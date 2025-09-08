Microsoft zieht beliebter Outlook-Version den Stecker: Nutzer müssen umziehen

Ab Oktober ist die schlanke Mail-App Geschichte.

Outlook Lite sollte die einfache Lösung für ältere Smartphones und langsame Internetverbindungen sein. Nach nur drei Jahren hat Microsoft genug und verweist alle Nutzer auf die reguläre Outlook-App.

Android: Microsoft streicht Outlook Lite

Im Sommer 2022 startete Outlook Lite als Alternative zur ziemlich umfangreichen Haupt-App. Ziel war es, auch Besitzer günstiger Smartphones zu erreichen. Die Lite-Version blieb stets deutlich kleiner als die reguläre Outlook-App, die schnell mehr als ein Gigabyte an Speicherplatz auf dem Handy beansprucht.

Gerade der Verzicht auf diesen Daten-Ballast machte Outlook Lite für viele attraktiv. Auch das vor rund einem Jahr integrierte SMS-Feature war ein Alleinstellungsmerkmal. Nutzer konnten ihre SMS direkt in der App verwalten und beantworten.

Der fehlende KI-Assistent Copilot galt für manche Nutzer ebenfalls als nicht zu unterschätzender Vorteil, da er in der Haupt-App viel Speicher und Daten verbraucht.

Trotzdem hat Microsoft entschieden, Outlook Lite ab dem 6. Oktober nicht mehr im Play Store anzubieten. Schon kurz danach könnte die App ganz abgeschaltet werden. Wer sie dann noch nutzt, wird zur Standardversion von Outlook weitergeleitet.

Microsoft setzt auf Vereinheitlichung

Die Begründung von Microsoft klingt pragmatisch. Die Hauptversion von Outlook sei inzwischen optimiert und könne auch auf schwächerer Hardware problemlos laufen. Deshalb sei es nicht sinnvoll, zwei verschiedene Varianten zu pflegen (Quelle: WindowsLatest).

Die Entscheidung fügt sich in ein größeres Bild ein. Auch bei Windows 11 hat Microsoft die klassischen Mail- und Kalender-Apps abgeschafft und durch die webbasierte Outlook-Version ersetzt. Hier verfolgt der Konzern ebenfalls das Ziel, langfristig nur noch einen einzigen Outlook-Client anzubieten. Ob das für alle Nutzer ein Fortschritt ist, bleibt fraglich.