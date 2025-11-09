„Mid“ in der Jugendsprache: Was Jugendliche wirklich damit meinen

Auf TikTok, Instagram und Co. taucht in deutschen Beiträgen immer wieder das Wort „mid" auf. Aber was bedeutet es eigentlich?

Was bedeutet „mid“ in der Jugendsprache?

„Mid“ ist ein normales Wort aus der englischen Sprache. Es findet sich also schon seit langer Zeit in Wörterbüchern. Ursprünglich hat es keine wertende Bedeutung, sondern bedeutet wörtlich übersetzt „mittel“ oder „durchschnittlich“.

In der Jugendsprache hat das Wort aber eine abwertende Bedeutung bekommen. Im Jugend- und Internetkontext bedeutet es meist:

langweilig, mittelmäßig, nicht besonders gut

etwas, das weder begeistert noch richtig schlecht ist

Seltener wird „mid" auch wertfrei verwendet und meint dann tatsächlich nur „in der Mitte".

Einige Beispiele für die Nutzung:

Wie wird der Slang-Begriff „mid“ genutzt?

„Mid“ wird vor allem in sozialen Medien, auf TikTok, Instagram oder in Gaming-Communitys genutzt. Dort kommentieren User Inhalte wie Songs, Filme, Serien oder auch Spielerlebnisse mit „mid“, wenn sie nicht besonders begeistert sind. Im Gegensatz zu Begriffen wie „cringe“ oder „lit“ beschreibt „mid“ keine extreme Reaktion – weder besonders negativ noch besonders positiv. Es ist quasi das Vokabular für Enttäuschung auf mittlerem Level.

Der Ausdruck ist normalerweise ein ziemlich lockeres, umgangssprachliches Wort und wird häufig in Memes oder Social-Media-Kommentaren genutzt. Es kann also leicht spöttisch oder ironisch rüberkommen. Wenn jemand oder etwas als „mid" bezeichnet wird, ist das meist leicht abwertend gemeint – eine Art sanfte Beleidigung. Man wird dadurch als mittelmäßig abgestempelt.

„Mid“ ist kein neuer Begriff, wird aber in der Slang-Sprache von jugendlichen Nutzern wieder vermehrt benutzt.

