Mikrowelle mit Grill-Trick bei Amazon: Diese Toshiba-Kombi macht eure Küche effizienter

Wer in kleinen Küchen nicht auf flexibles Kochen verzichten möchte, kann mit einer Kombi-Mikrowelle gleich mehrere Geräte ersetzen. Bei Amazon gibt es jetzt ein 3-in-1-Gerät von Toshiba mit Grillfunktion für nur 73,97 Euro statt 109 Euro UVP – ein Rabatt von 32 Prozent.

Die platzsparende Kombination aus Mikrowelle, Grill und Kombi-Garfunktion bietet euch die Flexibilität, schnell zu erwärmen, knusprig zu grillen oder beides gleichzeitig zu nutzen. Die Toshiba MW2-MG20PF bekommt ihr aktuell für 73,97 Euro bei Amazon (Angebot bei Amazon ansehen). Bei anderen Händlern kostet das Modell mindestens 95 Euro, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Toshiba MW2-MG20PF Mikrowelle Statt 109 Euro UVP: 3-in-1 Mikrowelle mit Grill- und Kombi-Funktion, 800 Watt Mikrowelle, 1000 Watt Grill. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 12:23 Uhr

Lohnt sich die Toshiba MW2-MG20PF bei Amazon?

Kombiniert drei Funktionen in einem Gerät – spart Platz und Geld

20-Liter-Kapazität bietet Platz für ganze Hähnchen oder große Teller

Garraum könnte für große Familien zu wenig sein

Die Toshiba MW2-MG20PF ist mehr als nur eine einfache Mikrowelle. Mit 20 Litern Kapazität findet selbst ein ganzes Hähnchen Platz, während die fünf Leistungsstufen und 1.000 Watt Grillleistung für professionelle Ergebnisse sorgen. Die Mikrowellen-Funktion mit 800 Watt eignet sich perfekt zum schnellen Aufwärmen von Speisen oder zum Auftauen gefrorener Lebensmittel. Dabei könnt ihr zwischen fünf verschiedenen Leistungsstufen wählen – vom sanften Erwärmen bis zur Vollleistung.

Besonders praktisch ist die Grillfunktion mit 1.000 Watt Leistung. Sie sorgt für die typische Bräunung und Knusprigkeit, die ihr von einem herkömmlichen Ofen kennt. Ob Toast überbacken, Fleisch grillen oder Gemüse rösten – die Oberhitze verleiht euren Speisen das gewünschte Aussehen und den authentischen Geschmack.

Das Highlight ist jedoch die Kombi-Garfunktion, die Mikrowelle und Grill gleichzeitig nutzt. So könnt ihr beispielsweise Pizza schnell erhitzen und gleichzeitig den Käse überbacken lassen. Laut Hersteller ist diese Funktion speziell für herzhafte Speisen optimiert und kombiniert die Geschwindigkeit der Mikrowelle mit der Bräunungsleistung des Grills.

Nutzer loben Qualität und vielseitige Funktionen

Mit 4,4 von 5 Sternen bei über 3.650 Bewertungen zeigt sich die Toshiba Mikrowelle von ihrer besten Seite. Viele Käufer schätzen besonders die einfache Bedienung und die solide Verarbeitung des Geräts.

Ein Nutzer schreibt: "Perfekte Größe für kleine Küchen. Die Kombi-Funktion funktioniert wirklich gut – meine Pizza wird gleichmäßig warm und schön knusprig." Ein anderer Käufer hebt hervor: "Sehr zufrieden mit der Qualität. Das Gerät läuft seit Monaten ohne Probleme und die verschiedenen Programme sind praktisch."

Toshiba MW2-MG20PF Mikrowelle jetzt ab 73,97 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 12:23 Uhr

