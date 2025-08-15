Alexa kann mehr sein als nur eine digitale Assistentin. Hinter der seriösen Fassade verstecken sich einige Skills wie witzige Sprüche oder auch ein „Böser Modus“. Wie sich dieser Modus aktivieren lässt, zeigen wir euch hier.

Alexa: Böser Modus einschalten – mit diesem Befehl klappt es

Wie die meisten Einstellungen erreicht man auch den speziellen Modus über einen Sprachbefehl. Sagt einfach so etwas wie:

„Alexa, öffne Bösewicht“.

Bösewicht StMAppDev

Es funktionieren auch Abwandlungen wie „Alexa, öffne/frage Bösewicht“. Danach stellt sich Alexa von der höflichen auf ihre dreiste Seite um. Es handelt sich nicht um eine vorgesehene, integrierte Funktion, sondern um einen zusätzlichen Skill.

Böse Antworten mit dem Amazon-Echo-Lautsprecher bekommen

Einmal aktiviert, bekommt ihr von Alexa böse Sprüche an den Kopf geknallt. Für diesen Modus solltet ihr eine Portion Humor mitbringen und nicht jedes Wort zu ernst nehmen. Der Modus kann zum Beispiel für etwas Unterhaltung sorgen, wenn ihr Besuch habt, der mit Amazons Echo-Lautsprechern nicht so vertraut ist. Nach mehrmaligem Aktivieren wiederholen sich die Sprüche allerdings.

Der „böse Modus“ stellt Alexa jedoch nicht dauerhaft um. Es wird also lediglich ein Spruch wiedergeben. Zukünftige Anfragen werden wie gewohnt sachlich und formal von Alexa beantwortet. Im Skill-Shop bekommt die Funktion daher nur eine durchschnittliche Bewertung von 3,5 Sternen. Wer dauerhaft etwas Abwechslung haben möchte, kann Alexas Stimme auf „männlich“ ändern oder sie schneller sprechen lassen.

An anderer Stelle zeigen wir euch weitere witzige Fragen, die ihr Alexa stellen könnt, damit euch die Sprachassistentin mehr erzählt als lediglich den Wetterbericht oder die aktuellen News des Tages. Ein witziges Feature ist zum Beispiel der „Intruder Alert“ (Einbrecher-Alarm) von Alexa. Für die nächste Party zeigen wir euch zudem gute Spiele für den Amazon-Echo-Lautsprecher.