Minijob, Midijob, Nebenjob: So viel dürft ihr 2026 steuerfrei verdienen

2026 und 2027 ändern sich die Verdienstgrenzen für die Steuerfreiheit. Bei uns erfahrt ihr, was bei Minijob, Midijob und Nebenjob künftig gilt.

So hoch sind die Steuerfreigrenzen 2026

Ab 1. Januar 2026 gilt der neue Mindestlohn von 13,90 Euro pro Stunde. Die Minijob-Grenze steigt dadurch auf 603 Euro pro Monat. Auch die Verdienstspanne für Midijobs verschiebt sich nach oben: Von 603,01 bis 2.000 Euro monatlich bleibt ihr im sogenannten „Übergangsbereich“.

Gut zu wissen: Die nächste Erhöhung steht ebenfalls schon fest. Ab 1. Januar 2027 steigt der Mindestlohn auf 14,60 Euro pro Stunde und die Minijob-Grenze passt sich (mittels einer speziellen Berechnungsformel) dynamisch an. (Quelle: BMAS)

Nebenjob, Minijob, Midijob: Was sind eigentlich die Unterschiede?

Nebenjob: Das ist der Überbegriff für jede Beschäftigung zusätzlich zum Hauptberuf. Dabei kann es sich um einen Minijob, Midijob oder einen Teilzeitjob handeln.

Das ist der Überbegriff für jede Beschäftigung zusätzlich zum Hauptberuf. Dabei kann es sich um einen Minijob, Midijob oder einen Teilzeitjob handeln. Minijob: Beim Minijob handelt es sich um eine sogenannte „geringfügige Beschäftigung“ unter der Steuerfreigrenze.

Beim Minijob handelt es sich um eine sogenannte „geringfügige Beschäftigung“ unter der Steuerfreigrenze. Midijob: Hier liegt der Verdienst 2026 zwischen 603,01 und 2.000 Euro. Im Midijob werden reduzierte Sozialabgaben fällig.

Sind Minijob und Midijob wirklich komplett steuerfrei?

Meistens ist euer Einkommen aus einem Minijob für euch steuerfrei, weil euer Arbeitgeber bereits die sogenannte „Pauschalversteuerung“ übernimmt. Das gilt aber nur, solange ihr die Grenze von 603 Euro nicht überschreitet und solange ihr keine weiteren Einnahmen habt.

Gut zu wissen: Wird euer Minijob pauschalversteuert, müsst ihr ihn nicht in der Steuererklärung angeben – auch dann nicht, wenn ihr gemeinsam mit eurem Partner veranlagt seid.

Beim Midijob ist die Steuerfreiheit nicht selbstverständlich. Handelt es sich um euren einzigen sozialversicherungspflichtigen Job, greift eure Steuerklasse (I-IV, oft keine oder geringe Lohnsteuer). Ist der Midijob ein zusätzlicher Nebenjob zu eurem Hauptberuf, wird Steuerklasse VI angewendet (höhere Lohnsteuer).

Gut zu wissen: Ein Midijob muss in der Steuererklärung angegeben werden.

Sonderfälle und Risiken: Darauf solltet ihr achten

Es gibt einige spezielle Regelungen, die ihr unbedingt kennen solltet, wenn ihr Minijob, Midijob oder Nebenjob miteinander oder mit eurem Hauptberuf kombiniert:

Freiwillige Sonderleistungen eures Arbeitgebers, wie zum Beispiel Gutscheine, bleiben ebenfalls nur bis zu bestimmten Freibeträgen oder Freigrenzen steuerfrei.

eures Arbeitgebers, wie zum Beispiel Gutscheine, bleiben ebenfalls nur bis zu bestimmten Freibeträgen oder Freigrenzen steuerfrei. Überschreitet euer Einkommen im Minijob die monatliche Grenze, wird daraus automatisch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung . Ihr zahlt dann Abgaben wie im Midijob.

. Ihr zahlt dann Abgaben wie im Midijob. Eine Kombination aus Minijob und Midijob ist möglich, solange ihr die Jobs bei unterschiedlichen Arbeitgebern habt. Dann bleibt der Minijob steuerfrei und auf den Midijob fallen eure individuellen Steuer- und Sozialabgaben an.

ist möglich, solange ihr die Jobs bei unterschiedlichen Arbeitgebern habt. Dann bleibt der Minijob steuerfrei und auf den Midijob fallen eure individuellen Steuer- und Sozialabgaben an. Mehrere Nebenjobs in Steuerklasse VI bedeuten hohe Steuerabzüge und ein geringeres Nettoeinkommen.

in Steuerklasse VI bedeuten hohe Steuerabzüge und ein geringeres Nettoeinkommen. Übt ihr dauerhaft einen Minijob ohne Hauptberuf aus, erwerbt ihr nur minimale Rentenansprüche, seid sozial schlecht abgesichert und habt bei Krankheit oder im Alter daraus Nachteile.

aus, erwerbt ihr nur minimale Rentenansprüche, seid sozial schlecht abgesichert und habt bei Krankheit oder im Alter daraus Nachteile. Im Midijob fallen unabhängig von der Lohnsteuerklasse immer Sozialabgaben an. Steuerlich ist der Job meist nur als alleinige Beschäftigung attraktiv.

Behaltet eure Beschäftigungen und Einkünfte also im Blick und sprecht gegebenenfalls mit eurer Personalabteilung. So könnt ihr unnötige Abzüge vermeiden und bleibt bei Steuern und Sozialabgaben auf der sicheren Seite.