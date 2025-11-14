Mit 17 kostenlosen Kindle-E-Books ins Wochenende

Damit euer heiß ersehntes Wochenende bloß nicht so trist und öde wie das Wetter wird, bringen wir eine neue Auswahl an heißen Romanzen, schaurigen Intrigen und magischen Begegnungen.
Die nachfolgenden Bücher sind
Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht.
Stürmischer Sommer: Freeport Chronicles
Herz von Skye: Das verborgene Banner (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 4)
Der Dichter und die Kurtisane: Ein Weihnachtsversprechen (Die Juwelen des Londoner Halbwelt 5)
Ins Herz gestohlen
Belonging – Wohin mein Herz gehört: (Silberfelde-Reihe, Band 1)
Addictions: Victoria & John (Secretive Gentlemen 3)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Füreinander Bestimmt: ein paranormaler Enemies to Lovers Liebesroman (Schicksalsliebe 1)
Die Tochter des Himmels: Sternenfall
Die Ausbildung des Hexenmeisters (Lehren in Dämonologie 1)
Die Gejagten: Ein magisch epischer Auftakt einer neuen Fantasy Reihe (Das Gesetz der Anderen 1)
Dämonenzauber
Krimis, Romane und Thriller
HANNAH - Das Kind will nicht heiraten
Dr. Junkie - Berlin im Rausch: Band 2
Undead + Married
Deadline Vegas
Mord im Maplewood Café: Eine Kleinstadtbäckerei, ein Neuanfang und ein mörderisches Rezept
Kopflos
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Desert Sky: Gefährliche Liebe in Santa Fe
Pretty Princess: Eine Mafia-Romcom (Chicago Nächte 2)
Riding the Prince: Eine spicy Romance (New Adult & Office Romance in Australien)
Die Herrin von Wildfell Hall. Band 1: Roman in vier Bänden (Helen Graham)
RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen)
DU WIRST FÜR MICH BLUTEN
Das Drachenportal: Versiegende Tränen (2/3)
Untergrund Level: LitRPG – Dungeonflucht, magische Technik, dunkle Verwandlung
Auge der Verschleierung: Eine epische Fantasy-Saga (Magierreiche 1)
Harras
Todheimliche Ostsee: Küstenkrimi (Ein Fall für Lux und Bähr 9) (Die Ostseekommissare Lux und Bähr)
Leblos
Tonlos
Arglos
Verbrühte Milch, verschwundene Akten: Ein Kleinstadt Foodie Cozy Krimi (Beacon Bäckerei Krimis 2)
TÖDLICHE EIFERSUCHT Ein Fall für Berger & Reinhardt: Psychologischer Kriminalroman (Die Berger & Rei
Was ihr gehört: Ein Thriller über Manipulation, Verrat und die dunkle Seite der menschlichen Obsessi
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
