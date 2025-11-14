Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Mit 17 kostenlosen Kindle-E-Books ins Wochenende

Mit 17 kostenlosen Kindle-E-Books ins Wochenende

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Damit euer heiß ersehntes Wochenende bloß nicht so trist und öde wie das Wetter wird, bringen wir eine neue Auswahl an heißen Romanzen, schaurigen Intrigen und magischen Begegnungen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Übrigens: Guckt euch mal dieses Black-Friday-Frühangebot an (sonst fast 100 Euro teurer!):

Amazon Kindle Colorsoft 16 GB + Schwarzer Hülle aus Material auf Pflanzenbasis + 9W-Netzteil
Amazon Kindle Colorsoft 16 GB + Schwarzer Hülle aus Material auf Pflanzenbasis + 9W-Netzteil
229,58 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 08:25 Uhr

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Stürmischer Sommer: Freeport Chronicles
Stürmischer Sommer: Freeport Chronicles
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 10:49 Uhr
Herz von Skye: Das verborgene Banner (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 4)
Herz von Skye: Das verborgene Banner (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 10:53 Uhr
Der Dichter und die Kurtisane: Ein Weihnachtsversprechen (Die Juwelen des Londoner Halbwelt 5)
Der Dichter und die Kurtisane: Ein Weihnachtsversprechen (Die Juwelen des Londoner Halbwelt 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 10:54 Uhr
Ins Herz gestohlen
Ins Herz gestohlen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:02 Uhr
Belonging – Wohin mein Herz gehört: (Silberfelde-Reihe, Band 1)
Belonging – Wohin mein Herz gehört: (Silberfelde-Reihe, Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:03 Uhr
Addictions: Victoria & John (Secretive Gentlemen 3)
Addictions: Victoria & John (Secretive Gentlemen 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:19 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Füreinander Bestimmt: ein paranormaler Enemies to Lovers Liebesroman (Schicksalsliebe 1)
Füreinander Bestimmt: ein paranormaler Enemies to Lovers Liebesroman (Schicksalsliebe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:19 Uhr
Die Tochter des Himmels: Sternenfall
Die Tochter des Himmels: Sternenfall
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:29 Uhr
Die Ausbildung des Hexenmeisters (Lehren in Dämonologie 1)
Die Ausbildung des Hexenmeisters (Lehren in Dämonologie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:30 Uhr
Die Gejagten: Ein magisch epischer Auftakt einer neuen Fantasy Reihe (Das Gesetz der Anderen 1)
Die Gejagten: Ein magisch epischer Auftakt einer neuen Fantasy Reihe (Das Gesetz der Anderen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:32 Uhr
Dämonenzauber
Dämonenzauber
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:32 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

HANNAH - Das Kind will nicht heiraten
HANNAH - Das Kind will nicht heiraten
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 10:42 Uhr
Dr. Junkie - Berlin im Rausch: Band 2
Dr. Junkie - Berlin im Rausch: Band 2
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 10:58 Uhr
Undead + Married
Undead + Married
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 10:59 Uhr
Deadline Vegas
Deadline Vegas
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:00 Uhr
Mord im Maplewood Café: Eine Kleinstadtbäckerei, ein Neuanfang und ein mörderisches Rezept
Mord im Maplewood Café: Eine Kleinstadtbäckerei, ein Neuanfang und ein mörderisches Rezept
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:01 Uhr
Kopflos
Kopflos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:01 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Desert Sky: Gefährliche Liebe in Santa Fe
Desert Sky: Gefährliche Liebe in Santa Fe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 06:48 Uhr
Pretty Princess: Eine Mafia-Romcom (Chicago Nächte 2)
Pretty Princess: Eine Mafia-Romcom (Chicago Nächte 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 09:54 Uhr
Riding the Prince: Eine spicy Romance (New Adult & Office Romance in Australien)
Riding the Prince: Eine spicy Romance (New Adult & Office Romance in Australien)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 05:53 Uhr
Die Herrin von Wildfell Hall. Band 1: Roman in vier Bänden (Helen Graham)
Die Herrin von Wildfell Hall. Band 1: Roman in vier Bänden (Helen Graham)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 05:33 Uhr
RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen)
RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 05:29 Uhr
DU WIRST FÜR MICH BLUTEN
DU WIRST FÜR MICH BLUTEN
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 06:51 Uhr
Das Drachenportal: Versiegende Tränen (2/3)
Das Drachenportal: Versiegende Tränen (2/3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 06:46 Uhr
Untergrund Level: LitRPG – Dungeonflucht, magische Technik, dunkle Verwandlung
Untergrund Level: LitRPG – Dungeonflucht, magische Technik, dunkle Verwandlung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:03 Uhr
Auge der Verschleierung: Eine epische Fantasy-Saga (Magierreiche 1)
Auge der Verschleierung: Eine epische Fantasy-Saga (Magierreiche 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 06:46 Uhr
Harras
Harras
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 07:43 Uhr
Todheimliche Ostsee: Küstenkrimi (Ein Fall für Lux und Bähr 9) (Die Ostseekommissare Lux und Bähr)
Todheimliche Ostsee: Küstenkrimi (Ein Fall für Lux und Bähr 9) (Die Ostseekommissare Lux und Bähr)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 05:31 Uhr
Leblos
Leblos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:01 Uhr
Tonlos
Tonlos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 05:41 Uhr
Arglos
Arglos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 06:14 Uhr
Verbrühte Milch, verschwundene Akten: Ein Kleinstadt Foodie Cozy Krimi (Beacon Bäckerei Krimis 2)
Verbrühte Milch, verschwundene Akten: Ein Kleinstadt Foodie Cozy Krimi (Beacon Bäckerei Krimis 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 06:46 Uhr
TÖDLICHE EIFERSUCHT Ein Fall für Berger & Reinhardt: Psychologischer Kriminalroman (Die Berger & Rei
TÖDLICHE EIFERSUCHT Ein Fall für Berger & Reinhardt: Psychologischer Kriminalroman (Die Berger & Rei
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 08:13 Uhr
Was ihr gehört: Ein Thriller über Manipulation, Verrat und die dunkle Seite der menschlichen Obsessi
Was ihr gehört: Ein Thriller über Manipulation, Verrat und die dunkle Seite der menschlichen Obsessi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 09:38 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige