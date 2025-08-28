Mit 51 Prozent Rabatt: Lidl verkauft ein stylisches Regal, das richtig teuer aussieht

Wer braucht schon einen Innenarchitekten, wenn es das Babylon-Regal gibt? Die schrägen Metallstreben sehen aus wie moderne Kunst, kosten bei Lidl aber nur 119,58 Euro – mehr als 50 Prozent günstiger als sonst. Das schicke Regal ist für alle, die auf Designer-Look stehen, aber keine Designer-Preise zahlen wollen.
Das Babylon-Regal im Industrial-Design ist ein echter Hingucker, der garantiert für Gesprächsstoff sorgt. Bei Lidl kostet das stylische Regal aktuell nur 119,58 Euro (jetzt bei Lidl ansehen). Im Normalfall kostet das stylische Regal mehr als doppelt so viel, von vergleichbaren Designer-Regalen ganz zu schweigen. Bei Amazon ist das Regal ebenfalls zu haben, aber deutlich teurer. Die Versandkosten bei Lidl belaufen sich auf 5,95 Euro.
Für wen lohnt sich das BABYLON-Regal bei Lidl?
- Designliebhaber mit begrenztem Budget, die skulpturale Möbel ohne Designer-Preise wollen
- Bewohner kleiner Räume, die platzsparende Lösung mit Blickfang-Faktor suchen
- Nutzer mit sehr schweren Gegenständen, die auf maximale Stabilität ohne zusätzliche Wandverankerung angewiesen sind
Das Babylon-Regal fällt durch seine ungewöhnliche Optik auf. Vier Ablageflächen in natürlicher Holzoptik werden von einem markanten schwarzen Metallgestell getragen, dessen schräg verlaufende Streben eine fast skulpturale Wirkung erzeugen. Diese geometrische Konstruktion macht das Möbelstück zu einem echten Hingucker – egal ob im Wohnzimmer zwischen Sofa und Fenster oder als Raumteiler in der Einzimmerwohnung.
Trotz der robusten Optik wirkt das Regal durch seine offene Bauweise erstaunlich leicht und luftig. Die 30 cm Tiefe reichen für die meisten Gegenstände aus, ohne dass das Möbelstück den Raum erdrückt. Bücher, Pflanzen oder Sammlerobjekte finden hier genauso Platz wie praktische Aufbewahrungsboxen. Dank der vielseitigen Einsetzbarkeit fügt sich das Design sowohl in moderne als auch minimalistische Einrichtungsstile harmonisch ein.
Unkomplizierter Aufbau
Der Clou liegt im Aufbau: Statt mit Schrauben herumzuhantieren, werden die Teile einfach zusammengesteckt. Die sechs Halterungen lassen sich dabei flexibel anordnen – mal als klassisches 4-Boden-Regal, mal aufgeteilt in zwei separate Einheiten. Praktisch für alle, die öfter umziehen oder gerne umdekorieren.
