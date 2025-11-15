Mit CapCut das Gesicht verpixeln: So geht ihr vor

Habt ihr keine Erlaubnis oder wollt ihr das Gesicht einer Person in einem Video nicht zeigen, könnt ihr es mit CapCut einfach verpixeln. Das geht am PC oder mit dem Handy. Wie es funktioniert, erfahrt ihr hier.

So verpixelt ihr Bilder und Videos am PC

Die Desktop-Version von CapCut ist für die PC-Nutzer unter euch geeignet. Hier könnt ihr euren Videos verschiedene Filter auflegen und Gesichter in Videos „blurren“. Das ist sinnvoll, wenn ihr fremde Personen gefilmt habt oder die im Video zu sehenden Personen nicht gezeigt werden wollen. Über das Menü „Effekte“ findet ihr jede Menge verschiedene Filter, zwischen denen ihr die passende Option wählen könnt.

Hier CapCut für den PC runterladen

Das kann CapCut:

Gesichter einsteigerfreundlich verwischen

Unschärfen nur in vorher definierten Bereichen (rund oder eckig) anwenden

Mehrere Gesichter gleichzeitig blurren

Keyframe-Verfolgung eines bestimmten Gesichts

Kombination mit anderen Effekten

So geht ihr Schritt für Schritt vor:

Wenn ihr zum ersten Mal mit CapCut arbeitet, ladet ihr euch entweder die App oder die Desktop-Variante herunter. Die folgende Anleitung ist für den Computer oder euer Laptop geeignet:

Öffnet das Programm und klickt im Menü auf „neues Projekt“. Importiert nun euer Video von eurem Wunschmedium. Legt das Video in eure Zeitleiste und wählt den Menüpunkt „duplizieren“. Ruft nun die Rubrik „Effekte“ aus und sucht nach „Unschärfe“ oder „Blur“. Mit einem Rechtsklick wählt ihr nun beide Ebenen aus und erstellt daraus einen Clip.

Hier findet ihr den Blur-Filter von CapCut (© Screenshot GIGA)

Nun ist euer gesamtes Video, je nach Filter, geblurrt. Wollt ihr nur einzelne Bereiche verwischen, markiert jetzt den gesamten Clip und öffnet dann über den Button „Video“ die „Maske“.

Jetzt habt ihr die Möglichkeit, einzelne Bereiche zu markieren und zum Beispiel Gesichter gezielt auszuwählen. Nutzt Keyframes, wenn sich ein Gesicht bewegt und ihr es zuverlässig verwischen wollt.

Ihr habt auch hier wieder verschiedene Filter mit unterschiedlich starken Effekten zur Auswahl:

Imago erlaubt euch verschiedene Blur-Filter zu nutzen (© Screenshot GIGA)

Seid ihr fertig, könnt ihr euer Video einfach teilen, exportieren oder direkt in soziale Medien wie TikTok hochladen.

So nutzt ihr den Blur-Filter auf dem Handy

Habt ihr CapCut als App auf dem Handy, geht ihr fast genauso vor. Ihr öffnet die App und beginnt ein neues Projekt. Anschließend ladet ihr das Video hoch.

CapCut für Android

Nun wählt ihr euer Video in der Zeitleiste und navigiert dann zur Rubrik „Effekte“. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, den Filter anzupassen und die Unschärfen auf bestimmte Bereiche zu begrenzen.

CapCut für Apple

Um die Maske aufzutragen, geht ihr nach der folgenden Anleitung vor:

Ihr klickt auf den Menüpunkt „Überlagern“ und ladet euer Video noch ein zweites Mal hoch. Per Smartphone könnt ihr nicht duplizieren. Passt nun das Seitenverhältnis an den Originalclip an und geht in die Rubrik „Maske“. Für Gesichter wählt ihr jetzt die kreisförmige Maske und klickt auf das Umkehr-Symbol. Passt den gewünschten Bereich an und wählt bei Bedarf einen Keyframe aus.

Auch hier könnt ihr euer Video ganz normal speichern und später runterladen oder ihr exportiert es direkt. Habt ihr einen Plus-Account ist sogar das direkte Teilen auf TikTok oder Instagram möglich.