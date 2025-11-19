Mit CapCut ein Video rückwärts abspielen: So einfach geht es

Würde das Leben rückwärts verlaufen, wäre das Ende die Zweisamkeit zweier Menschen, die sich lieben. Darauf haben wir keinen Einfluss, aber zumindest bei Videos könnt ihr euren Clips dank CapCut eine völlig neue Bedeutung geben.

Darum solltet ihr den Rückwärtsmodus von CapCut einfach mal ausprobieren

Habt ihr euch auch bei manchen TikToks schon mal gefragt, wie diese Szenerie zustande kam? Surreale Bewegungen oder magische Alltagsaktionen müssen nicht immer KI-generiert sein. Manchmal wird das Video schlichtweg rückwärts abgespielt.

So fließt das Wasser wieder ins Glas, eine geplatzte Seifenblase setzt sich wieder zusammen und der Springer wird auf magische Weise wieder auf den Boden zurückgezogen. Wenn ihr selbst lustige Clips erstellen wollt, indem ihr einfache Videos rückwärts abspielt, ist CapCut dafür das perfekte Tool!

Solche Videos eignen sich für den Rückwärtsmodus

Besonders stark wirken Clips mit klaren Bewegungen und natürlich Flüssigkeiten. Der sich wieder füllende Becher ist bei TikTok schon fast Standard. Im Rückwärtslauf kehrt Flüssigkeit scheinbar magisch wieder an den Ursprung zurück.

Sprünge und Stürze sind ebenfalls gut geeignet. Ihr lauft an, springt, landet und steht wieder da. Rückwärts betrachtet sieht es aus, als würde euer Körper von einer unsichtbaren Hand gesteuert. Solche Szenen wirken vor allem in kurzen Clips lustig und lassen eure Follower oder Videobetrachter für kurze Zeit überlegen.

So gestaltet ihr ein Video in CapCut rückwärts

Ihr könnt euch CapCut entweder auf den Desktop runterladen oder ihr nutzt die App für Android oder Apple. Beim Start erstellt ihr ein neues Projekt und importiert euer Wunschvideo. Der Clip ist in der Timeline zu sehen und bereit für die Bearbeitung.

Klickt in der Werkzeugleiste auf die Bearbeitungsfunktion und wählt hier „Umkehren“ aus. Auf dem Handy findet ihr die Funktion über die Bearbeitungswerkzeuge unterhalb eurer Timeline. Sobald ihr den Button anklickt, berechnet CapCut euer Video neu und legt einen Rückwärtsclip an.

Hier könnt ihr ganze Clips umkehren (© Screenshot GIGA)

So sah der Clip vorwärts in der Timeline aus:

So sah der Clip vor dem Switch in der Timeline aus (© Screenshot GIGA)

So sieht der Clip rückwärts in der Timeline aus:

Hier seht ihr, dass die Reihenfolge der Bilder geändert wurde. (© Screenshot GIGA)

Nachdem ihr mit der Umkehr fertig seid, könnt ihr das Video wie gewohnt bearbeiten. Fügt Slowmotion-Effekte hinzu, verpixelt Gesichter und integriert Übergange bei mehreren Clips.

So erzielt ihr die bestmöglichen Reverse-Videos mit CapCut

Wie gut euer Video am Ende ist, hängt von der ursprünglichen Aufnahme ab. Überlegt euch, was ihr sehen wollt und dreht den Clip so, dass alle Bewegungen klar sind.

Plant euren Effekt schon beim Filmen und fangt mit einem klaren Start- und Endmotiv an. Das erleichtert euch später den Schnitt und verstärkt den Effekt. Denkt unbedingt auch an die Hintergrundgeräusche. Wenn Sprache plötzlich rückwärts abgespielt wird, klingt das wie eine Liveaufnahme aus dem Leben der Sims.

Besser ist es, wenn ihr euer rückwärts überarbeitetes Video mit einer Tonspur unterlegt. Wird der Sound vorwärts abgespielt, erkennen eure Zuschauer nicht sofort den Rückwärtsmodus und rätseln noch ein bisschen, was da passiert ist.