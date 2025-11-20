Mit CapCut euer eigenes Logo erstellen: So geht es

Jede Marke braucht ein Logo, damit Clips und Bilder direkt auf euch verweisen. Wir verraten euch, wie ihr CapCut effektiv für Logos nutzen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So erstellt ihr eigene Logos mit dem Logo-Maker von CapCut

Bei CapCut habt ihr einen eigenen Logo-Maker, der euch ein Logo im professionellen Design ermöglicht. Ihr könnt auf Grafiksoftware verzichten und müsst nicht mal zeichnen können. Das Tool führt euch Schritt für Schritt durch die Aufgaben.

CapCut für Android

Ihr öffnet die App auf dem Handy oder die Desktop-Version und navigiert dann zu den Vorlagen. Hier sucht ihr nach „Logo“ und scrollt euch durch die angebotenen Optionen.

CapCut für Apple

Wählt ihr eine Vorlage aus, könnt ihr sie nach euren Bedürfnissen anpassen. Die meisten Designs nutzen einfach Kreise oder Linien, die euer Projekt und den Unternehmensnamen einrahmen. Diese Elemente lassen sich frei verschieben, vergrößern oder färben.

Anzeige

Wenn ihr ein transparentes Logo wollt, wählt ihr am Ende einen entsprechenden Hintergrund. Das ist praktisch, wenn ihr das Logo auf all eure Bilder und Videos übertragen wollt.

Wolltet ihr schon immer mal aussehen, wie der coole Dude aus GTA? Das Video zeigt euch, wie das mit dem CapCut-Filter funktioniert.

Anzeige

So bindet ihr euer vorhandenes Logo in Videos ein

Besitzt ihr bereits ein Logo, könnt ihr es in CapCut integrieren. Ihr öffnet euer Videoprojekt und importiert das Logobild über die Medienauswahl. Achtet darauf, dass das Bild eine gute Auflösung hat und idealerweise einen transparenten Hintergrund. Notfalls könnt ihr das Bild mit CapCut vor der Weiterbearbeitung freistellen.

Habt ihr das Logo importiert, zieht ihr es in die Timeline und legt es dort oberhalb eurer Videospur ab. CapCut behandelt das Logobild wie eine eigene Ebene. Ihr könnt es überall platzieren und die Größe selbst einstellen. Meist gehört das Logo in eine der oberen Ecken. Es wird subtil angezeigt und nicht aufdringlich.

Wollt ihr das Logo während des gesamten Clips anzeigen, zieht ihr die Länge der Spur über die gesamte Videospur. Für Social-Media reicht es allerdings oft, wenn ihr das Logo am Anfang und später beim Outro noch einmal einblendet. Das wirkt professioneller und ist nicht so störend.

Anzeige

Tipp: Nutzt Effekte wie Ein- und Ausblenden oder dezente Bewegungen. Das wirkt softer als ein hart platziertes Logo direkt zum Videobeginn.

Darauf kommt es bei einem aussagekräftigen Logo an

Euer Logo repräsentiert euer Unternehmen oder ein ganz bestimmtes Projekt. Es muss klar erkennbar sein und seine Botschaft übermitteln. Ihr müsst keinen Malkasten rausholen, denn gute Logos lassen sich mit wenigen Elementen erstellen. Ihr könnt den CapCut Logo-Maker nutzen, alternativ aber auch mit KI arbeiten.

Hier geht es zum Logo-Maker

ChatGPT und Gemini, aber auch Perplexity AI sind in der Lage, auf eure Wünsche hin ein Logo für euch zu kreieren. Ihr selbst könnt das Grundmodul dann über CapCut farblich bearbeiten und mit Effekten versehen.

CapCut nutzt ebenfalls eine KI. Lasst euch zum Beispiel einen KI-generierten Sticker erstellen, den ihr später als Logo verwenden könnt.

Anzeige

Tipp: Testet euer Logo einmal in klein und einmal in groß. Was im DIN-A-5 Format noch gut aussieht, kann auf einem kleinen Thumbnail untergehen. Nur wenn euer Logo in jeder Größe lesbar ist, hat es einen Mehrwert für euch.