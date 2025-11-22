Mit CapCut Übergänge erstellen: So bearbeitet ihr eure Videos

Durch Übergänge werden eure Videos professioneller und eignen sich perfekt für eure Social-Media-Kanäle. Wir zeigen euch, wie ihr mit CapCut Übergänge erstellt.
Warum ihr im Video mit Übergängen arbeiten solltet
Videos wirken professioneller, wenn einzelne Bilder und Clips nicht hart aneinander „schneiden“. Genau dafür sind Übergänge da. Ihr verbindet damit zwei Szenen so, dass der Wechsel weich und angenehm aussieht.
CapCut bringt eine ganze Sammlung an Effekten mit, perfekt für die Nutzung durch Anfänger, aber auch Profis. Wenn ihr wisst, wo ihr die Effekte findet, könnt ihr sie einfach auf jedes eurer Videos anwenden.
Der Übergang verhindert den Abbruch einer Bewegung im Videoclip. Harte Schnitte wirken deplatziert, mit einer sanften Verschmelzung der Szenen wirkt das Gesamtergebnis angenehmer.
Schritt für Schritt den ersten eigenen Übergang erstellen
Zunächst einmal ladet ihr euch CapCut entweder herunter oder öffnet die App per Smartphone oder auf dem Desktop.
Jetzt importiert ihr eure Clips und Bilder.
Wenn sie in der Timeline liegen, ordnet ihr sie in die richtige Reihenfolge. Das funktioniert per Drag and Drop. Ihr tippt oder klickt ein Video an und zieht es an die entsprechende Position. Nun öffnet ihr die Funktion „Übergänge“ und wählt den von euch gewünschten Übergang aus.
Klickt ihn mit der Maus an (am Smartphone mit dem Finger) und zieht ihn zwischen die beiden Videoclips. Wenn ihr euer Video jetzt abspielt, sorgt der Übergang für eine Verbindung zwischen zwei Szenerien.
Gefällt euch der Übergang nicht, entfernt ihr ihn wieder und wählt eine neue Variante aus. Klickt ihr im Zeitstrahl auf den Übergang, könnt ihr die Dauer auswählen. Für einen sanften Clip wählt ihr eine längere Zeit aus, wenn es schnell gehen soll, reichen wenige Sekunden.
Anschließend könnt ihr euren Clip exportieren, zumindest wenn ihr einen Pro-Account habt. Kostenlos ist diese Funktion nicht, beim Export werdet ihr zur Erstellung des kostenpflichtigen Accounts aufgefordert.
In diesem Video seht ihr, wie ein Selfie mit GTA-Filter aussieht:
Tipps für die Optimierung eurer Übergänge
Selbst mit Übergang wirken manche Videos ungelenk und unpassend. Nur wenn beide Clips ordentliche Schnittpunkte liefern und harmonisch zusammenpassen, ist das Resultat überzeugend.
Endet ein Clip in einer schnellen Bewegung und der nächste beginnt meditativ, werdet ihr kaum einen sauberen Übergang erzeugen. Hier solltet ihr euch überlegen, noch andere Bilder oder Videos dazwischen zu legen, um eine Verbindung zu erstellen.
Arbeitet lieber mit wenigen Effekten und dafür gezielt. Wenn in einem Video fünf, sechs oder mehr verschiedene Übergänge genutzt wurden, wirkt das chaotisch.
Verwendet auch bei der Verbindung mehrerer Clips immer dasselbe Muster. Überblendungen sind schick, kombiniert mit Slide-Effekten oder Glitches aber nicht mehr so schön.
Tipp: Ihr findet bei CapCut Vorlagen mit verschiedenen Übergängen. Sie sind so abgestimmt, dass sie mehrere Videos zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügen können. Übernehmt die Übergänge und verwendet sie mit euren eigenen Projekten.
Wusstet ihr, dass ihr mit CapCut auch Gesichter verpixeln könnt? Diese Funktion ist bei Videos aus der Öffentlichkeit praktisch. Ihr könnt Personen unkenntlich machen und den Clip weiter nutzen.