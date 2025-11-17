Mit CapCut Untertitel erstellen: Alles zu Kosten, Funktionen und Alternativen

Ihr wollt eure mit CapCut erstellten Videos mit der ganzen Welt teilen? Mit Untertiteln werden Videos besser verständlich. Wie ihr fertige oder mit CapCut erstellte Videos mit Untertiteln verseht, verraten wir euch.

Wie macht man Untertitel auf CapCut?

Ihr habt zwei Möglichkeiten, um mit CapCut Untertitel zu erstellen. Eine Option ist die Erstellung eigener Untertitel.

Hierfür lasst ihr euch zunächst von CapCut automatische Untertitel erstellen und ersetzt sie dann vollständig durch eure eigenen Inhalte. Prüft vor dem Veröffentlichen noch einmal, ob die Schrift synchron zum Video angezeigt wird.

Links könnt ihr automatische Untertitel im Menü auswählen (© Screenshot GIGA)

Tipp: Ihr findet die Bearbeitungsfunktion, wenn ihr auf die aktuellen Untertitel klickt. Hier habt ihr nun auch die Möglichkeit, euren bevorzugten Textstil, Farbgröße, Abstand und Effekte einzustellen.

Untertitel in CapCut automatisch einfügen

Wollt ihr eure Untertitel nicht selbst erstellen, sondern CapCut die Arbeit überlassen, funktioniert das mit all euren Videos. Beachtet aber, dass die automatisch erstellten Texte manchmal „unsinnig“ sind und prüft sie vor der Veröffentlichung noch einmal.

So geht ihr Schritt für Schritt vor

Ladet euer Video als neues Projekt hoch oder erstellt einen neuen Clip. Ihr könnt Videos von allen Speichermedien hochladen, aber auch aus euren Clouds ziehen.

Navigiert jetzt zur Rubrik „Text“ und wählt dort die Funktion „automatische Untertitel“ aus. Prüft die gesprochene Sprache im Video, denn nur so werden taugliche Untertitel erstellt. Nun klickt ihr auf den Button „generieren“ und lasst CapCut die Untertitel erstellen. Im nächsten Schritt könnt ihr die erstellten Untertitel nach Wunsch überarbeiten. Prüft den Text immer auf Fehler.

Untertitel in CapCut übersetzen

Habt ihr ein Video mit Untertiteln versehen, könnt ihr sie in eine zweite Sprache übersetzen lassen. Ihr wählt aus einem Dropdown-Menü aus, welche zweite Sprache ihr wünscht und das System übersetzt die Sprache noch einmal. Mehr als zwei Untertitelsprachen sind pro Video nicht möglich.

Aus dem Dropdown-Menü wählt ihr die Wunschsprache aus. (© Screenshot GIGA)

Möchtet ihr euren Clip trotzdem mit weiteren Menschen mit anderen Sprachen teilen, könnt ihr mehrere Versionen davon produzieren und jeweils Untertitel einer anderen Sprache hinzufügen. Für ein Allround-Video erstellt ihr die Untertitel in englischer Sprache, da die meisten Menschen Englisch zumindest teilweise beherrschen.

Sind automatische Untertitel bei CapCut kostenlos?

Die Erstellung automatischer Untertitel ist bei CapCut kostenlos (Stand: November 2025). Immer wieder gibt es aber Berichte bezüglich der Funktionsveränderungen. CapCut entscheidet sich manchmal dafür, ehemals kostenlose Funktionen plötzlich kostenpflichtig zu machen.

Anders sieht es aus, wenn ihr eure Videos mit mehrsprachigen Untertiteln unterlegen möchtet. Ihr seht oben am Screenshot bereits an dem lilafarbenen Diamantensymbol, dass es sich hierbei um eine Plus-Funktion handelt. Ihr könnt euer Video zwar auch als Basismitglied entsprechend bearbeiten, beim Exportieren fordert euch CapCut dann aber zum Mitgliedschaftsupgrade auf.

Im Video zeigen wir euch, welche Clips auf YouTube uns besonders in Erinnerung geblieben sind.

Welche Alternativen gibt es für Untertitel?

Wenn euch CapCut nicht gefällt oder ihr Lust auf Alternativen habt, stellen wir euch drei kostenlose Apps und Programme vor, die eure Videos mit Untertiteln versehen.

AutoCap (für Android)

Mit AutoCap könnt ihr eure Android-Videos kostenlos mit automatischen Untertiteln versehen lassen. Bis zu fünf Minuten Videodauer sind kostenlos, allerdings haben eure Clips ein Wasserzeichen. Wenn ihr eure Untertitel übersetzen lassen oder längere Videos untertiteln wollt, steht euch eine kostenpflichtige Version zur Verfügung.

Canva mit kostenlosen Untertiteln

Das Kreativtool Canva kennen die meisten von euch vielleicht. Habt ihr Zugang dazu, könnt ihr den kostenlosen Untertitel-Generator nutzen. Ihr ladet euer Video hoch, lasst das Programm zunächst via Caption-Tool eigene Untertitel erstellen und passt sie anschließend an. Danach könnt ihr euer Video wieder exportieren.

Clipchamp

Bearbeitet ihr eure Videos am Computer oder Laptop, ist das kostenlose Tool „Clipchamp“ von Microsoft perfekt für euch. Ihr findet einen professionellen Videomaker, mit dem ihr eure eigenen Vorlagen bearbeiten, schneiden und mit Filtern verändern könnt. Zu den kostenlosen Funktionen gehört auch die KI-Untertitel-Option in mehr als 80 Sprachen. Auf Wunsch könnt ihr eure Untertitel natürlich anpassen.

Mit Untertiteln teilt ihr euer Video mit einer größeren Gruppe und baut Barrieren im Netz ab. Nicht nur Menschen mit anderer Muttersprache, sondern auch Personen mit Hörminderung profitieren von einer Untertitelung. Dank kostenloser Funktionen von CapCut und anderen Videoeditoren tragt ihr aktiv zu mehr Barrierefreiheit in sozialen Medien bei!