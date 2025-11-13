Mit CapCut Videos schneiden: So macht ihr es richtig

Manche Spontanaufnahmen sind zwar gut gelungen, es fehlt ihnen aber am nötigen Feinschliff. Mit CapCut könnt ihr eure Videos individuell schneiden. Wie das geht, verraten wir euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So könnt ihr CapCut für euch nutzen

Die Funktionen von CapCut könnt ihr wahlweise am Computer (hier runterladen) oder auf eurem Smartphone nutzen. Ladet euch die App entweder auf den Desktop runter oder direkt auf das iPhone oder euer Android-Gerät. Nachdem ihr ein Benutzerkonto angelegt habt, kann es losgehen.

CapCut für Apple herunterladen

Tipp: Um Zeit zu sparen bietet euch CapCut die Möglichkeit, die Anmeldung über Facebook, TikTok oder Google durchzuführen. Habt ihr dort schon ein Konto, werden alle Daten übernommen.

CapCut für Android herunterladen

Ihr werdet nach der Anmeldung gefragt, ob ihr eine Pro-Version nutzen wollt. Auf Wunsch steht sie euch sieben Tage zum kostenlosen Ausprobieren zur Verfügung, einige Funktionen sind aber auch ohne Pro-Account nutzbar.

Anzeige

Videos mit CapCut schneiden

Um ein vorhandenes Video zu verändern, wählt ihr im Hauptmenü den Punkt „Menü“, dann „Datei“ und dort „neues Projekt“ aus.

Neues Projekt bei CapCut starten (© Screenshot GIGA)

Hier habt ihr nun die Möglichkeit, Audio-Files, Videos und Bilder von eurer Festplatte oder eurem Handy zu importieren. Ihr könnt nicht nur vorhandene Videos verändern, sondern auch Bilder animieren und daraus ein Video erstellen.

So ladet ihr Dateien bei CapCut hoch (© Screenshot GIGA)

Im nächsten Schritt habt ihr nun die Möglichkeit, euer Video anzupassen. Ihr könnt es kürzen, Effekte und Sticker hinzufügen, Übergänge einfügen oder Texte ergänzen. Außerdem stehen euch verschiedene Filter zur Videobearbeitung zur Verfügung. Habt ihr einen Pro-Account, bietet euch CapCut die Möglichkeit, KI zum Videoschnitt zu nutzen.

Anzeige

Im mittigen Player seht ihr den aktuellen Bearbeitungsstand eures Videos und könnt immer wieder Veränderungen vornehmen.

Zu den beliebtesten Videoeffekten gehören:

Retro-Style

Party-Modus

Bewegungen

Dekorationen

Körpereffekte

Saisonale Effekte wie Weihnachten oder Halloween

Comic-Effekte

Nicht jeder Effekt ist kostenlos nutzbar, einige Templates setzen ein Pro-Abo voraus.

Musik zu einem Video hinzufügen

Habt ihr euer Video fertig bearbeitet, könnt ihr es mit Sounds und Musik unterlegen. Hierfür benötigt ihr optimalerweise ein Musikstück, das mindestens so lang ist wie der Clip selbst. Für ein stimmiges Ergebnis platziert ihr den Musikbeginn direkt am Anfang eures Video-Zeitstrahls.

Ihr könnt zu jeder Stelle des Videos navigieren (© Screenshot GIGA)

Tipp: Mischt verschiedene Soundeffekte, indem ihr kleinere Audioschnipsel nur zu Teilen des Videos hinzufügt. Im unteren Bereich seht ihr immer die Zeitleiste und könnt hier zu jedem Punkt des Videos navigieren.

Anzeige

Seid ihr fertig mit eurem Clip, exportiert ihr ihn über den blauen „Export-Button“. Nutzt ihr CapCut auf dem Smartphone, lassen sich Videos direkt bei YouTube hochladen oder via WhatsApp teilen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.