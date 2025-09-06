Mit ChatGPT Hausaufgaben erledigen: So funktioniert es

Hausaufgaben bringen euch regelmäßig zur Verzweiflung? ChatGPT kann euch dabei unterstützen, sogar mit echtem Lerneffekt!

So unterstützt euch ChatGPT bei euren Hausaufgaben

„Chatti“ schreibt euch die nächste Hausarbeit, verfasst auf Wunsch ein Gedicht und löst auch die kompliziertesten Matheaufgaben. Für Lehrer ist das eine regelmäßige Herausforderung, denn wenn Schüler nicht mehr selbst arbeiten, fallen sie spätestens bei der nächsten Klassenarbeit „ins Wasser“.

Trotzdem ist ChatGPT als Hausaufgabenhelfer nicht ungeeignet, wenn ihr die KI richtig nutzt. Der „Hausaufgaben Helfer 2.0“ ist ein eigens dafür hergestelltes GPT, das auf Basis von ChatGPT Version 4o arbeitet. Hier habt ihr nicht einfach nur einen Chatpartner an eurer Seite, sondern eine Art digitalen Lehrer, der euch bei den Hausaufgaben unterstützt.

Angesprochen auf sein Leistungsspektrum antwortete der KI-Bot ehrlich, dass er bei Hausaufgaben helfen soll. Er machte schnell klar, dass es nicht ums Vorsagen geht, sondern um echtes Lernen. Wenn ihr den Bot allerdings um eine Lösung bittet, wird er sie euch präsentieren.

Das sind die Vorteile von ChatGPT bei den Hausaufgaben

Die ständige wissenschaftliche Kommission (SWK) sieht Potenzial in ChatGPT und Co. und ist der Meinung, dass KI in Bildungseinrichtungen gehört. Auch wenn Lehrer und Universitäten der Nutzung oft noch kritisch gegenüberstehen, hat sich der Chatbot längst in Studier- und Lernzimmern breit gemacht.

Erst am 29. Juli 2025 wurde mit dem Study Mode ein spezielles Tool zum Lernen und Studieren an den Start gebracht. Der Hausaufgabenhelfer funktioniert ähnlich und hat, richtig eingesetzt, eine Menge Vorteile für euch:

ChatGPT erklärt geduldig, auch wenn ihr etwas nicht verstanden habt.

Tools wie ChatGPT unterstützen euch bei der Recherche zu Themen.

Die KI stellt auf Wunsch Rückfragen und kann Aufgaben für euch erstellen.

Bei Lernschwierigkeiten oder Schreibblockaden kann ChatGPT helfen.

Ihr könnt ChatGPT alles fragen und erhaltet eine fundierte Antwort. Trotzdem solltet ihr diese nie so übernehmen, denn Halluzinationen sind bei Chatbots ein generelles Thema. Wenn der Bot nicht weiter weiß, neigt er dazu, Informationen zu erfinden. Spätestens in der Schule oder an der Uni wird das peinlich.

Das sind die Nachteile von ChatGPT bei den Hausaufgaben

Für Eltern kann die Nutzung von ChatGPT bei den Hausaufgaben eine echte Hilfe sein. Wer als Erwachsener mit den Themen der Schule selbst nicht zurecht kommt, findet digitale Hilfe. Der Bot erklärt nicht nur Schülern verschiedene Themen, er hilft auch Eltern, die nicht mehr weiter wissen.

Dennoch gibt es Nachteile, wenn Hausaufgaben zu intensiv oder zu oft mit ChatGPT gelöst werden:

ChatGPT kann euch veraltete Informationen geben oder Falschinfos verbreiten.

Wer Texte einfach nur kopiert, riskiert Plagiate.

Zu viel Nutzung von ChatGPT verhindert die eigenständige Suche nach Lösungen.

Wer ChatGPT dazu nutzt, um sämtliche Hausaufgaben per KI zu erledigen, betrügt sich selbst. Spätestens in Prüfungssituationen fällt auf, ob ihr ein Thema beherrscht oder ob ihr eure bisherigen guten Hausaufgaben-Bewertungen einer KI zu verdanken habt.

Wie funktioniert der Hausaufgabenhelfer 2.0

Wenn ihr es ausprobieren möchtet, öffnet ihr den Hausaufgabenhelfer 2.0 von ChatGPT einfach per Direktlink oder wählt ihn aus der Liste verfügbarer GPTs aus. Es öffnet sich das bekannte Chat-Fenster von ChatGPT im Hausaufgaben-Modus. Nun könnt ihr eure Fragen eingeben, Dateien aus der Schule hochladen und euch bei der Erledigung von Hausaufgaben helfen lassen.

Ich habe dem Hausaufgabenhelfer 2.0 von ChatGPT die Aufgabe gestellt, mir eine Inhaltsangabe zu Goethes „Faust“ zu erstellen. Obwohl er mir Tipps und wertvolle Informationen mitgab, war er bereit, die Aufgabe zu erledigen und eine Inhaltsangabe für mich zu schreiben:

ChatGPT Hausaufgabenhelfer 2.0 hilft bei Fragen. (© Screenshot GIGA)

Fortsetzung des Gesprächs mit Hausaufgabenhelfer 2.0 von ChatGPT. (© Screenshot GIGA)

ChatGPT Hausaufgabenhelfer 2.0 bietet Erledigung der Inhaltsangabe an. (© Screenshot GIGA)

An dieser Stelle ist es eure Aufgabe, die Inhaltsangabe nicht von ChatGPT Hausaufgabenhelfer 2.0 schreiben zu lassen, sondern stattdessen eure Version zu erstellen. Ihr könnt den Bot zur Korrektur nutzen oder euch Tipps und Hinweise zum optimalen Aufbau geben lassen.

Die Effektivität des Hausaufgabenhelfers 2.0 hängt von der Nutzung ab. Als reiner Lösungsbringer ist er so effektiv wie ein Lösungsbuch der Lehrer bei der Matheklausur. Zum Lernen ist der Bot allerdings gut geeignet, da er viele wertvolle Hinweise gibt und Feedback, das zur Optimierung dienen kann.