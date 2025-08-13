Mit ChatGPT Videos erstellen: So geht es Schritt für Schritt

ChatGPT dichtet, rechnet, programmiert und plaudert, die KI kann aber auch Videos erstellen. Wir sagen euch, wie es funktioniert.

Das braucht ihr für Videos mit ChatGPT

ChatGPT allein reicht nicht, um Videos zu erstellen. Ihr braucht die Plus-Version für rund 23 Euro pro Monat. Damit könnt ihr auf das KI-Modell Sora zugreifen, das ebenfalls von Open AI stammt.

Wichtig bei der Nutzung: Ihr startet nicht wie gewohnt mit ChatGPT im Browser oder auf dem Handy, sondern öffnet Sora und loggt euch dort mit euren Daten ein. Alternativ könnt ihr oben links in euer ChatGPT-Menü schauen, dort dürfte Sora neben Dall-E und vielen anderen Tools zu finden sein.

Wenn ihr Resultate sehen wollt, schaut euch im nachfolgenden Video den KI-Clip an, der per Bing-App erstellt wurde.

Videos mit Sora und ChatGPT erstellen – los geht’s

Die erstellten Videos haben eine maximale Länge von zehn Sekunden und eine Auflösung von maximal 720p. Ihr erlebt also keine grafischen Highlights, habt aber trotzdem die faszinierende Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz bewegtes Bildmaterial zu erstellen.

Beachtet, dass eure Videos ein Wasserzeichen enthalten. Um Full-HD Videos zu generieren, braucht ihr einen ChatGPT Pro-Account. Bei diesen Clips fehlen dann auch die Wasserzeichen.

Schritt 1: Gebt euren Prompt ein

Eure Videos erstellt ihr textbasiert. Ihr gebt Sora einen Text mit möglichst genauen Anweisungen, idealerweise in englischer Sprache. Je präziser ihr vorgeht, desto besser der Output. Gebt an, welches Licht herrschen soll, wie ihr euch die zu erstellende Szenerie vorstellt, welche Farben genutzt werden sollen.

Unter der Eingabeleiste könnt ihr die Auflösung, die Videolänge, das Format und die gewünschte Videoanzahl auswählen. Ihr habt beispielsweise die Möglichkeit, euch zwei Videos erstellen zu lassen, um dann die bessere Version selbst auszusuchen.

Schritt 2: Bearbeitet euer Video

Sora produziert euch nun zwei Videos, die ihr in eurer „Bibliothek“ (Library) abrufen könnt. Zur Bearbeitung gebt ihr neue Prompts ein und formuliert dabei eure Änderungswünsche.

Im „Storyboard-Editor“ könnt ihr die Szenen einzeln öffnen und sie verändern lassen. Wenn ihr den Clip einfach nur kürzen wollt, öffnet ihr die Rubrik „Recut“.

Schritt 3: Ladet euer Video herunter

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, klickt ihr auf das Download-Symbol und ladet euer Video als MP4 herunter. Die Version hat das Wasserzeichen. Ladet ihr das Video als GIF herunter, ist es ohne Wasserzeichen verfügbar.

Alternativen zur Videoerstellung mit ChatGPT

Sora kann eine Menge, ist aber noch eingeschränkt. Ihr könnt beispielsweise keine Videos auf Basis von Fotos erstellen. Hierfür eignet sich stattdessen das Programm PowerDirector, mit dem ihr Videos aus Bildern generiert und Vorlagen nutzt.

Ihr habt außerdem die Möglichkeit, Sounds zu den Videos hinzuzufügen und Avatare zu generieren, die sprechen können.

Eine weitere Alternative ist Invideo AI. Mit diesem Videogenerator könnt ihr Videos nach Prompt, aber auch nach Bild- oder sogar Videovorlage erstellen. Nutzt ihr den Gratistarif, bleiben euch aber nur Stock-Bilder und Clips als Basis für eure Videos.

Ab 28 US-Dollar könnt ihr die Premium-Version nutzen und damit recht flexible KI-Videos in verschiedenen Stilen erstellen. Für Marketingzwecke ist die KI nur bedingt geeignet, für spaßige Videos, Präsentationen oder Kurzclips funktioniert sie aber ganz zuverlässig.

Das solltet ihr bei KI-Videos beachten

Berücksichtigt bei jeder KI-Videoerstellung, dass gewisse Risiken bestehen. Auf TikTok und Co. kursieren heute bereits viele KI-generierte Videos, die eindeutig nicht real sind. Ungefragt echte Menschen in KI-Videos einzubauen ist nicht erlaubt, auch nicht, wenn es sich um Personen des öffentlichen Lebens handelt.

Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, solltet ihr nur eigene Fotos und Videos bearbeiten oder futuristische Szenerien erstellen. Weist außerdem bei der Verwendung immer darauf hin, dass ihr das Video mit KI erstellt habt.