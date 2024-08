Mit cleverem Extra: Aldi verkauft einen Werkzeugkoffer mit 122 Teilen

Klemmende Türen, quietschende Scharniere oder lockere Schrauben: Ein Handwerker-Tag ist voller Herausforderungen. Normale Werkzeugkoffer kommen da schnell an ihre Grenzen – zu schwer, zu unhandlich für den Parcours auf der Baustelle. Dafür gibt es bei Aldi jetzt die passende Lösung: Für 89,99 Euro verkauft der Discounter einen Werkzeugkoffer, der ein cleveres Extra bietet.

Aldi verkauft rollbaren Werkzeugkoffer für 89,99 Euro

Schluss mit Schleppen: Wer ständig von Baustelle zu Baustelle eilt oder in Haus und Garten viel zu tun hat, wird das neue Angebot bei Aldi zu schätzen wissen. Beim Discounter gibt es für 89,99 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) einen Werkzeugkoffer von Brüder Mannesmann, der auf Rollen steht und sich ziehen lässt. Schweres Schleppen ist damit passé.

Anzeige

Zum gleichen Preis gibt es den Werkzeugkoffer übrigens auch bei Amazon, siehe unten. Beim Onlinehändler spart man sich zudem die Versandkosten, die bei Aldi mit 5,95 Euro zu Buche schlagen.

Rollender Werkzeugkoffer Von Brüder Mannesmann, mit 122 Teilen und Extrafach für eigene Werkzeuge, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2024 13:43 Uhr

Kern des Koffers bildet das umfangreiche 122-teilige Werkzeugset. Von Steckschlüsseleinsätzen über Schraubendreher bis hin zu Gabel- und Ringschlüsseln ist alles dabei, was das Handwerkerherz begehrt.

Anzeige

Trotz des kleinen Preises muss man bei der Qualität keine Abstriche machen: Die Werkzeuge sind aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und entsprechen laut Hersteller allen gängigen DIN-Normen in Bezug auf Drehmoment, Härte und Maßhaltigkeit. Das verspricht eine lange Lebensdauer und präzise Arbeitsergebnisse.

Mit Maßen von 39 x 57 x 27 cm bietet der Koffer nicht nur Platz für das mitgelieferte Werkzeug, sondern auch zusätzlichen Stauraum für eigene Hand- oder Elektrowerkzeuge. Dort können etwa Akkubohrer, eine kleine Handkreissäge oder auch ein digitaler Messschieber Platz finden. Das Gewicht des Werkzeugkoffers liegt bei 12,3 Kilo.

Anzeige

Lobenswert: Die 10-Jahres-Garantie, die der deutsche Qualitätshersteller auf den rollbaren Werkzeugkoffer anbietet. Das gibt Sicherheit und unterstreicht die Langlebigkeit des Werkzeugs.

Für wen lohnt sich der rollende Werkzeugkoffer bei Aldi?

Der fahrbare Werkzeugkoffer eignet sich ideal für Heimwerker und Profis, die eine umfassende Grundausstattung suchen und keine Lust mehr auf Schleppen haben. Mit seiner Vielseitigkeit, Qualität und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis stellt er eine solide Investition für zahlreiche Projekte rund ums Haus dar. Ein rollender Allrounder, wenn man so will, der in keiner Werkstatt fehlen sollte.

Rollender Werkzeugkoffer Von Brüder Mannesmann, mit 122 Teilen und Extrafach für eigene Werkzeuge, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2024 13:43 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.