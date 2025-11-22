Mit Copilot Bilder erstellen: So werdet ihr zum KI-Künstler

Copilot ist das KI-System von Microsoft und steht euch als 365-Nutzer auch per App zur Verfügung. Hier könnt ihr chatten und unter anderem Bilder erstellen. Wir zeigen euch, wie es funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So erstellt ihr ein Bild mit Copilot

Um ein eigenes Bild zu erstellen, öffnet ihr die Copilot App und sucht euch links im Menü die Rubrik "erstellen". Anschließend wählt ihr „Bild erstellen“ und gebt euren Prompt ein.

Ihr findet die Auswahl zum Bildererstellen im Hauptmenü (© Screenshot GIGA)

Beschreibt genau, was ihr sehen wollt, um der KI möglichst präzise Anweisungen zu geben. Seid ihr unsicher, nutzt einen Prompt-Generator, um bessere Angaben zu erstellen.

Anzeige

Das gehört in den Prompt:

Was soll auf dem Bild zu sehen sein?

Welche Details wünscht ihr euch?

Welcher Stil wird bevorzugt?

Habt ihr berühmte Beispielbilder?

Gebt alles an, was eure Bildbeschreibung präzise macht. Wenn ihr der KI mehr freie Hand lassen wollt, gebt nur einen groben Umriss vor und lasst Copilot über das exakte Design entscheiden.

In diesem Video erfahrt ihr, was Copilot, die KI von Microsoft, kann:

Anzeige

Copilot Bildererstellung mit Prompt-Beispiel

Wir haben es für euch ausprobiert und ein Bild einer schwarzen Katze in einer Schneelandschaft generiert. Das Ergebnis war für eine KI überraschend gut.

So lautete der Prompt:

"Erstelle mir ein Bild einer schwarzen Katze, die durch eine Schneelandschaft spaziert. Sie trägt einen Hut und einen weißen Schal, während es immer noch schneit. Die Umgebung wirkt düster, es ist später Abend. Im Hintergrund sind Häuser mit Beleuchtung zu sehen."

Das war das Ergebnis:

So führte Copilot meinen Prompt aus (© KI-generiert mit Copilot)

Anzeige

So könnt ihr eure Bilder mit Copilot bearbeiten

Wenn Copilot ein Bild für euch erstellt hat, könnt ihr es jederzeit bearbeiten. Ich habe eine Bearbeitung mit folgendem Prompt erbeten:

„Bitte verkleinere die schwarze Katze, sodass die Hausgröße nicht unrealistisch wirkt.“

Das war das Ergebnis:

Copilot hat die schwarze Katze verkleinert (© KI-generiert mit Copilot)

Bei einem fertigen Bild könnt ihr über das Einstellungsmenü weitere Änderungen vornehmen. So könnt ihr festlegen, welche Größe das Bild haben soll, welche Farbpalette im Fokus steht und welcher Stil umgesetzt wird. Vorhandene Stile sind beispielsweise:

Skizze

Wasserfarbe

Ölgemälde

3D-Pixel

Manga-Freihand

Anzeige

Ihr findet rechts neben eurem Bild die Bearbeitungsleiste. Unter dem Reiter „Transformation“ könnt ihr Stil und Farbe verändern. Darüber hinaus könnt ihr Texte hinzufügen, Hintergründe entfernen, Filter anwenden und euer Bild nach eurem Gusto bearbeiten.

Hier findet ihr verschiedene Bearbeitungsoptionen. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

So könnt ihr vorhandene Bilder bearbeiten

Ihr könnt Copilot nicht nur zum Erstellen von Bildern nutzen, sondern auch für die Bearbeitung. Hierfür wählt ihr im Hauptmenü die Rubrik „Bild bearbeiten“ und ladet dann euer gewünschtes Bild hoch.

Nun habt ihr im Bearbeitungsmodus verschiedene Funktionen. Ich habe ein Bild von mir genommen und den Schriftzug „Frohe Weihnachten“ integriert.

Anschließend habe ich die Funktionen „Weichzeichnen“ und automatische Verbesserung angewandt. Das Ergebnis könnt ihr selbst sehen, ich zeige euch das Bild einmal als „Vorher-Variante“ und einmal als „Nachher-Version“.

So sah das Bild vorher aus:

So sah mein Bild anfangs aus (© Screenshot GIGA)

So sah das Bild nach der Bearbeitung mit Copilot aus:

So sah das Bild nach der Überarbeitung aus (© Screenshot GIGA)

Ich persönlich sehe die Verbesserung im bearbeiteten Bild nicht. Der Hintergrund ist stärker geblendet und verwischt, die Schärfe hat abgenommen. Das könnte allerdings am Weichzeichner liegen.

Meine persönliche Meinung: Die Bildergenerierung mit Copilot lohnt sich, mir gefallen die Bilder oft besser als von ChatGPT, außerdem werden Prompts in meinen Augen genauer umgesetzt. Die Bearbeitungsfunktion hingegen ist mittelprächtig. Anbieter wie CapCut oder Canva bieten meiner Meinung nach mehr Vielfalt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.