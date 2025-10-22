Mit Copilot PowerPoint-Präsentation erstellen: So funktioniert es mit KI

Habt ihr auch keine Lust auf staubtrockene PowerPoint-Präsentationen und den mühseligen Weg der Erstellung? Windows Copilot kann euch unterstützen. Wie das funktioniert, erklären wir euch.

So startet ihr Copilot in PowerPoint

Wenn eure PowerPoint-App auf dem neuesten Stand ist, habt ihr schon beim Start direkten Zugang zu Copilot. Klickt wie im Screenshot gezeigt auf die linke Option „Mit Copilot erstellen“ und schon geht es los.

Präsentation mit Copilot erstellen (© Screenshot GIGA)

Ihr werdet im nächsten Schritt nach eurem Prompt gefragt. Falls ihr unsicher bei der Erstellung seid, nutzt einen Prompt-Generator für ein optimales Ergebnis. Copilot gibt euch die Möglichkeit, eigene Dateien für eure Präsentation hochzuladen, die als Verweis während eurer Präsentation genutzt werden.

Designauswahl und Prompt

Unter dem Prompteingabe-Fenster seht ihr das aktuell ausgewählte Design. Ihr könnt es belassen oder verändern. Microsoft stellt Nutzern von 365 verschiedene Designvorlagen zur Auswahl. Wählt aus, was zu eurer Präsentation passt.

Verschiedene Designangebote von Copilot in PowerPoint (© Screenshot GIGA)

Nun widmen wir uns dem Prompt. Er muss möglichst aussagekräftig sein und Copilot alles mitteilen, was ihr mit der Präsentation aussagen wollt.

Ich habe für euch eine Präsentation erstellen lassen und dabei den folgenden Prompt verwendet:

„Erstelle eine PowerPoint-Präsentation mit fünf Folien zum Thema „KI-generierte PowerPoint-Präsentationen und klassische Fehler“. Die Zielgruppe sind Berufstätige, die Copilot oder andere KI-Tools zur Präsentationserstellung verwenden. Der Ton soll professionell, praxisnah und leicht verständlich sein. Die Präsentation soll folgendermaßen aufgebaut sein: Folie 1 enthält Titel und eine kurze Einführung, was KI-gestützte Präsentationserstellung bedeutet. Folie 2 zeigt die wichtigsten Vorteile von KI wie Schnelligkeit, Struktur und visuelle Gestaltung. Folie 3 listet klassische Fehler auf, die bei KI-Präsentationen häufig passieren, zum Beispiel zu viel Text, fehlende Dramaturgie oder fehlende Zielgruppenorientierung. Folie 4 erklärt, wie man diese Fehler vermeidet, etwa durch ein klares Briefing, Zielgruppenanpassung und strukturierte Nachbearbeitung. Folie 5 fasst die wichtigsten Learnings in Form von Best Practices zusammen. Jede Folie soll maximal fünf Stichpunkte enthalten. Verwende ein modernes, einheitliches Design mit klarer Typografie. Die Aussagen sollen kurz und prägnant formuliert sein. Nutze, wenn möglich, passende Icons oder einfache Visualisierungen.“

Das war mein Ergebnis:

Folie 1 der Copilot Präsentation (© Screenshot GIGA)

Folie 2 der Copilot Präsentation (© Screenshot GIGA)

Folie 3 der Copilot Präsentation (© Screenshot GIGA)

Folie 4 der Copilot Präsentation (© Screenshot GIGA)

Folie 5 der Copilot Präsentation (© Screenshot GIGA)

Folie 6 der Copilot Präsentation (© Screenshot GIGA)

Folie 7 der Copilot Präsentation (© Screenshot GIGA)

Wenn ihr euch den Prompt und das Ergebnis anschaut, stellt ihr ein paar Punkte fest. Copilot hat meine Angabe zu den Folieninhalten missachtet und insgesamt sieben Folien generiert. Nun könnte ich die KI auffordern nachzubessern oder mich selbst ans Werk machen.

Witzigerweise gibt Copilot die typischen Fehler während der Präsentation selbst zu und hat auch gleich Tipps zur Abhilfe.

Tipps für eure Präsentation mit Copilot

Habt ihr eine eigene Vorlage, könnt ihr sie unter der Rubrik „Entwürfe“ hochladen. Sie wird dann für die Erstellung genutzt.

Wenn eure Themen generiert wurden, könnt ihr den Prompt bearbeiten oder neue Themen hinzufügen. Klickt dazu einfach auf das Symbol mit dem Bleistift und gebt an, was verändert werden soll. Den Schritt könnt ihr bereits durchführen, bevor eure Folien generiert werden.

Prüft das Ergebnis sorgfältig, denn Copilot generiert hier und da Schreibfehler oder wiederholt Informationen unnötig. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, eigene Bilder hochzuladen, wenn die KI auf stockige Bilder zurückgegriffen hat.

Wie bei allen KI-Themen gilt immer, dass euer Input eine wichtige Rolle für die Ergebnisqualität spielt und dass ihr alle Ergebnisse kontrollieren müsst.

