Mit dem ChatGPT-Plugin produktiver in Excel arbeiten

Excel ist nervig wie unverzichtbar, wenn ihr mit Daten arbeiten wollt. ChatGPT nimmt euch einen Teil der Arbeit mithilfe von Plugins ab.

ChatGPT für Excel ersetzt die komplizierte Formelsuche

Mit der Serie ChatGPT for Work wurden verschiedene Erweiterungen für Office-Tools ins Leben gerufen. ChatGPT für Excel passt zu euch, wenn ihr häufig mit Tabellenkalkulation arbeitet.

Die Anmeldung ist einfach. Ihr ladet euch das Add-on herunter, installiert es und findet es dann oben in eurer „Startleiste“ bei Excel. Zwei wichtige Funktionen stehen euch jetzt zur Verfügung:

Ihr könnt alle Operationen für eine komplette Spalte anwenden und braucht keine Formeln.

Ihr könnt komplexere Tasks durchführen und miteinander verknüpfen.

Nach der Installation wählt ihr eure Wunsch-KI (GPT-4o, GPT-4 Turbo, GPT4o-mini oder Claude 3.5 Sonnet) und könnt dann direkt loslegen. Beachtet, dass ihr als Newbie erstmal nur 300 Anfragen zur Verfügung habt. Wollt ihr mehr, braucht ihr ein Upgrade.

ChatGPT für Excel herunterladen

Diese AI-Funktionen bietet ChatGPT für Excel

Habt ihr das Add-on installiert, steht es euch per Klick auf das Symbol zur Verfügung. Klickt ihr darauf, öffnet sich rechts das neue Programm. Ihr könnt nun aus verschiedenen AI-Funktionen auswählen.

Das sind die verschiedenen AI-Funktionen für Excel. (© Screenshot GIGA via ChatGPT für Excel)

AI-Ask: Ihr gebt euren Prompt als Parameter ein und bekommt die Antwort direkt in einer Zelle.

Ihr gebt euren Prompt als Parameter ein und bekommt die Antwort direkt in einer Zelle. AI-Table: Baut aus eurem Prompt direkt eine automatische Tabelle mit mehreren Spalten und Zeilen.

Baut aus eurem Prompt direkt eine automatische Tabelle mit mehreren Spalten und Zeilen. AI-Translate: Übersetzt eure Inhalte direkt in der Zelle in die gewünschte Sprache.

Übersetzt eure Inhalte direkt in der Zelle in die gewünschte Sprache. AI-Extract: Zieht gezielt Informationen wie Zahlen, Namen oder E-Mails aus einem Text.

Zieht gezielt Informationen wie Zahlen, Namen oder E-Mails aus einem Text. AI-Format: Passt Inhalte an, etwa Grammatik, Rechtschreibung oder Schreibstil.

Passt Inhalte an, etwa Grammatik, Rechtschreibung oder Schreibstil. AI-Fill: Ergänzt fehlende Werte oder füllt Muster intelligent auf.

Ergänzt fehlende Werte oder füllt Muster intelligent auf. AI-List: Erstellt aus einem Prompt eine Liste mit klar strukturierten Einträgen.

Erstellt aus einem Prompt eine Liste mit klar strukturierten Einträgen. AI-Choice: Liefert aus mehreren Optionen eine Auswahl oder Entscheidung.

Mit der Bulk-Funktion könnt ihr eine ganze Menge an Daten auf einmal bearbeiten, ohne jede Zelle nochmal durchzugehen. Ihr müsst also nicht 500 Zeilen nacheinander übersetzen oder formatieren, sondern gebt ChatGPT den kompletten Bereich.

Das spart euch viel Zeit, weil ihr nicht jeden Befehl einzeln absetzen müsst. Praktisch ist das, wenn ihr mit großen Tabellen wie Kundenlisten, Produktbeschreibungen oder Datensätzen beim Lernen arbeitet.

Was kostet ChatGPT für Excel?

Euch stehen drei Abo-Versionen zur Verfügung, die ihr problemlos Monat für Monat wieder kündigen könnt.

Im Starterpaket zahlt ihr ca. 7,60 Euro pro Monat . Die OpenAI-Kosten für ChatGPT sind bereits enthalten, ihr zahlt hier nichts mehr extra. Pro Jahr erhaltet ihr AI-Credits für rund 33 Euro sowie Zugang auf alle verfügbaren KI-Modelle.

. Die OpenAI-Kosten für ChatGPT sind bereits enthalten, ihr zahlt hier nichts mehr extra. Pro Jahr erhaltet ihr AI-Credits für rund 33 Euro sowie Zugang auf alle verfügbaren KI-Modelle. Im Pro Paket bezahlt ihr monatlich rund 5,30 Euro , erhaltet aber nur das Abo fürs Add-on selbst. Die AI-Nutzung erfolgt über euren eigenen API-Schlüssel. Ihr wählt beim Kauf aus, ob ihr gern OpenAI, Claude oder Azure verwenden wollt.

, erhaltet aber nur das Abo fürs Add-on selbst. Die AI-Nutzung erfolgt über euren eigenen API-Schlüssel. Ihr wählt beim Kauf aus, ob ihr gern OpenAI, Claude oder Azure verwenden wollt. Im Team-Paket zahlt ihr 10,60 pro Monat und habt die Funktionen des Pro Pakets für zwei Personen zur Verfügung. Das lohnt sich nur für euch, wenn zwei Personen unabhängig voneinander auf ChatGPT für Excel zugreifen möchten.

Kaufen ist erst dann sinnvoll, wenn ihr eure Gratis-Credits verbraucht habt. Checkt erst einmal, ob euch das Addon ChatGPT für Excel weiterhilft oder ob ihr auch mit ChatGPT selbst genug leisten könnt.

So nutzt ihr ChatGPT ohne Add-on für eure Excel-Tasks

Das Add-on ist kostenpflichtig. Wenn ihr eure Gratis-Credits verbraucht habt, müsst ihr nachkaufen. Jede Anfrage und jeder Prompt kosten Geld, bei Vielarbeitern wird das schnell teuer. Habt ihr generellen Zugang zur ChatGPT, könnt ihr euch auch damit die Excel-Arbeit erleichtern.

Der Unterschied ist, dass ihr die Befehle nicht direkt in einer Zelle eingebt, sondern eure Prompts wie gewohnt in den ChatGPT tippt. Das Ergebnis übertragt ihr dann nach Excel. Das klingt zwar nach einem Umweg, mit der Plus-Version könnt ihr aber Tabellen hochladen und ChatGPT Daten direkt zeigen.

So lässt sich ChatGPT für Excel nutzen

Formeln erstellen: Fragt ChatGPT nach einer Formel für eine konkrete Aufgabe. Ihr gebt folgenden Satz ein: „Erstelle mir eine Formel für (und dann euren Task)“.

Fragt ChatGPT nach einer Formel für eine konkrete Aufgabe. Ihr gebt folgenden Satz ein: „Erstelle mir eine Formel für (und dann euren Task)“. Formeln erklären lassen: Lasst euch komplizierte Funktionen und Formeln Schritt für Schritt erklären.

Lasst euch komplizierte Funktionen und Formeln Schritt für Schritt erklären. Daten vorbereiten: Holt euch Vorschläge und Inspiration, wie ihr eine Tabelle übersichtlicher gestaltet, Spalten zusammenführt oder Werte umformatiert.

Holt euch Vorschläge und Inspiration, wie ihr eine Tabelle übersichtlicher gestaltet, Spalten zusammenführt oder Werte umformatiert. Markos und VBA-Skripte schreiben: Wird’s mal komplex, spuckt euch ChatGPT den fertigen VBA-Code zur Direkteingabe in Excel aus.

Wird’s mal komplex, spuckt euch ChatGPT den fertigen VBA-Code zur Direkteingabe in Excel aus. Best Practices lernen: Pivot-Tabellen und vieles mehr gibt es bei Excel zu entdecken. ChatGPT hilft euch, die Funktionen zu lernen.

Wenn ihr auf das Plugin verzichtet, ist ChatGPT auf eure Prompts angewiesen. Ihr könnt den Bot zwar nicht direkt nach Excel holen, aber trotzdem eng mit ihm zusammenarbeiten und euch die Arbeit erleichtern.