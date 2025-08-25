Mit dem Code #31# aktiviert ihr auf eurem Pixel-Handy eine praktische Funktion, die jeder kennen sollte

Beim Telefonieren mit einem Smartphone wird meist die eigene Mobilnummer auf dem Bildschirm des Empfängers angezeigt. Um unerkannt anzurufen, könnt ihr eure Nummer unterdrücken. Wie lässt sich die Anrufer-ID auf einem Google Pixel ausblenden?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit unterdrückter Nummer anrufen bei Google Pixel 10

Die Methode, um die Rufnummer zu unterdrücken, ist bei allen Pixel-Modellen gleich und unterscheidet sich weder in den einzelnen Generationen, noch in den Modellen.

Anzeige

Die eigene Rufnummer wird bei Android „Anrufer-ID“ genannt. Ihr könnt sie standardmäßig für alle zukünftigen Anrufe ausblenden oder die Nummer nur für den nächsten Anruf deaktivieren:

Öffnet die Telefon-App auf dem Pixel-Smartphone. Drückt auf die drei Striche, um die Einstellungen aufzurufen. Steuert den Bereich „Anrufe“ an. Wählt bei „Anrufkonten“ euren Mobilfunkanbieter aus. Weiter geht es in die „Zusätzlichen Einstellungen“. Tippe auf „Anrufer-ID“ (oder „Eigene Nummer senden“) und stelle „Nummer verbergen“ ein.

Anzeige

Google Pixel: Rufnummer nur für einzelne Anrufe unterdrücken

Die eigene Rufnummer lässt sich auch gezielt für einzelne Anrufe vorübergehend verbergen:

Vor der eigentlichen Nummer steht der Code #31# .

. Ihr ruft den Kontakt also unter der Nummer #31#Ziel-Nummer an.

an. Alternativ könnt ihr im Telefonbuch den Kontakt entsprechend anpassen, um diesen dauerhaft anonym anzurufen.

Nummer unterdrücken per Code – schnell aktivieren oder deaktivieren

Mit dem Anruf-Code könnt ihr die Rufnummernunterdrückung auch schnell ein- und ausschalten, wenn ihr nicht im Einstellungsmenü des Pixel-Smartphones suchen wollt:

*31# → Schaltet die dauerhafte Unterdrückung ein (alle Anrufe anonym).

→ Schaltet die (alle Anrufe anonym). #31# → Schaltet die dauerhafte Unterdrückung aus (Nummer wieder sichtbar).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.