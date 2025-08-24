Mit dem Deutschlandticket ins Ausland: Wo ihr mit 58 Euro überall hinkommt

Das Deutschlandticket gilt nicht nur für Fahrten innerhalb der Bundesrepublik. Auch im Ausland kommt ihr damit weiter als gedacht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nahverkehr über Grenzen: Diese Strecken ins Ausland sind inklusive

Das Deutschlandticket ist eigentlich für den bundesweiten Nahverkehr gedacht – doch bei einigen internationalen Bahnstrecken gibt es Ausnahmen. Möglich ist das durch spezielle Kooperationen zwischen Verkehrsverbünden diesseits und jenseits der Grenze. Die bekanntesten Beispiele:

Österreich: Bis Salzburg mit der S-Bahn aus München, das ist möglich mit dem Deutschlandticket.

Bis Salzburg mit der S-Bahn aus München, das ist möglich mit dem Deutschlandticket. Schweiz: Wer etwa ab Waldshut, Konstanz oder Basel startet, kann Nahverkehrslinien bis in die angrenzenden Schweizer Regionen nutzen.

Wer etwa ab Waldshut, Konstanz oder Basel startet, kann Nahverkehrslinien bis in die angrenzenden Schweizer Regionen nutzen. Frankreich: Von Saarbrücken aus fährt die Linie bis ins französische Forbach. Das Deutschlandticket ist bis dahin gültig.

Von Saarbrücken aus fährt die Linie bis ins französische Forbach. Das Deutschlandticket ist bis dahin gültig. Tschechien: In Bayern gilt das Ticket auf bestimmten Linien über die Grenze, zum Beispiel nach Cheb.

In Bayern gilt das Ticket auf bestimmten Linien über die Grenze, zum Beispiel nach Cheb. Dänemark: Auch die grenznahe dänische Stadt Padborg ist mit dem Deutschlandticket erreichbar.

Anzeige

Tickets buchen für die nächste Zugreise leicht gemacht: In diesem Video stellen wir euch die App DB Navigator vor:

Wo gibt es eine Übersicht über alle Grenzstädte, die mit dem Deutschlandticket erreichbar sind?

Eine hilfreiche Orientierung bietet eine interaktive Karte auf Google Maps, die alle bislang bekannten grenzüberschreitenden Strecken mit Deutschlandticket listet.

Anzeige

Die Karte zeigt auf einen Blick, wie weit das Ticket über deutsche Grenzen hinaus reicht. Wer grenznahe Strecken plant, kann hier gezielt nachsehen, ob die gewünschte Route bereits erfasst ist. Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert und bietet eine praktische Ergänzung zur offiziellen Fahrplanauskunft.

Mit dem 58-Euro-Ticket lassen sich zahlreiche Grenzstädte besuchen. (© Google Maps / Screenshot GIGA)

Anzeige

Wie weit reicht das Ticket im Ausland?

Entscheidend für die grenzüberschreitende Gültigkeit sind sogenannte Grenztarifpunkte, also Abrechnungsgrenzen zwischen Staatsbahnen. In einigen Fällen liegen diese Punkte auf ausländischem Gebiet. Dann greift auf bestimmten Strecken noch der reguläre Tarif der Deutschen Bahn, und das Deutschlandticket wird anerkannt.

Fahrten in größere Städte wie Amsterdam, Paris oder Kopenhagen sind damit nicht möglich. Aber immerhin lässt sich der Ticketpreis für solche Reisen senken, da der inländische Teil bereits durch das 58-Euro-Ticket abgedeckt ist.

Zu beachten ist: Auch auf grenzüberschreitenden Verbindungen gilt das Deutschlandticket ausschließlich in Regionalzügen. Fahrten mit dem Fernverkehr – etwa im ICE, IC oder bei privaten Anbietern wie Flixtrain – sind nicht enthalten und müssen separat bezahlt werden.