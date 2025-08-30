Mit dem richtigen Prompt: So könnt ihr ChatGPT einen Text schreiben lassen

Ihr braucht einen Text für eure Website oder als Produktbeschreibung? ChatGPT kann euch mit den richtigen Prompts beim Text schreiben helfen.

Die generative KI ChatGPT

ChatGPT ist eine generative KI von OpenAI und dafür vorgesehen, Fragen zu beantworten und Texte zu erstellen. Ihr gebt euren Prompt ein und ChatGPT gibt euch den Output.

Wie gut die Qualität des generierten Textes ist, hängt von eurem Prompt ab. ChatGPT braucht klare Anweisungen, um gute Ergebnisse zu liefern. Fordert ihr die KI nur zum Erstellen eines Textes auf, wird die Antwort generisch formuliert. Ihr erhaltet ein Ergebnis, das auf Basis der Trainingsdaten erstellt wird.

Ihr seht im nachfolgenden Screenshot den Unterschied zwischen zwei Prompts. Der erste Prompt ist einfach und lässt ChatGPT viel Freiraum. Um zu spezifizieren, gibt es einen zweiten Prompt mit mehr Input.

Prompts für gute ChatGPT-Sätze

ChatGPT kann menschliche Autoren nicht ersetzen, denn die Antworten sind immer generisch. Kreativität, Fantasie und menschliches Einfühlungsvermögen beherrscht die KI nicht. Wie gut das Ergebnis ist, hängt einerseits vom Prompt ab, andererseits aber auch von der Art des Textes.

Ein fachlich-informativer Text hat in der Regel eine bessere Qualität als ein persönlich-empathisches Schriftstück. Wir haben einige Tipps für euch, die der Output von ChatGPT verbessert wird:

Gebt der KI eine Rolle, beispielsweise als Experte für Bodenbeläge.

Formuliert klare Prompts, die keine Fragen offen lassen

Helft der KI bei der Suche nach dem Sprachstil durch Beispielsätze.

Teilt ChatGPT die Zielgruppe eures Textes mit.

Präzision ist euer wichtigstes Werkzeug, denn ChatGPT agiert auf Befehl. Hier ein Beispiel:

Ungenauer Prompt: Erzähle mir etwas über künstliche Intelligenz.

Erzähle mir etwas über künstliche Intelligenz. Präziser Prompt: Beschreibe den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft und gibt einen Ausblick auf die Auswirkungen für die Zukunft.

Wenn ihr Probleme beim Verfassen von Prompts habt, kann ein Prompt Generator weiterhelfen.

Euch nerven die KI-Antworten bei Google? Dann werft einen Blick in unser Video und erfahrt, wie ihr Google ohne KI-Ergebnisse nutzen könnt:

Grenzen bei der Texterstellung mit ChatGPT

Eines der größten Probleme bei der Texterstellung mit ChatGPT sind Lügen. Wenn die KI nicht weiter weiß oder keine Antwort hat, erfindet sie eine. Erstellt ihr eine fiktive Geschichte oder einen Roman mit ChatGPT, müsst ihr nur selbst darauf achten, ob euch der Inhalt gefällt.

Habt ihr einen Text mit der KI erstellt, solltet ihr ihn unbedingt auf inhaltliche Korrektheit überprüfen. Ihr lauft sonst Gefahr, dass euch ChatGPT den Eiffelturm als eine der schönsten Sehenswürdigkeiten Berlins präsentiert.

Stilistisch ist es ebenfalls wichtig, eure Texte noch einmal nachzuarbeiten. ChatGPT nutzt einige ganz klassische Formulierungen, die einen Text als KI-generiert erkennen lassen.

Ein bereits aufs Korn genommenes Phänomen ist der Gedankenstrich. Beinahe jeder Output von ChatGPT enthält diese Striche inflationär. Mimikama berichtete in einem humorvollen Artikel über das Thema.

Nun mag es Autoren geben, die schon lange mit diesem erlaubten Stilmittel arbeiten. Dank ChatGPT solltet ihr euch den Einsatz aber zumindest zweimal überlegen.

ChatGPT als Hilfe nutzen, nicht als Autor

Das Zeug zum Autor besitzt ChatGPT trotz seiner Trainingsdaten nicht. Die KI ist nicht fähig, empathische Gefühle zu erzeugen und menschliche Kreativität umzusetzen. Im beruflichen Kontext kommt KI trotzdem immer stärker zum Einsatz, auch im redaktionellen Bereich.

ChatGPT kann ein wertvoller Helfer für euch sein, wenn ihr ihn zur Rechtschreibprüfung, als Formulierungshelfer oder auch als Tippgeber für eine gute Textstruktur nutzt. Ohne Überarbeitung solltet ihr KI-Texte aber nicht verwenden, sie werden zu schnell erkannt.