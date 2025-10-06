Mit diesem einfachen Schritt rettet ihr euren Handy-Akku

Ein kleiner Knopfdruck vor dem Schlafengehen verlängert das Leben eures Smartphone-Akkus deutlich.

Wer sein Smartphone über Nacht lädt, sollte es komplett ausschalten. Diese simple Maßnahme verlängert die Lebensdauer des Akkus erheblich.

Schont den Akku: Smartphone nachts lieber ausschalten

Moderne Smartphones verfügen inzwischen über ausgeklügelte Schutzmechanismen gegen Überhitzung und Überladung. Trotzdem lässt sich die Alterung der Akkuzellen nicht komplett verhindern. Besonders das dauerhafte Laden über Nacht beschleunigt diesen Prozess. Ein ausgeschaltetes Gerät erreicht den gewünschten Ladestand schneller und verbleibt dann ohne weitere Belastung in diesem Bereich.

Hersteller reagieren auf das Problem mit speziellen Funktionen: Viele haben etwa intelligente Ladesteuerungen entwickelt, die das Laden über Nacht optimieren sollen. So wird das Gerät etwa nur bis zu einem bestimmten Punkt über Nacht aufgeladen und erst kurz vorm Aufwachen des Besitzers die restlichen Prozente nachgeladen. Dafür wird das Nutzerverhalten vom Smartphone überwacht und analysiert.

Diese Software-Lösungen können jedoch nicht die gleiche Effizienz erreichen wie ein komplett ausgeschaltetes Gerät (Quelle: Hama).

So lebt euer Handy-Akku noch länger

Neben dem nächtlichen Ausschalten gibt es weitere Stellschrauben, an denen Nutzer drehen können, um die Akku-Lebensdauer zu verlängern:

Vermeidet wenn möglich Schnellladefunktionen. Die hohen Ladeströme erzeugen zusätzliche Wärme, die den Alterungsprozess des Akkus beschleunigt.

Limitiert die maximale Akkuladung auf beispielsweise 80 Prozent. Auch das schont euren Akku.

Wer diese Tipps befolgt, kann sein Handy länger vorm Akkutausch bewahren oder spart sich vielleicht sogar den Kauf eines neuen Smartphones.

