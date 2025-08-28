Mit diesem Trick findet ihr jeden Verkäufer und Käufer bei Kleinanzeigen wieder

Wenn ihr von Kleinanzeigen (früher eBay Kleinanzeigen) nur noch den Verkäufer wisst, könnt ihr ihn und seine Angebote trotzdem suchen und finden. Wir zeigen, wie das geht.

Nutzer bei Kleinanzeigen finden

Normalerweise findet ihr das Profil eines Nutzers ganz einfach über eine Anzeige. Scrollt dafür etwas nach unten und tippt dann auf „Anbieter“. Auf der Übersichtsseite seht ihr unter anderem die Bewertungen und aktuellen Angebote. Zudem erfahrt ihr, wie lange der Nutzer bereits aktiv ist und könnt ihm folgen, um zukünftig schneller auf seine Seite zu gelangen.

Folgt ihr einem Nutzer bereits, findet ihr ihn im Bereich „Favoriten“ wieder. Was aber kann man tun, wenn es gerade keine Anzeige des Kleinanzeigen-Nutzers gibt?

So geht es auch ohne Anzeigen

Bei Kleinanzeigen (ehemals eBay Kleinanzeigen) gibt es aktuell keine direkte Suchfunktion nach Nutzernamen wie zum Beispiel bei sozialen Netzwerken. Man kann also nicht einfach einen Namen eingeben und ein Nutzerprofil finden, ohne dass Anzeigen von dieser Person sichtbar sind. Es gibt aber Umwege:

Kennt ihr noch den Nutzernamen, hilft euch die Google-Suche.

Gebt dort ein: site:kleinanzeigen.de Max Mustermann

Der „site:“-Operator gibt an, dass Google nur auf der Kleinanzeigen-Seite suchen soll. Um mit dieser Methode jedoch erfolgreich zu sein, müsst ihr den Nutzernamen kennen. Zudem muss der Benutzer einen einzigartigen Namen haben, um nicht auf andere Kleinanzeigen-Mitglieder zu stoßen.

Voraussetzung ist aber, dass der Nutzer aktuell etwas anbietet oder vor kurzem etwas angeboten hat. Gelöschte Anzeigen lassen sich eine Zeitlang noch über die Google-Suche finden, verschwinden dort aber langfristig.

Hier gibt es noch mehr Tipps und Parameter zur Google-Suche, die ihr verwenden könnt.

Benutzer suchen bei Kleinanzeigen

Unter bestimmten Voraussetzungen könnt ihr Nutzer noch auf anderen Wegen wiederfinden:

Wenn ihr bereits mit jemandem geschrieben habt, findet ihr den Chat weiterhin in eurem Postfach („Nachrichten“). Dort könnt ihr das Profil des Nutzers mit allen aktuellen Anzeigen über das Profilbildsymbol aufrufen.

Wenn ihr eine Anzeige eines bestimmten Nutzers kennt, könnt ihr über die Anzeige auf sein Profil klicken.

