Mit diesen 12 Gratis-Apps macht ihr aus eurem Alexa-Speaker einen echten Hausbutler

Den Echo-Lautsprecher gibt es bei Amazon immer wieder im Angebot. Das smarte Gerät hilft, den Alltag zu erleichtern. Um das volle Potenzial des smarten Lautsprechers auszuschöpfen, kann man einige Alexa-Skills installieren.
Im Alexa Skill Store stehen zehntausende kostenlose Skills zur Verfügung. Mit Alexa+ können viele Funktionen aber auch direkt per KI-Sprachbefehl genutzt werden, ohne dass ein separater Skill aktiviert werden muss.
Diese kostenlosen Alexa-Skills sind unverzichtbar
Die Skills können schnell und einfach über die Alexa-App installiert werden. Auch über den Amazon-App-Store im Browser am PC können Skills an den Amazon Echo weitergeleitet werden, wenn der Amazon-Account mit dem Lautsprecher verknüpft ist.
Drückt dafür einfach auf den Button „Aktivieren“ auf der jeweiligen Detail-Seite. Setzt der Skill keine individuelle Anmeldung voraus, ist eine Einrichtung auch direkt über den Lautsprecher möglich. Sagt hierfür einfach „Alexa, öffne Skill-Name“.
KI-Features für Alexa+
Viele klassische Skills, wie Quiz- oder Geräuschgeneratoren, wurde durch KI-Features ergänzt, die noch individueller auf eure Bedürfnisse eingehen.
Die neue KI-Generation versteht komplexe Wünsche, merkt sich eure Vorlieben und erledigt Aufgaben wie Reservierungen, Bestellungen oder Terminplanung direkt per Sprachbefehl. Außerdem könnt ihr Dokumente analysieren, Smart-Home steuern oder zusammen Geschichten erfinden.
Diese Alexa-Skills sind ein Must-have
Mit diesem praktischen Skill könnt ihr eure Einkaufsliste bequem mit Alexa schreiben und verwalten.
Alexa kann auch für den Gehirnsport Unterstützung liefern. Der „Gehirnjogging“-Skill für Alexa liefert verschiedene Denkaufgaben, die man mit „ja“ oder „nein“ beantworten kann.
Wer sein smartes Zuhause mit Philips-Hue-Lampen ausgestattet und Amazon Echo in der Wohnung stehen hat, kommt am Philips-Hue-Skill nicht vorbei. Sind die Bridge und Amazon Echo miteinander verbunden, können die Philips-Lampen per Sprache eingeschaltet, gedimmt oder in der Leuchtfarbe geändert werden. Auch Fremdhersteller-Lampen lassen sich auf diesem Weg per Sprache steuern.
Auch bei Einschlafproblemen kann Alexa helfen. Der Skill „Einschlafgeräusche“ liefert Geräusche aus der Umwelt, die beruhigen, entspannen und letztendlich zum ruhigen Einschlafen führen sollen. Damit ihr pünktlich aus den Federn kommt, zeigen wir euch an anderer Stelle, wie ihr Alexa als Wecker nutzen könnt.
Wer nach dem Heimkommen aus der Kneipe oder auf dem nächtlichen Weg aufs WC kein großes Licht mehr anschalten will, kann den „Nachtlicht“-Skill nutzen. Mit dem Befehl „Alexa, starte Nachtlicht für 30 Sekunden“ hellt die Echo-Beleuchtung kurz auf.
Mit dem „Quiz des Tages“-Skill bekommt ihr jeden Tag eine neue Frage gestellt, über die ihr nachgrübeln könnt. Ob als Training für „Wer wird Millionär“ oder einfach zum Abklappern seines Allgemeinwissens, die Fragen helfen euch, neue Informationen spielerisch aufzunehmen.
Audible Stories bietet euch eine tolle Sammlung von Kurzgeschichten aus vielen verschiedenen Genres. Egal ob spannender Krimi, fesselnde Romanze oder packende Sci-Fi-Abenteuer.
Verwandelt einen unscheinbaren Kämpfer in eine wahre Legende. Auf seinem Weg warten tägliche Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Wenn ihr auf andere Ritter trefft, zeigt sich, wer besser auf einen Kampf vorbereitet ist.
Mit dem Sportschau-Skill für Amazon erhaltet ihr mehrmals täglich die neuesten Sportnachrichten. „Sportschau in 100 Sekunden“ zum Anhören mit den Lautsprechern oder zum Ansehen auf Geräten mit Bildschirm.
Strom-Nachzahlungen sind ärgerlich und tun im Geldbeutel weh. Der Energieberater-Skill will euch dabei helfen, weniger Strom zu verbrauchen und gibt euch Tipps zum Energiesparen.
Darf es zur Entspannung eine Yoga-Übung sein? Der Yoga-Zeit-Skill bietet den Zugriff auf einige Yoga-Übungen, ganz ohne verpflichtenden Kurs und Anmeldung.