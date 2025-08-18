Mit diesen 12 Gratis-Apps macht ihr aus eurem Alexa-Speaker einen echten Hausbutler

Die Skills können einfach und schnell installiert werden.© IMAGO / Michael Gstettenbauer / Bearbeitung GIGA 1 / 13

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Den Echo-Lautsprecher gibt es bei Amazon immer wieder im Angebot. Das smarte Gerät hilft, den Alltag zu erleichtern. Um das volle Potenzial des smarten Lautsprechers auszuschöpfen, kann man einige Alexa-Skills installieren.

Im Alexa Skill Store stehen zehntausende kostenlose Skills zur Verfügung. Mit Alexa+ können viele Funktionen aber auch direkt per KI-Sprachbefehl genutzt werden, ohne dass ein separater Skill aktiviert werden muss.

Echo (Neueste Generation) | Mit herausragendem Klang, Smart Home-Hub und Alexa | Anthrazit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 09:23 Uhr

Diese kostenlosen Alexa-Skills sind unverzichtbar

Die Skills können schnell und einfach über die Alexa-App installiert werden. Auch über den Amazon-App-Store im Browser am PC können Skills an den Amazon Echo weitergeleitet werden, wenn der Amazon-Account mit dem Lautsprecher verknüpft ist.

Drückt dafür einfach auf den Button „Aktivieren“ auf der jeweiligen Detail-Seite. Setzt der Skill keine individuelle Anmeldung voraus, ist eine Einrichtung auch direkt über den Lautsprecher möglich. Sagt hierfür einfach „Alexa, öffne Skill-Name“.

KI-Features für Alexa+

Viele klassische Skills, wie Quiz- oder Geräuschgeneratoren, wurde durch KI-Features ergänzt, die noch individueller auf eure Bedürfnisse eingehen.

Die neue KI-Generation versteht komplexe Wünsche, merkt sich eure Vorlieben und erledigt Aufgaben wie Reservierungen, Bestellungen oder Terminplanung direkt per Sprachbefehl. Außerdem könnt ihr Dokumente analysieren, Smart-Home steuern oder zusammen Geschichten erfinden.