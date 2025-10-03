Mit diesen kostenlosen E-Books wird euer langes Wochenende sicher nicht langweilig

Nichts passt besser zu einem langen Wochenende als eine frische Portion Literatur für euren treuen Kindle. Stürzt euch in wilde Abenteuer und heiße Romanzen mit unserer heutigen Auswahl an kostenlosen Büchern für jeden Geschmack.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Drei Dates mit dem Tod Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:42 Uhr

The Wild Forty Season: Eine herbstliche Spicy Age Gap Romance in New York aus der Reihe Forty Season Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:43 Uhr

Am Ende ist es Liebe: 2. Teil Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:51 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Blackwood: Dämonenmal-Sonderedition (Blackwood Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:41 Uhr

Alamuns Erwachen: Ein packender Dark-Fantasy-Roman mit Elementen aus Horror und Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:47 Uhr

Ferryl Shayde - Buch 5 - Der Talisman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:54 Uhr

Xanduin: Die Augen der Elderdrachen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:55 Uhr

Hausmensch: Dystopie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:56 Uhr

By the Pact (Pacts Arcane and Otherwise Book 1) (English Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:58 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Gewinner und Verlierer: Kommissar Cartier und sein Team ermitteln Band 15 (Frankreich-Krimi) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:41 Uhr

Im Norden der Tod: Nordsee-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:41 Uhr

Die Geisterdiebe (Ein Geisterjäger-Krimi 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:46 Uhr

Als der Wind sich drehte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:49 Uhr

Schwarze Engel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:52 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

dean&david Salate: Frisch. Lecker. Gesund. 50 Rezepte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:50 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Verführerischer Kuss (Die Whitley-Brüder 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 05:35 Uhr

Zweite Chance mit meinem Soldaten (Cottonwood Falls 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 06:30 Uhr

New York CEO: Ein Herz auf Wolkenkratzerhöhe (Sharks of New York 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 12:35 Uhr

Succubus-Universität: Unterrichtspläne und lockere Moralvorstellungen: Eine heiße paranormale Akadem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 06:03 Uhr

Winters Delight: Ella & Miles Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 03:05 Uhr

Farm der Tiere Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 10:47 Uhr

Die Flut: Postapokalyptischer Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 10:03 Uhr

Die Flut: Wellenbrecher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:15 Uhr

Die Flut: Seebergung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:59 Uhr

Der Seelendieb (Die Horizon Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 04:11 Uhr

Valeria: Die Rückkehr der Amazone (Dark Fantasy Komödie 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 05:11 Uhr

The Last Warrior - Der Jäger zwischen den Welten (The Soron Chronicles 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 06:29 Uhr

Das Geheimnis von Venedig (Professor Cariello 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 04:21 Uhr

Der Tod kam vor dem Frühstück (Ein Cozy-Krimi mit Lacey Doyle – Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 11:19 Uhr

Blutküste: Nordsee-Krimi (Sophie Jensen ermittelt 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 03:07 Uhr

Versteckte Vergangenheit: Ein spannender Psychothriller mit einer atemberaubenden Wendung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2025 03:48 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

