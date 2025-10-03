Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Mit diesen kostenlosen E-Books wird euer langes Wochenende sicher nicht langweilig

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Nichts passt besser zu einem langen Wochenende als eine frische Portion Literatur für euren treuen Kindle. Stürzt euch in wilde Abenteuer und heiße Romanzen mit unserer heutigen Auswahl an kostenlosen Büchern für jeden Geschmack.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Drei Dates mit dem Tod
Drei Dates mit dem Tod
Drei Dates mit dem Tod
The Wild Forty Season: Eine herbstliche Spicy Age Gap Romance in New York aus der Reihe Forty Season
The Wild Forty Season: Eine herbstliche Spicy Age Gap Romance in New York aus der Reihe Forty Season
0,00 € Zu Amazon
Am Ende ist es Liebe: 2. Teil
Am Ende ist es Liebe: 2. Teil
0,00 € Zu Amazon
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Blackwood: Dämonenmal-Sonderedition (Blackwood Reihe 1)
Blackwood: Dämonenmal-Sonderedition (Blackwood Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Alamuns Erwachen: Ein packender Dark-Fantasy-Roman mit Elementen aus Horror und Thriller
Alamuns Erwachen: Ein packender Dark-Fantasy-Roman mit Elementen aus Horror und Thriller
0,00 € Zu Amazon
Ferryl Shayde - Buch 5 - Der Talisman
Ferryl Shayde - Buch 5 - Der Talisman
0,00 € Zu Amazon
Xanduin: Die Augen der Elderdrachen
Xanduin: Die Augen der Elderdrachen
0,00 € Zu Amazon
Hausmensch: Dystopie
Hausmensch: Dystopie
Hausmensch: Dystopie
By the Pact (Pacts Arcane and Otherwise Book 1) (English Edition)
By the Pact (Pacts Arcane and Otherwise Book 1) (English Edition)
0,00 € Zu Amazon
Krimis, Romane und Thriller

Gewinner und Verlierer: Kommissar Cartier und sein Team ermitteln Band 15 (Frankreich-Krimi)
Gewinner und Verlierer: Kommissar Cartier und sein Team ermitteln Band 15 (Frankreich-Krimi)
0,00 € Zu Amazon
Im Norden der Tod: Nordsee-Krimi
Im Norden der Tod: Nordsee-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Die Geisterdiebe (Ein Geisterjäger-Krimi 1)
Die Geisterdiebe (Ein Geisterjäger-Krimi 1)
0,00 € Zu Amazon
Als der Wind sich drehte
Als der Wind sich drehte
Als der Wind sich drehte
Schwarze Engel
Schwarze Engel
Schwarze Engel
Essen, Trinken und Genießen

dean&david Salate: Frisch. Lecker. Gesund. 50 Rezepte.
dean&david Salate: Frisch. Lecker. Gesund. 50 Rezepte.
0,00 € Zu Amazon
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Verführerischer Kuss (Die Whitley-Brüder 2)
Verführerischer Kuss (Die Whitley-Brüder 2)
0,00 € Zu Amazon
Zweite Chance mit meinem Soldaten (Cottonwood Falls 2)
Zweite Chance mit meinem Soldaten (Cottonwood Falls 2)
0,00 € Zu Amazon
New York CEO: Ein Herz auf Wolkenkratzerhöhe (Sharks of New York 1)
New York CEO: Ein Herz auf Wolkenkratzerhöhe (Sharks of New York 1)
0,00 € Zu Amazon
Succubus-Universität: Unterrichtspläne und lockere Moralvorstellungen: Eine heiße paranormale Akadem
Succubus-Universität: Unterrichtspläne und lockere Moralvorstellungen: Eine heiße paranormale Akadem
0,00 € Zu Amazon
Winters Delight: Ella & Miles
Winters Delight: Ella & Miles
0,00 € Zu Amazon
Farm der Tiere
Farm der Tiere
Farm der Tiere
Die Flut: Postapokalyptischer Thriller
Die Flut: Postapokalyptischer Thriller
0,00 € Zu Amazon
Die Flut: Wellenbrecher
Die Flut: Wellenbrecher
Die Flut: Wellenbrecher
Die Flut: Seebergung
Die Flut: Seebergung
Die Flut: Seebergung
Der Seelendieb (Die Horizon Chroniken 1)
Der Seelendieb (Die Horizon Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Valeria: Die Rückkehr der Amazone (Dark Fantasy Komödie 5)
Valeria: Die Rückkehr der Amazone (Dark Fantasy Komödie 5)
0,00 € Zu Amazon
The Last Warrior - Der Jäger zwischen den Welten (The Soron Chronicles 1)
The Last Warrior - Der Jäger zwischen den Welten (The Soron Chronicles 1)
0,00 € Zu Amazon
Das Geheimnis von Venedig (Professor Cariello 3)
Das Geheimnis von Venedig (Professor Cariello 3)
0,00 € Zu Amazon
Der Tod kam vor dem Frühstück (Ein Cozy-Krimi mit Lacey Doyle – Buch 1)
Der Tod kam vor dem Frühstück (Ein Cozy-Krimi mit Lacey Doyle – Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Blutküste: Nordsee-Krimi (Sophie Jensen ermittelt 1)
Blutküste: Nordsee-Krimi (Sophie Jensen ermittelt 1)
0,00 € Zu Amazon
Versteckte Vergangenheit: Ein spannender Psychothriller mit einer atemberaubenden Wendung
Versteckte Vergangenheit: Ein spannender Psychothriller mit einer atemberaubenden Wendung
0,00 € Zu Amazon
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

