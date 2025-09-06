Mit dieser Anti-Abzock-Liste haben Telefon-Trickser bei euch keine Chance mehr

Telefonnummer Betrugsmasche bzw. Anrufgrund

0607443047 Sehr gefährlicher Betrug: Angebliche Sicherheitsmitarbeiter eurer Bank unterrichten euch über den Hack eures Kontos und wollen von euch Zugangsdaten, um es wieder freizuschalten.

04085599* / 04085599401 Alle Nummern, die mit 04085599 anfangen, sind Betrugsnummern, die euch mit verschiedenen Maschen Verträge aufdrängen wollen.

017687214320 Ihr habt angeblich ein "Vorteilspaket" gebucht und um jetzt nicht ein Jahr lang zahlen zu müssen, bieten sie euch ein Kurz-Abo an.

015228547300 Callcenter mit Handynummer verspricht euch hohe Gewinne - aber nur, wenn ihr ein Zeitschriften-Abo abschließt.

089896794907 Die Story: Da ihr bei eurer Krankenkasse keine Zusatzleistungen beantragt habt, will man euch jetzt eine besonders günstige Zahnzusatzversicherung anbieten.

080312823404 / 080312823405 Angeblich gibt es Fördermaßnahmen für Photovoltaik-Anlagen und nun will man euch einen Termin andrehen.

021181994860 Betrüger geben sich als Stromanbieter aus und wollen euch einen neuen Vertrag aufdrängen.

01632298937 Ausländisches Callcenter will Beratungstermine für PV-Anlagen ausmachen.

017671950255 Ihr habt angeblich vergessen, ein Lotto-Abo zu kündigen und um das abzuwenden, sollt ihr einem Kurz-Abo zustimmen.

01606166460 Die Anrufer geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und versuchen, aggressive und mit Lügen Zusatzverträge zu verkaufen.

01637256187 Erst wird ein kleiner Gewinn versprochen. Die Chancen auf den Hauptgewinn steigen, wenn ihr ein Zeitungs-Abo abschließt... Ja klar!

091188185849 Seriöser Anruf vom Marktforschungs-Institut GfK. Aber weil inzwischen keine Widerspruchsadresse mehr zu finden ist, empfehlen wir, bei Bedarf die Rufnummerngasse zu blockieren.

017628279883 Ein Callcenter mit gefälschter Handynummer ruft euch an, weil ihr angeblich einen kostenpflichtigen Gewinnspiel-Vertrag abgeschlossen habt.

021188247770 Es werden zwar Handy-Nummern angezeigt, doch dahinter steckt die Nummer 021188247770. Die wird zwar bereits von der Bundesnetzagentur untersucht, doch das dauert. Solange gehen von dort Betrugsanrufe und unerwünschte Verkaufsgespräche aus.

015162770628 Bandansage verspricht einen Gewinn im Wert von 1.700 Euro. Die Masche ist bekannt: Es werden Reisegutscheine verschenkt, bei denen die Summe der Zuschläge die Kosten übersteigt, die man für die gleiche Reise in einem seriösen Reisebüro zahlen müsste.

+4369010537864 Die Anrufer mit einer österreichischen Handynummer sprechen Englisch mit indischem Akzent und behaupten, für eine luxemburgische Meinungsforschung zu arbeiten.

0803128206321 Die Nummer sieht nach Oberbayern aus, aber ist ziemlich sicher gefälscht. Ein Callcenter aus dem Ausland ruft an, um Termine für Solaranlagen-Vertreter zu vereinbaren.

015739781457 Eine Bandansage will Interessenten an einer günstigeren Krankenkasse zu einem Tastendruck verleiten. Danach übernehmen professionelle Telefonverkäufer und schwatzen euch eine Zusatzversicherung auf.

030408186730 Diese Nummer wird mehrfach genutzt: Entweder rufen angebliche Microsoft-Techniker aus Indien an, um euer Windows zu retten oder PayPal ruft an, um euch über eine hohe Abbuchung zu informieren. Beides ist Unsinn!

0692044600235 Kommerzielle Datenhändler wollen mit euch "eure Daten abgleichen" - um sie mit wenig Aufwand noch besser verkaufen zu können.

015739781469 Bandansage filtert die Misstrauischen aus und will den anderen eine Zusatzversicherung andrehen.

01787556013 Angebliche Sparmöglichkeit bei der Krankenkasse führt zu einem unerwünschten Vertrag.

01787556032 "Krankenkasse" mit Bandansage: Angeblich kann man Geld sparen. Am Ende hat man einen neuen Vertrag abgeschlossen.

01637259978 Anrufer behaupten, dass ihr versehentlich ein Gewinnspiel-Abo abgeschlossen habt, das nun kostenpflichtig wird.

040228993114 Betrüger wollen euch einen neuen Stromvertrag aufschwatzen.

08003305803 Werbeanruf der Telekom. Solchen Anrufen könnt ihr widersprechen, wir verraten euch auch, wie das geht.

116 116 Unter der echten Nummer 116 116 könnt ihr eure Bank- oder Kreditkarte sperren lassen. Diese Nummer würde euch aber nie anrufen!

0031658976588 Betrüger geben sich als Verbraucherzentrale aus und wollen euch in ein Gewinnspiel- oder Lotto-Abo drängen.

015739789548 Bandansage behauptet, dass ihr bei den Kosten für die Krankenkasse sparen könnt. Die Betrüger wollen euch eine neue Krankenkasse andrehen.

017688800103 Unter dieser echten Nummer kündigt euch DHL-Express Paketzustellungen an.

0891247113728 Meinungsforschung: Infratest befragt euch zu eurem TV-Verhalten.

051171109027 Echte Nummer der Telekom, die euch irgendetwas Neues anbieten will.

015739788086 Bandansage: Ihr sollt eine Taste drücken, wenn ihr Krankenkassen-Kosten sparen wollt und bekommt dann Zusatzversicherungen angedreht.

072191140799 Ein Callcenter versucht, vermutlich im Auftrag von 1&1, euch neue Verträge zu verkaufen.

+31657100939 Mobilfunknummer aus Holland: Ein angeblicher Verbraucherschutz will euch helfen, ein Gewinnspiel-Abo zu kündigen und drängt euch in Wirklichkeit eins auf.

+4367762016973 Handynummer aus Österreich gibt sich als "Kündigungsabteilung" oder Verbraucherschutz aus und will euch angeblich helfen, einen Gewinnspielvertrag zu kündigen.

020915704540 + 020915704542 Diese Nummer ruft im Auftrag der Telekom an. Es handelt sich um Werbung und die Anrufe können im Telekom-Kundencenter abgestellt werden.

0404606623390 Seriöser Anruf der Techniker Krankenkasse

030499189792 Marktforschung, die Anrufe könnt ihr ganz einfach für die Zukunft verhindern lassen.

040855995180 Angeblich ruft euch euer Stromversorger an, um Daten zu prüfen und euch einen günstigeren Tarif anzubieten.

+4367762016967 Betrüger mit österreichischer Nummer, die sich als deutscher Verbraucherschutz ausgeben - Kostenfalle.

03046690016 Marktforschung - seriöse Firma die eure Nummer auf Wunsch sofort blockiert.

01636480728 Ein vermutlich ausländisches Callcenter versteckt sich hinter einer deutschen Handynummer. Ziel sind Termine zu einer Photovoltaik-Beratung.

022818499067 Legale Meinungsforschung, respektiert euren Wunsch, aus der Liste gelöscht zu werden.

015170294729 Angebliches Gewinnspiel, aber eigentlich wollen sie euch ein Abo aufzwingen.

022818499050 Seriöse Nummer, Meinungsforschung, löscht auf Wunsch eure Nummer.

015215992032 Betrugsmasche, die darauf abzielt, euch eine neue Krankenkasse unterzuschieben.

089839311818 Anrufer geben sich als PayPal aus und wollen euch die Möglichkeit geben, die Überweisung eines hohen Betrags zu stornieren.

030300159209 Ausländische Kriminelle geben sich als Makler aus und wollen euch um viel geld betrügen.

01627503362 Man will euch über einen Geldgewinn informieren, aber am Ende habt ihr höchstens ein ungewolltes Zeitungs-Abo abgeschlossen.

021195589320 Angebliche Immobilienmakler mit veralteten Daten. Dahinter steckt vermutlich eine hochgefährliche Betrugsmasche, bei der die Täter auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.

015170294729 Wieder mal habt angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen, aber vor dem Hauptgewinn müsst ihr noch ein Abo abschließen.

015170294736 Alte Masche, bekannte Ziffernfolge, neue Endziffer: Ihr habt Geld gewonnen und sollt die „1“ drücken, wenn ihr es haben wollt. Dann war es doch nur eine „Chance auf einen Gewinn“ und die wird größer, wenn ihr ein Abo abschließt.

015226938208 Blockiert diese Nummer. Betrüger geben sich als euer Stromanbieter aus und wollen eure Daten.

08971676000 Das ist eine echte Servicenummer von O2, aber in der Regel geht es da nur um „Kundenrückgewinnung“ oder „Datenabgleich“.

0540734410 Die Nummer gehört zu „MARKET phone“, einem Marktforschungs-Institut. Auf Verlangen werden eure Nummern gesperrt.

+31647901046 Betrüger erzählen etwas von einem Gewinn, um an eure Daten und Kontonummer zu kommen.

021732654340 Die seriöse Nummer gehört zu einem „SMS-Vorlesedienst“, der euch z.B. Sicherheitscodes am Telefon vorliest, wenn ihr eine Festnetz- statt einer Handynummer angegeben habt.

021195588441 Fake-Verbraucherzentrale versucht an eure Daten zu kommen, um euch letztlich ein Lotto-Abo anzudrehen.

015218052664 Callcenter mit Handynummer, Bandansage, „1“ drücken, wenn man bei der Krankenkasse sparen will.

08004974528 Gefälschte Meinungsumfrage, bei der es eigentlich um den Verkauf geht.

021195588439 Angebliche Verbraucherzentrale Düsseldorf will beim Beenden eines Lotto-Abos helfen. Am Ende geht es aber darum, ein kurzes Abo abzuschließen.

015217248891 Callcenter mit Fake-Handynummer will euch eine neue Krankenkasse andrehen.

015210343975 Und wieder das Callcenter mit Bandansage: Gleich auflegen und blockieren.

015211566397 Callcenter mit gefälschter Handynummer und Bandansage. Nicht die „1“ drücken und keine Angaben machen!

01739754716 Angeblich habt ihr gewonnen und deswegen fragen sie euch nach Immobilien. Schließlich sollt ihr noch ein Abo abschließen.

01789256059 Eher lustlose Callcenter-Mitarbeiter versuchen, euch einen Beratungstermin für eine Solaranlage anzudrehen.

015211210617 Wieder einmal die „Krankenkassen-Masche“: Bandansage, man soll 1 drücken, wenn man sparen will.

08989679862 Callcenter mit echter Nummer gibt sich als Meinungsumfrage zu Wein aus - nicht lange danach ruft euch ein Weinhändler an.

+33377206173 Ein italienischer Delikatessen-Shop nutzt ein französisches Callcenter, um potentielle Kunden in Deutschland illegal zu belästigen.

08009507501 Kostenlose 0800-Nummer, die man sogar zurückrufen kann. Trotzdem ist Betrug mehr als wahrscheinlich.

00436607332958 (+436607332958) Diese Österreichische Nummergibt sich als PayPal aus und warnt mit einer Bandansage vor einer Abbuchung von 600 Euro. Dann fordert man euch euch auf, die Taste „1“ zu drücken.

091188185889 Meldet sich als Meinungsumfrage der GfK und vieles deutet darauf hin, dass das stimmt.

030407074410 Identitätsdiebstahl: Mit euren Daten wird ein neuer Stromvertrag abgeschlossen.

015213560964 Bandansage, bei der man die „1“ drücken soll und dann mit einem Telefonverkäufer verbunden wird.

00447784550371 Anruf vom Kundendienst von „Gewinnarena22“: Wenn man nicht kostenpflichtig weiterspielen will, müssen die Daten gelöscht werden und dazu wollen sie eure Daten „abgleichen“. Deutsche Anrufer, englische Postadresse, türkische Firma...

0541200720 und 054073439999 Die Nummer gehört zu einer Firma für Meinungsumfragen. einige Berichte reden allerdings von Verkaufsangeboten, etwa für Stromtarife. Möglicherweise Missbrauch der Nummer.

015219707244 Handynummer mit Bandansage. Nicht die „1“ drücken!

01632392810 Betrügerisches Callcenter mit Handynummer wil Beratungstermine für Solaranlagen vermitteln.

00447547393284 Englische Telefonnummer mit deutschem Callcenter will für Gewinnspiel-Abo kassieren.

01744366754 Variation der Gewinnspiel-Abo-Masche: Dieses Mal gehts um einen „Portemonnaie-Schutz“.

015231490413 Enkeltrick als SMS:



Hallo mama das ist meine neue nummer +4915231490413, kannst du diese Nummer speichern und mir eine nachtricht auf Whatsapp schicken?

015223363960 Callcenter hinter einer Handynummer. Angeblich habt ihr Geld gewonnen... und ein vergünstigtes Zeitungsabo.

015253018528 Enkeltrick:



Hallo mam, das ist meine neue Nummer , kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken 015253018528 wenn du das siehst

01721279198 Die Anrufer melden sich als Vodafone-Hotline und wissen viel über euch, aber einiges daran ist sehr verdächtig. Die Nummer ähnelt anderen, die einen Betrug versuchen.

01742878360 Enkeltrick-Betrüger mit Rechtschreibproblemen:



Hallo Mama & Papa, ich Schicke eine Testnacricht mit meiner neue nummer. Kannst du diese nummer speichern und mir auf Wha'tsApp schreiben, wenn du das siehst?

01779352276 Callcenter mit gefakter Handynummer. Sehr aufdringlich, die Anrufer bauen Druck auf und werden bei Ablehnung beleidigend.

040756748005 Sehr aktives Callcenter, das sich als Stromversorger ausgibt und Opfer beleidigt. Existente Nummer kann angezeigt werden!

030255554660 Betrügerisches Callcenter mit echter Telefonnummer: Bei Anruf gleich bei der Bundesnetzagentur beschweren und anzeigen!

022818499071 Erscheint vielen seltsam, ist aber seriös und relativ eingfach für immer abzustellen: Umfrage zur Marktforschung.

040299969990 und 040299969991 Die Anrufer geben sich als Mahnabteilung aus und machen Druck, um euch ein Lotto-Abo anzudrehen.

015228212021 Gewinnspiel-Masche: Ihr habt angeblich schon gewonnen, aber für die Chance auf den Hauptgewinn müsst ihr ein Zeitschriften-Abo abschließen.

01627361698 Anrufer meklden sich als Stromanbieter Mivolta. Berichte schwanken zwischen „guter Service“ und „Cold Call“.

01632210203 Kostenfalle, gefakte Handynummer, Callcenter mit „Gewinnbenachrichtigung“.

01784652080 Betrugs-Callcenter mit Handynummer. Keine Geschenkangebote annehmen!

030499189778 Berliner Marktforschung, hält sich an die Regeln und sperrt eure Nummer auf Wunsch.

040853753599 Telefonnummer einer Hamburger Marktforschungsfirma. Die Anrufe wird man recht einfach los.

034521973030 Kundendeinstnummer der Advanzia-Bank. Das Callcenter der luxemburgischen Bank befindet sich in Halle/Saale. Es ruft etwa an, wenn ihr den Vertrag gekündigt habt und noch Fragen bestehen.

04023831933 Angeblich rufen die Stadtwerke an und wollen Daten abgleichen, damit ihr die Strompreisbremse bekommt.

015214434794 Ein Callcenter mit Handynummer gibt sich als Kassenärztliche Vereinigung aus und bietet euch einen Bonus an – eine kostenlose Zahnzusatzversicherung... die dann doch nicht so ganz kostenlos ist.

03025555459 Die „Gewinnspiel-Masche“: Angeblich wird ein bislang kostenloses Lotto-Abo nun teuer und ihr sollt als Ersatz ein Kurzabo abschließen.

+31850665000 Holländische Anrufer geben sich als deutsche Energieberatung aus.

021136189059 und 021136189051 Existentes Callcenter in Düsseldorf, das sich als Stromanbieter ausgibt. Betroffene sollten eine eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einreichen.

08948402073 Erst werden Meinungsfragen gestellt, aber dann geht es plötzlich um Vertragsschulden. Sehr aggressive Anrufer.

071197803020 Gefälschte Nummer. Die Anrufe kommen wahrscheinlich aus dem Ausland und die Gauner versuchen es mal wieder mit der Gewinnspielmasche.

015215497132 & 015219279870 Die Täter geben sich als Krankenkasse aus, für die ihr zuviel bezahlt habt, weshalb sie euch eine Zahnzusatzversicherung anbieten. Am Ende ist die aber doch nicht gratis.

08948402035 Vermutlich gefälschte Münchener Nummer, die von einem ausländischen Callcenter (Türkei?) genutzt wird, um an Stromzähler- und Kontonummer zu kommen.

01783854742 Angebliche Meinungsumfrage mit Fake-Handynummer, dier sich schnell in ein Verkaufsgespräch verwandelt. Unhöfliche Anrufer!

0698700511 Hier sollte man die ganze Rufnummerngasse blockieren, denn sonst rufen die Verbrecher einfach mit einer anderen Endziffer an.

021332463886 Inkasso-Firma, die am Telefon Druck machen will, eine offene Rechnung zu bezahlen. Doch manchmal ist da gar keine offene Rechnung...

017688854940 Das ist tatsächlich eine von mehreren Nummern, mit denen O2 die Kundendaten abgleicht, wenn sie unlogisch erscheinen.

022166951485 Angebliche Stromanbieter: Wollen Kontodaten und Zählernummern. Gefährlich, weil sie euch aus eurem aktuellen Vertrag drängen können!

01722270333 Falls ihr eine SMS dieser Nummer bekommt: Das ist die „Kurzmitteilungszentrale“ von Vodafone - also seriös. SMS mit seltsamen Links, die zu Netflix und Co. gehen sollen sind allerdings gefährlich.

030257709946 Angeblicher Gewinn, der dazu dient, euch ein Abo anzudrehen. Nummer ist gefälscht.

04365753788179 Gefälschte Telefonnummer: Angeblich Vodafone, die euch eine Vertragsverlängerung zu günstigen Konditionen anbieten.

015215194384 Angeblich habt ihr zuviel in die Krankenkasse gezahlt und das wäre doch eine gute Gelegenheit, diese „Überschüsse“ in eine Zusatzversicherung zu installieren, oder?

061579149288 Vermutlich gefälschte Nummer, die großen Druck aufbaut, indem sie mit Pfändung droht. Fordert sofortige Geldüberweisung.

022166951484 Gibt sich als Stromanbieter aus und will einen günstigeren Tarif verkaufen. Anrufer haben viele der persönlichen Daten.

01721279193 Es kann nicht bestätigt werden, dass es sich hierbei um eine echte Vodafone-Hotline handelt. Auf jeden Fall will man euch etwas verkaufen und hat jede Menge eurer Daten.

022166951483 Ein Callcenter will euch zum Stromanbieter-Wechsel bringen und tut das im Auftrag eines Unternehmens, das bereits dafür eine Strafe zahlen musste.

02018395880 Marktforschungsanrufe, die ihr aber einfach loswerden könnt.

061289854100 Meinungsforschung zu jeder Tageszeit und auch am Wochenende.

09118818590 Nicht ganz so schlimm, wie vielleicht befürchtet: Eine seriöse Umfrage zum Medienverhalten.

024198090463 Eine „Medienagentur“ klappert mit gestohlenen Telefonlisten Firmenkunden ab, um ihnen dubiose Instagram- oder Facebookwerbung zu verkaufen.

015212000519 Anrufer haben eure Daten und versuchen, an eure Kontonummer zu kommen, um euch ein Lotto-Abo anzudrehen.

040573091292 Versucht an eure Kontonummer zu kommen und droht mit der kostenpflichtigen Verlängerung eines Lotto-Abos, das ihr angeblich abgeschlossen habt.

01637875622 Ein Callcenter mit gefälschter Handynummer will euch ein Lotto-Abo andrehen und schreckt auch vor Drohungen nicht zurück.

015217593730 Gefälschte Nummer, die verschiedene Betrugsmethoden versucht.

071141016060 „Rechtsanwalt Albrecht König“ ruft an, um mit einer Bandansage Geld für Firmen einzutreiben. Anwälte im ganzen Land raten, das nicht einfach so hinzunehmen.

032211076735 Extrem viele Anrufe, VoIP-Nummer, Beschwerde bei der Bundesnetzagentur könnte sich lohnen. Fake-Lotto-Masche, will Kontonummer.

053120970053 Die Anrufer unter dieser Nummer erzählen viele verschiedene Lügengeschichten. Von Europol bis Geldgewinn ist alles dabei.

072191140928 Echte 1&1-Kundendienst-Nummer. Wir erklären, wie ihr diese 1&1-Anrufe abschaltet.

015210923002 Gefälschte Nummer, vermutlich aus dem Ausland. Angeblich nicht bezahltes Lotto-Abo.

01632331438 Wieder mal ein Callcenter, das es mit der alten „Lotto-Masche“ versucht. Teilweise sehr unhöfliche Anrufer mit osteuropäischem Akzent.

06924437540 Ein bereits bekanntes Callcenter versucht wieder, seine Opfer zu neuen Strom- und Gasverträgen zu manipulieren.

089541955280 Mal wieder die alte Leier: Ihr habt etwas gewonnen, aber eigentlich doch nicht und sollt jetzt ein Zeitschriftenabo abschließen.

01724148371 Eine Betrugsfirma mit illegaler Webseite versucht, sich deutschen Verbrauchern mit Beratungen zu Solardächern aufzudrängen.

08005459953 Diese Telefonnummer gehört dem Telekom-Infoservice: Damit wird man angerufen, wenn man der Telekom-Werbung nicht widersprochen hat. Wir erklären, wie das geht.

+420234280629 & +420255719018 Angebliche Makler rufen aus Prag an und interessieren sich für Immobilien. Vermutlich steckt dahinter wieder mal ein „Rip-Deal“.

015215173526 Gefälschte Telefonnummer: Da hinter steckt vermutlich ein ausländisches Callcenter, das euch einreden will, euer kostenloses Lottoabo wäre abgelaufen und nun müsst ihr zahlen.

015218442706 Hinter der Nummer steckt ein „Rip-Deal“: Erst sind die Anrufer angeblich an einer Immobilie interessiert, dann soll Schwarzgeld getauscht werden. Am Ende steht das Opfer ohne Geld da und hat eine Straftat begangen.

07434800580 Betrugsmasche mit englischer Bandansage: Angeblich die „Federal Police“.

032212249269 Seriöse Rückrufnummer von Doctolib, unter der ihr einen Verifizierungscode für eine Terminvergabe bekommt.

030555741455 Sehr aggressive Anrufer beleidigen ihre Opfer, wenn sie nicht auf die Geschichten vom Reisegewinn hereinfallen.

01746226201 Callcenter mit Handynummer? Mal wieder die Lotto-Masche.

029416606820 Gefälschte Nummer, dahinter ein Callcenter, das euch persönliche Daten und die IBAN entlocken will.

03046690014 Die Nummer eines seriösen Instituts zur Meinungsforschung. Es ist möglich, die eigene Nummer sperren zu lassen.

01721279188 Betrüger geben sich als Vodafone-Mitarbeiter aus, die euch einen besseren Vertrag anbieten. So versuchen sie, an euer Kundenkennwort zu kommen.

06920091655 Existierende Telefonnummer! Gibt sich als „Bundeszentrale Strom und Gas“ aus, die eine Energieberatung anbietet und dafür die Zählernummer haben will.

01735848055 Gefälschte Handynummer will euch weismachen, ihr hättet ein kostenpflichtiges Lotto-Abo abgeschlossen.

040607739321 und 040607739322 Anscheinend hat sich ein Hamburger Callcenter eine Liste von Telefonnummern gekauft und versucht jetzt, den Besitzern neue Stromverträge aufzuschwatzen.

03072778687 Gefälschte Nummer, die mit dem alten Trick „Sie haben ein Gewinnspiel nicht gekündigt und jetzt wirds teuer“ arbeitet.

03046690015 Legale Telefonnummer einer seriösen Meinungsumfrage, die auf Wunsch sofort eure Nummer sperrt.

099414009999 „Sie haben 1.300 Euro gewonnen, drücken Sie die 1“. Eine Bandansage soll dazu verleiten, den Kriminellen die Erlaubnis zu einem Anruf zu geben. Sofort auflegen und blockieren!

088612569977 „Lotto-Masche“: Angeblich hat man kostenlos bei einem Lotto-Abo mitgespielt, das nun kostenpflichtig wird. Um die Kosten für 1 Jahr abzuwenden, soll man ein Kurz-Abo abschließen.

030439729067 + 030439729061 „Energieberater“, die günstige Stromtarife versprechen und dafür IBAN und Zählernummer wollen.

0163385385 Angeblich ein Anruf von Europol, der euch mit einer englischen Bandansage von einer deutschen Handynummer vor einem Identitätsdiebstahl warnt.

06987001-2291 und 2292 Gibt sich als Energieberatung aus, um den Opfern einen neuen Stromvertrag unterzujubeln. Der vermutlich dahintersteckenden Firma wurde durch die Bundesnetzagentur bereits ein Bußgeld auferlegt.

07117490814 Gefälschte Nummer, die euch einen gewonnenen Gutschein verspricht und dafür eure Kontonummer haben will.

01521611716 Sehr gefährliche Trickbetrüger, die ihre Opfern mit „Rip-Deals“ teilweise um Hunderttausende Euro erleichtern.

03025545839 „Energieberatung“, die euch teure Stromverträge andrehen will.

061965780836 Fake-Telefonnummer, die angeblich Meinungsumfragen fürs Gesundheitsamt macht.

061968772790 (außerdem 061965736685 und 061965679828) Angeblich macht ein „Bundesamt für Gesundheit“ eine Umfrage. Datendiebstahl.

08921093375 Gefälschte Telefonnummer eines gefälschten Meinungsforschungsinstituts. Datendiebstahl, eventuell Abofalle.

030439729064 (außerdem auch 030439729061) Gefälschte Telefonnummer, Callcenter – will Stromverträge verkaufen.

03318859003456 Eine „Energieberatung“ will euch neue Stromtarife andrehen.

040607739320 Sehr hartnäckige und aggressive Telefonverkäufer, die euch Stromverträge unterjubeln wollen.