Mit dieser Anti-Abzock-Liste haben Telefon-Trickser bei euch keine Chance mehr

An dieser Stelle warnen wir euch regelmäßig vor gefährlichen Telefonnummern, hinter denen Kostenfallen und Trickbetrüger stehen. Außerdem erklären wir, wie ihr solche Nummern blockieren oder melden könnt, damit ihr nie wieder von ihnen belästigt werdet.
Die gängigsten Maschen des Telefonbetrugs sind das „Phishing“, der „Enkeltrick“ und mittlerweile auch das „Smishing“. So seltsam diese Bezeichnungen auch klingen, im Endeffekt geht es immer darum, euch hereinzulegen und teilweise um sehr hohe Summen zu erleichtern. Ihr solltet also bei einer unbekannten Nummer nicht sofort alles glauben, das man euch erzählt. Vergleicht die Anrufer lieber mit unserer Liste.
Hier stellen wir euch außerdem die aktuellen Fake-SMS und -Whatsappnachrichten vor:
Betrügerische Telefonnummern der letzten Zeit
Telefonnummer
Betrugsmasche bzw. Anrufgrund
Sehr gefährlicher Betrug: Angebliche Sicherheitsmitarbeiter eurer Bank unterrichten euch über den Hack eures Kontos und wollen von euch Zugangsdaten, um es wieder freizuschalten.
04085599* / 04085599401
Alle Nummern, die mit 04085599 anfangen, sind Betrugsnummern, die euch mit verschiedenen Maschen Verträge aufdrängen wollen.
Ihr habt angeblich ein "Vorteilspaket" gebucht und um jetzt nicht ein Jahr lang zahlen zu müssen, bieten sie euch ein Kurz-Abo an.
Callcenter mit Handynummer verspricht euch hohe Gewinne - aber nur, wenn ihr ein Zeitschriften-Abo abschließt.
Die Story: Da ihr bei eurer Krankenkasse keine Zusatzleistungen beantragt habt, will man euch jetzt eine besonders günstige Zahnzusatzversicherung anbieten.
Angeblich gibt es Fördermaßnahmen für Photovoltaik-Anlagen und nun will man euch einen Termin andrehen.
Betrüger geben sich als Stromanbieter aus und wollen euch einen neuen Vertrag aufdrängen.
Ausländisches Callcenter will Beratungstermine für PV-Anlagen ausmachen.
Ihr habt angeblich vergessen, ein Lotto-Abo zu kündigen und um das abzuwenden, sollt ihr einem Kurz-Abo zustimmen.
Die Anrufer geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und versuchen, aggressive und mit Lügen Zusatzverträge zu verkaufen.
Erst wird ein kleiner Gewinn versprochen. Die Chancen auf den Hauptgewinn steigen, wenn ihr ein Zeitungs-Abo abschließt... Ja klar!
Seriöser Anruf vom Marktforschungs-Institut GfK. Aber weil inzwischen keine Widerspruchsadresse mehr zu finden ist, empfehlen wir, bei Bedarf die Rufnummerngasse zu blockieren.
Ein Callcenter mit gefälschter Handynummer ruft euch an, weil ihr angeblich einen kostenpflichtigen Gewinnspiel-Vertrag abgeschlossen habt.
Es werden zwar Handy-Nummern angezeigt, doch dahinter steckt die Nummer 021188247770. Die wird zwar bereits von der Bundesnetzagentur untersucht, doch das dauert. Solange gehen von dort Betrugsanrufe und unerwünschte Verkaufsgespräche aus.
Bandansage verspricht einen Gewinn im Wert von 1.700 Euro. Die Masche ist bekannt: Es werden Reisegutscheine verschenkt, bei denen die Summe der Zuschläge die Kosten übersteigt, die man für die gleiche Reise in einem seriösen Reisebüro zahlen müsste.
Die Anrufer mit einer österreichischen Handynummer sprechen Englisch mit indischem Akzent und behaupten, für eine luxemburgische Meinungsforschung zu arbeiten.
Die Nummer sieht nach Oberbayern aus, aber ist ziemlich sicher gefälscht. Ein Callcenter aus dem Ausland ruft an, um Termine für Solaranlagen-Vertreter zu vereinbaren.
Eine Bandansage will Interessenten an einer günstigeren Krankenkasse zu einem Tastendruck verleiten. Danach übernehmen professionelle Telefonverkäufer und schwatzen euch eine Zusatzversicherung auf.
Diese Nummer wird mehrfach genutzt: Entweder rufen angebliche Microsoft-Techniker aus Indien an, um euer Windows zu retten oder PayPal ruft an, um euch über eine hohe Abbuchung zu informieren. Beides ist Unsinn!
Kommerzielle Datenhändler wollen mit euch "eure Daten abgleichen" - um sie mit wenig Aufwand noch besser verkaufen zu können.
Bandansage filtert die Misstrauischen aus und will den anderen eine Zusatzversicherung andrehen.
Angebliche Sparmöglichkeit bei der Krankenkasse führt zu einem unerwünschten Vertrag.
"Krankenkasse" mit Bandansage: Angeblich kann man Geld sparen. Am Ende hat man einen neuen Vertrag abgeschlossen.
Anrufer behaupten, dass ihr versehentlich ein Gewinnspiel-Abo abgeschlossen habt, das nun kostenpflichtig wird.
Betrüger wollen euch einen neuen Stromvertrag aufschwatzen.
Werbeanruf der Telekom. Solchen Anrufen könnt ihr widersprechen, wir verraten euch auch, wie das geht.
Unter der echten Nummer 116 116 könnt ihr eure Bank- oder Kreditkarte sperren lassen. Diese Nummer würde euch aber nie anrufen!
Betrüger geben sich als Verbraucherzentrale aus und wollen euch in ein Gewinnspiel- oder Lotto-Abo drängen.
Bandansage behauptet, dass ihr bei den Kosten für die Krankenkasse sparen könnt. Die Betrüger wollen euch eine neue Krankenkasse andrehen.
Unter dieser echten Nummer kündigt euch DHL-Express Paketzustellungen an.
Meinungsforschung: Infratest befragt euch zu eurem TV-Verhalten.
Echte Nummer der Telekom, die euch irgendetwas Neues anbieten will.
Bandansage: Ihr sollt eine Taste drücken, wenn ihr Krankenkassen-Kosten sparen wollt und bekommt dann Zusatzversicherungen angedreht.
Ein Callcenter versucht, vermutlich im Auftrag von 1&1, euch neue Verträge zu verkaufen.
Mobilfunknummer aus Holland: Ein angeblicher Verbraucherschutz will euch helfen, ein Gewinnspiel-Abo zu kündigen und drängt euch in Wirklichkeit eins auf.
Handynummer aus Österreich gibt sich als "Kündigungsabteilung" oder Verbraucherschutz aus und will euch angeblich helfen, einen Gewinnspielvertrag zu kündigen.
Diese Nummer ruft im Auftrag der Telekom an. Es handelt sich um Werbung und die Anrufe können im Telekom-Kundencenter abgestellt werden.
Seriöser Anruf der Techniker Krankenkasse
Marktforschung, die Anrufe könnt ihr ganz einfach für die Zukunft verhindern lassen.
Angeblich ruft euch euer Stromversorger an, um Daten zu prüfen und euch einen günstigeren Tarif anzubieten.
Betrüger mit österreichischer Nummer, die sich als deutscher Verbraucherschutz ausgeben - Kostenfalle.
Marktforschung - seriöse Firma die eure Nummer auf Wunsch sofort blockiert.
Ein vermutlich ausländisches Callcenter versteckt sich hinter einer deutschen Handynummer. Ziel sind Termine zu einer Photovoltaik-Beratung.
Legale Meinungsforschung, respektiert euren Wunsch, aus der Liste gelöscht zu werden.
Angebliches Gewinnspiel, aber eigentlich wollen sie euch ein Abo aufzwingen.
Seriöse Nummer, Meinungsforschung, löscht auf Wunsch eure Nummer.
Betrugsmasche, die darauf abzielt, euch eine neue Krankenkasse unterzuschieben.
Anrufer geben sich als PayPal aus und wollen euch die Möglichkeit geben, die Überweisung eines hohen Betrags zu stornieren.
Ausländische Kriminelle geben sich als Makler aus und wollen euch um viel geld betrügen.
Man will euch über einen Geldgewinn informieren, aber am Ende habt ihr höchstens ein ungewolltes Zeitungs-Abo abgeschlossen.
Angebliche Immobilienmakler mit veralteten Daten. Dahinter steckt vermutlich eine hochgefährliche Betrugsmasche, bei der die Täter auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Wieder mal habt angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen, aber vor dem Hauptgewinn müsst ihr noch ein Abo abschließen.
Alte Masche, bekannte Ziffernfolge, neue Endziffer: Ihr habt Geld gewonnen und sollt die „1“ drücken, wenn ihr es haben wollt. Dann war es doch nur eine „Chance auf einen Gewinn“ und die wird größer, wenn ihr ein Abo abschließt.
Blockiert diese Nummer. Betrüger geben sich als euer Stromanbieter aus und wollen eure Daten.
Das ist eine echte Servicenummer von O2, aber in der Regel geht es da nur um „Kundenrückgewinnung“ oder „Datenabgleich“.
Die Nummer gehört zu „MARKET phone“, einem Marktforschungs-Institut. Auf Verlangen werden eure Nummern gesperrt.
Betrüger erzählen etwas von einem Gewinn, um an eure Daten und Kontonummer zu kommen.
Die seriöse Nummer gehört zu einem „SMS-Vorlesedienst“, der euch z.B. Sicherheitscodes am Telefon vorliest, wenn ihr eine Festnetz- statt einer Handynummer angegeben habt.
Fake-Verbraucherzentrale versucht an eure Daten zu kommen, um euch letztlich ein Lotto-Abo anzudrehen.
Callcenter mit Handynummer, Bandansage, „1“ drücken, wenn man bei der Krankenkasse sparen will.
Gefälschte Meinungsumfrage, bei der es eigentlich um den Verkauf geht.
Angebliche Verbraucherzentrale Düsseldorf will beim Beenden eines Lotto-Abos helfen. Am Ende geht es aber darum, ein kurzes Abo abzuschließen.
Callcenter mit Fake-Handynummer will euch eine neue Krankenkasse andrehen.
Und wieder das Callcenter mit Bandansage: Gleich auflegen und blockieren.
Callcenter mit gefälschter Handynummer und Bandansage. Nicht die „1“ drücken und keine Angaben machen!
Angeblich habt ihr gewonnen und deswegen fragen sie euch nach Immobilien. Schließlich sollt ihr noch ein Abo abschließen.
Eher lustlose Callcenter-Mitarbeiter versuchen, euch einen Beratungstermin für eine Solaranlage anzudrehen.
Wieder einmal die „Krankenkassen-Masche“: Bandansage, man soll 1 drücken, wenn man sparen will.
Callcenter mit echter Nummer gibt sich als Meinungsumfrage zu Wein aus - nicht lange danach ruft euch ein Weinhändler an.
Ein italienischer Delikatessen-Shop nutzt ein französisches Callcenter, um potentielle Kunden in Deutschland illegal zu belästigen.
Kostenlose 0800-Nummer, die man sogar zurückrufen kann. Trotzdem ist Betrug mehr als wahrscheinlich.
00436607332958 (+436607332958)
Diese Österreichische Nummergibt sich als PayPal aus und warnt mit einer Bandansage vor einer Abbuchung von 600 Euro. Dann fordert man euch euch auf, die Taste „1“ zu drücken.
Meldet sich als Meinungsumfrage der GfK und vieles deutet darauf hin, dass das stimmt.
Identitätsdiebstahl: Mit euren Daten wird ein neuer Stromvertrag abgeschlossen.
Bandansage, bei der man die „1“ drücken soll und dann mit einem Telefonverkäufer verbunden wird.
Anruf vom Kundendienst von „Gewinnarena22“: Wenn man nicht kostenpflichtig weiterspielen will, müssen die Daten gelöscht werden und dazu wollen sie eure Daten „abgleichen“. Deutsche Anrufer, englische Postadresse, türkische Firma...
0541200720 und 054073439999
Die Nummer gehört zu einer Firma für Meinungsumfragen. einige Berichte reden allerdings von Verkaufsangeboten, etwa für Stromtarife. Möglicherweise Missbrauch der Nummer.
Handynummer mit Bandansage. Nicht die „1“ drücken!
Betrügerisches Callcenter mit Handynummer wil Beratungstermine für Solaranlagen vermitteln.
Englische Telefonnummer mit deutschem Callcenter will für Gewinnspiel-Abo kassieren.
Variation der Gewinnspiel-Abo-Masche: Dieses Mal gehts um einen „Portemonnaie-Schutz“.
015231490413
Enkeltrick als SMS:
Callcenter hinter einer Handynummer. Angeblich habt ihr Geld gewonnen... und ein vergünstigtes Zeitungsabo.
015253018528
Enkeltrick:
Die Anrufer melden sich als Vodafone-Hotline und wissen viel über euch, aber einiges daran ist sehr verdächtig. Die Nummer ähnelt anderen, die einen Betrug versuchen.
01742878360
Enkeltrick-Betrüger mit Rechtschreibproblemen:
Callcenter mit gefakter Handynummer. Sehr aufdringlich, die Anrufer bauen Druck auf und werden bei Ablehnung beleidigend.
Sehr aktives Callcenter, das sich als Stromversorger ausgibt und Opfer beleidigt. Existente Nummer kann angezeigt werden!
Betrügerisches Callcenter mit echter Telefonnummer: Bei Anruf gleich bei der Bundesnetzagentur beschweren und anzeigen!
Erscheint vielen seltsam, ist aber seriös und relativ eingfach für immer abzustellen: Umfrage zur Marktforschung.
Die Anrufer geben sich als Mahnabteilung aus und machen Druck, um euch ein Lotto-Abo anzudrehen.
Gewinnspiel-Masche: Ihr habt angeblich schon gewonnen, aber für die Chance auf den Hauptgewinn müsst ihr ein Zeitschriften-Abo abschließen.
Anrufer meklden sich als Stromanbieter Mivolta. Berichte schwanken zwischen „guter Service“ und „Cold Call“.
Kostenfalle, gefakte Handynummer, Callcenter mit „Gewinnbenachrichtigung“.
Betrugs-Callcenter mit Handynummer. Keine Geschenkangebote annehmen!
Berliner Marktforschung, hält sich an die Regeln und sperrt eure Nummer auf Wunsch.
Telefonnummer einer Hamburger Marktforschungsfirma. Die Anrufe wird man recht einfach los.
Kundendeinstnummer der Advanzia-Bank. Das Callcenter der luxemburgischen Bank befindet sich in Halle/Saale. Es ruft etwa an, wenn ihr den Vertrag gekündigt habt und noch Fragen bestehen.
Angeblich rufen die Stadtwerke an und wollen Daten abgleichen, damit ihr die Strompreisbremse bekommt.
015214434794
Ein Callcenter mit Handynummer gibt sich als Kassenärztliche Vereinigung aus und bietet euch einen Bonus an – eine kostenlose Zahnzusatzversicherung... die dann doch nicht so ganz kostenlos ist.
Die „Gewinnspiel-Masche“: Angeblich wird ein bislang kostenloses Lotto-Abo nun teuer und ihr sollt als Ersatz ein Kurzabo abschließen.
Holländische Anrufer geben sich als deutsche Energieberatung aus.
Existentes Callcenter in Düsseldorf, das sich als Stromanbieter ausgibt. Betroffene sollten eine eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einreichen.
Erst werden Meinungsfragen gestellt, aber dann geht es plötzlich um Vertragsschulden. Sehr aggressive Anrufer.
Gefälschte Nummer. Die Anrufe kommen wahrscheinlich aus dem Ausland und die Gauner versuchen es mal wieder mit der Gewinnspielmasche.
Die Täter geben sich als Krankenkasse aus, für die ihr zuviel bezahlt habt, weshalb sie euch eine Zahnzusatzversicherung anbieten. Am Ende ist die aber doch nicht gratis.
Vermutlich gefälschte Münchener Nummer, die von einem ausländischen Callcenter (Türkei?) genutzt wird, um an Stromzähler- und Kontonummer zu kommen.
Angebliche Meinungsumfrage mit Fake-Handynummer, dier sich schnell in ein Verkaufsgespräch verwandelt. Unhöfliche Anrufer!
Hier sollte man die ganze Rufnummerngasse blockieren, denn sonst rufen die Verbrecher einfach mit einer anderen Endziffer an.
Inkasso-Firma, die am Telefon Druck machen will, eine offene Rechnung zu bezahlen. Doch manchmal ist da gar keine offene Rechnung...
Das ist tatsächlich eine von mehreren Nummern, mit denen O2 die Kundendaten abgleicht, wenn sie unlogisch erscheinen.
Angebliche Stromanbieter: Wollen Kontodaten und Zählernummern. Gefährlich, weil sie euch aus eurem aktuellen Vertrag drängen können!
Falls ihr eine SMS dieser Nummer bekommt: Das ist die „Kurzmitteilungszentrale“ von Vodafone - also seriös. SMS mit seltsamen Links, die zu Netflix und Co. gehen sollen sind allerdings gefährlich.
Angeblicher Gewinn, der dazu dient, euch ein Abo anzudrehen. Nummer ist gefälscht.
Gefälschte Telefonnummer: Angeblich Vodafone, die euch eine Vertragsverlängerung zu günstigen Konditionen anbieten.
Angeblich habt ihr zuviel in die Krankenkasse gezahlt und das wäre doch eine gute Gelegenheit, diese „Überschüsse“ in eine Zusatzversicherung zu installieren, oder?
Vermutlich gefälschte Nummer, die großen Druck aufbaut, indem sie mit Pfändung droht. Fordert sofortige Geldüberweisung.
Gibt sich als Stromanbieter aus und will einen günstigeren Tarif verkaufen. Anrufer haben viele der persönlichen Daten.
01721279193
Es kann nicht bestätigt werden, dass es sich hierbei um eine echte Vodafone-Hotline handelt. Auf jeden Fall will man euch etwas verkaufen und hat jede Menge eurer Daten.
Ein Callcenter will euch zum Stromanbieter-Wechsel bringen und tut das im Auftrag eines Unternehmens, das bereits dafür eine Strafe zahlen musste.
Marktforschungsanrufe, die ihr aber einfach loswerden könnt.
Meinungsforschung zu jeder Tageszeit und auch am Wochenende.
Nicht ganz so schlimm, wie vielleicht befürchtet: Eine seriöse Umfrage zum Medienverhalten.
Eine „Medienagentur“ klappert mit gestohlenen Telefonlisten Firmenkunden ab, um ihnen dubiose Instagram- oder Facebookwerbung zu verkaufen.
015212000519
Anrufer haben eure Daten und versuchen, an eure Kontonummer zu kommen, um euch ein Lotto-Abo anzudrehen.
Versucht an eure Kontonummer zu kommen und droht mit der kostenpflichtigen Verlängerung eines Lotto-Abos, das ihr angeblich abgeschlossen habt.
Ein Callcenter mit gefälschter Handynummer will euch ein Lotto-Abo andrehen und schreckt auch vor Drohungen nicht zurück.
Gefälschte Nummer, die verschiedene Betrugsmethoden versucht.
„Rechtsanwalt Albrecht König“ ruft an, um mit einer Bandansage Geld für Firmen einzutreiben. Anwälte im ganzen Land raten, das nicht einfach so hinzunehmen.
Extrem viele Anrufe, VoIP-Nummer, Beschwerde bei der Bundesnetzagentur könnte sich lohnen. Fake-Lotto-Masche, will Kontonummer.
Die Anrufer unter dieser Nummer erzählen viele verschiedene Lügengeschichten. Von Europol bis Geldgewinn ist alles dabei.
Echte 1&1-Kundendienst-Nummer. Wir erklären, wie ihr diese 1&1-Anrufe abschaltet.
Gefälschte Nummer, vermutlich aus dem Ausland. Angeblich nicht bezahltes Lotto-Abo.
Wieder mal ein Callcenter, das es mit der alten „Lotto-Masche“ versucht. Teilweise sehr unhöfliche Anrufer mit osteuropäischem Akzent.
Ein bereits bekanntes Callcenter versucht wieder, seine Opfer zu neuen Strom- und Gasverträgen zu manipulieren.
Mal wieder die alte Leier: Ihr habt etwas gewonnen, aber eigentlich doch nicht und sollt jetzt ein Zeitschriftenabo abschließen.
Eine Betrugsfirma mit illegaler Webseite versucht, sich deutschen Verbrauchern mit Beratungen zu Solardächern aufzudrängen.
Diese Telefonnummer gehört dem Telekom-Infoservice: Damit wird man angerufen, wenn man der Telekom-Werbung nicht widersprochen hat. Wir erklären, wie das geht.
+420234280629 & +420255719018
Angebliche Makler rufen aus Prag an und interessieren sich für Immobilien. Vermutlich steckt dahinter wieder mal ein „Rip-Deal“.
Gefälschte Telefonnummer: Da hinter steckt vermutlich ein ausländisches Callcenter, das euch einreden will, euer kostenloses Lottoabo wäre abgelaufen und nun müsst ihr zahlen.
Hinter der Nummer steckt ein „Rip-Deal“: Erst sind die Anrufer angeblich an einer Immobilie interessiert, dann soll Schwarzgeld getauscht werden. Am Ende steht das Opfer ohne Geld da und hat eine Straftat begangen.
Betrugsmasche mit englischer Bandansage: Angeblich die „Federal Police“.
Seriöse Rückrufnummer von Doctolib, unter der ihr einen Verifizierungscode für eine Terminvergabe bekommt.
Sehr aggressive Anrufer beleidigen ihre Opfer, wenn sie nicht auf die Geschichten vom Reisegewinn hereinfallen.
Callcenter mit Handynummer? Mal wieder die Lotto-Masche.
Gefälschte Nummer, dahinter ein Callcenter, das euch persönliche Daten und die IBAN entlocken will.
Die Nummer eines seriösen Instituts zur Meinungsforschung. Es ist möglich, die eigene Nummer sperren zu lassen.
Betrüger geben sich als Vodafone-Mitarbeiter aus, die euch einen besseren Vertrag anbieten. So versuchen sie, an euer Kundenkennwort zu kommen.
Existierende Telefonnummer! Gibt sich als „Bundeszentrale Strom und Gas“ aus, die eine Energieberatung anbietet und dafür die Zählernummer haben will.
Gefälschte Handynummer will euch weismachen, ihr hättet ein kostenpflichtiges Lotto-Abo abgeschlossen.
Anscheinend hat sich ein Hamburger Callcenter eine Liste von Telefonnummern gekauft und versucht jetzt, den Besitzern neue Stromverträge aufzuschwatzen.
Gefälschte Nummer, die mit dem alten Trick „Sie haben ein Gewinnspiel nicht gekündigt und jetzt wirds teuer“ arbeitet.
Legale Telefonnummer einer seriösen Meinungsumfrage, die auf Wunsch sofort eure Nummer sperrt.
„Sie haben 1.300 Euro gewonnen, drücken Sie die 1“. Eine Bandansage soll dazu verleiten, den Kriminellen die Erlaubnis zu einem Anruf zu geben. Sofort auflegen und blockieren!
„Lotto-Masche“: Angeblich hat man kostenlos bei einem Lotto-Abo mitgespielt, das nun kostenpflichtig wird. Um die Kosten für 1 Jahr abzuwenden, soll man ein Kurz-Abo abschließen.
030439729067 + 030439729061
„Energieberater“, die günstige Stromtarife versprechen und dafür IBAN und Zählernummer wollen.
0163385385
Angeblich ein Anruf von Europol, der euch mit einer englischen Bandansage von einer deutschen Handynummer vor einem Identitätsdiebstahl warnt.
Gibt sich als Energieberatung aus, um den Opfern einen neuen Stromvertrag unterzujubeln. Der vermutlich dahintersteckenden Firma wurde durch die Bundesnetzagentur bereits ein Bußgeld auferlegt.
Gefälschte Nummer, die euch einen gewonnenen Gutschein verspricht und dafür eure Kontonummer haben will.
Sehr gefährliche Trickbetrüger, die ihre Opfern mit „Rip-Deals“ teilweise um Hunderttausende Euro erleichtern.
„Energieberatung“, die euch teure Stromverträge andrehen will.
Fake-Telefonnummer, die angeblich Meinungsumfragen fürs Gesundheitsamt macht.
061968772790 (außerdem 061965736685 und 061965679828)
Angeblich macht ein „Bundesamt für Gesundheit“ eine Umfrage. Datendiebstahl.
Gefälschte Telefonnummer eines gefälschten Meinungsforschungsinstituts. Datendiebstahl, eventuell Abofalle.
030439729064 (außerdem auch 030439729061)
Gefälschte Telefonnummer, Callcenter – will Stromverträge verkaufen.
Eine „Energieberatung“ will euch neue Stromtarife andrehen.
040607739320
Sehr hartnäckige und aggressive Telefonverkäufer, die euch Stromverträge unterjubeln wollen.
016371908654
Callcenter ruft mit gefälschter Handynummer an. Angeblich habt ihr etwas im Internet gewonnen, aber jetzt müsst ihr noch ein Abo abschließen.
Telefonbetrug am Telefon blockieren
Je nachdem, wo euch der Anruf erreicht hat, könnt ihr mit verschiedenen Maßnahmen solche Nummern blockieren. Am einfachsten ist das im Handy – da sind es nur ein paar Klicks. Aber auch im Festnetz der Telekom oder in einem Fritzbox-Router lassen sich Anrufe sperren. Wir haben ein paar Anleitungen für euch geschrieben:
- Ganz schnell könnt ihr eine Telefonnummer in Android oder im iPhone blockieren. Die nötigen Schritte zeigt euch unser kurzes Video:
- Wollt ihr einen Anrufer im Festnetz der Telekom sperren, dann öffnet einfach das „Telefoniecenter“ in einem Browser. Dort meldet ihr euch mit euren Kundendaten an und könnt dann einzelne Nummern oder sogar ganze „Rufnummerngassen“ auf eine Sperrliste setzen.
- Falls ihr eure Telefonate über die Fritzbox abwickelt: Einerseits könnt ihr in der Fritzbox selbst Telefonnummern in die Sperrliste eintragen. Andererseits gibt es den kommerziellen Dienst „Tellows Anrufschutz“. Der kostet für ganze zwei Jahre nur 19,99 Euro und aktualisiert eure Sperrliste automatisch einmal am Tag mit den Neuzugängen der Tellows-Community.
Wenn ihr wissen wollt, ob die Nummer eures Anrufers echt ist, könnt ihr eure Rufnummer unterdrücken und sie anrufen. Sollte sich dann tatsächlich jemand melden, könnt ihr im Falle eines Telefonbetrugs oder unerlaubter Werbung die Nummer bei der Bundesnetzagentur melden. Das kann dann dazu führen, dass Nummern gesperrt und sogar Geldstrafen verhängt werden.