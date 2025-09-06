Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Mit dieser Anti-Abzock-Liste haben Telefon-Trickser bei euch keine Chance mehr

An dieser Stelle warnen wir euch regelmäßig vor gefährlichen Telefonnummern, hinter denen Kostenfallen und Trickbetrüger stehen. Außerdem erklären wir, wie ihr solche Nummern blockieren oder melden könnt, damit ihr nie wieder von ihnen belästigt werdet.

Die gängigsten Maschen des Telefonbetrugs sind das „Phishing“, der „Enkeltrick“ und mittlerweile auch das „Smishing“. So seltsam diese Bezeichnungen auch klingen, im Endeffekt geht es immer darum, euch hereinzulegen und teilweise um sehr hohe Summen zu erleichtern. Ihr solltet also bei einer unbekannten Nummer nicht sofort alles glauben, das man euch erzählt. Vergleicht die Anrufer lieber mit unserer Liste.

Hier stellen wir euch außerdem die aktuellen Fake-SMS und -Whatsappnachrichten vor:

Betrügerische Telefonnummern der letzten Zeit

Telefonnummer

Betrugsmasche bzw. Anrufgrund

0607443047

Sehr gefährlicher Betrug: Angebliche Sicherheitsmitarbeiter eurer Bank unterrichten euch über den Hack eures Kontos und wollen von euch Zugangsdaten, um es wieder freizuschalten.

04085599* / 04085599401

Alle Nummern, die mit 04085599 anfangen, sind Betrugsnummern, die euch mit verschiedenen Maschen Verträge aufdrängen wollen.

017687214320

Ihr habt angeblich ein "Vorteilspaket" gebucht und um jetzt nicht ein Jahr lang zahlen zu müssen, bieten sie euch ein Kurz-Abo an.

015228547300

Callcenter mit Handynummer verspricht euch hohe Gewinne - aber nur, wenn ihr ein Zeitschriften-Abo abschließt.

089896794907

Die Story: Da ihr bei eurer Krankenkasse keine Zusatzleistungen beantragt habt, will man euch jetzt eine besonders günstige Zahnzusatzversicherung anbieten.

080312823404 / 080312823405

Angeblich gibt es Fördermaßnahmen für Photovoltaik-Anlagen und nun will man euch einen Termin andrehen.

021181994860

Betrüger geben sich als Stromanbieter aus und wollen euch einen neuen Vertrag aufdrängen.

01632298937

Ausländisches Callcenter will Beratungstermine für PV-Anlagen ausmachen.

017671950255

Ihr habt angeblich vergessen, ein Lotto-Abo zu kündigen und um das abzuwenden, sollt ihr einem Kurz-Abo zustimmen.

01606166460

Die Anrufer geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und versuchen, aggressive und mit Lügen Zusatzverträge zu verkaufen.

01637256187

Erst wird ein kleiner Gewinn versprochen. Die Chancen auf den Hauptgewinn steigen, wenn ihr ein Zeitungs-Abo abschließt... Ja klar!

091188185849

Seriöser Anruf vom Marktforschungs-Institut GfK. Aber weil inzwischen keine Widerspruchsadresse mehr zu finden ist, empfehlen wir, bei Bedarf die Rufnummerngasse zu blockieren.

017628279883

Ein Callcenter mit gefälschter Handynummer ruft euch an, weil ihr angeblich einen kostenpflichtigen Gewinnspiel-Vertrag abgeschlossen habt.

021188247770

Es werden zwar Handy-Nummern angezeigt, doch dahinter steckt die Nummer 021188247770. Die wird zwar bereits von der Bundesnetzagentur untersucht, doch das dauert. Solange gehen von dort Betrugsanrufe und unerwünschte Verkaufsgespräche aus.

015162770628

Bandansage verspricht einen Gewinn im Wert von 1.700 Euro. Die Masche ist bekannt: Es werden Reisegutscheine verschenkt, bei denen die Summe der Zuschläge die Kosten übersteigt, die man für die gleiche Reise in einem seriösen Reisebüro zahlen müsste.

+4369010537864

Die Anrufer mit einer österreichischen Handynummer sprechen Englisch mit indischem Akzent und behaupten, für eine luxemburgische Meinungsforschung zu arbeiten.

0803128206321

Die Nummer sieht nach Oberbayern aus, aber ist ziemlich sicher gefälscht. Ein Callcenter aus dem Ausland ruft an, um Termine für Solaranlagen-Vertreter zu vereinbaren.

015739781457

Eine Bandansage will Interessenten an einer günstigeren Krankenkasse zu einem Tastendruck verleiten. Danach übernehmen professionelle Telefonverkäufer und schwatzen euch eine Zusatzversicherung auf.

030408186730

Diese Nummer wird mehrfach genutzt: Entweder rufen angebliche Microsoft-Techniker aus Indien an, um euer Windows zu retten oder PayPal ruft an, um euch über eine hohe Abbuchung zu informieren. Beides ist Unsinn!

0692044600235

Kommerzielle Datenhändler wollen mit euch "eure Daten abgleichen" - um sie mit wenig Aufwand noch besser verkaufen zu können.

015739781469

Bandansage filtert die Misstrauischen aus und will den anderen eine Zusatzversicherung andrehen.

01787556013

Angebliche Sparmöglichkeit bei der Krankenkasse führt zu einem unerwünschten Vertrag.

01787556032

"Krankenkasse" mit Bandansage: Angeblich kann man Geld sparen. Am Ende hat man einen neuen Vertrag abgeschlossen.

01637259978

Anrufer behaupten, dass ihr versehentlich ein Gewinnspiel-Abo abgeschlossen habt, das nun kostenpflichtig wird.

040228993114

Betrüger wollen euch einen neuen Stromvertrag aufschwatzen.

08003305803

Werbeanruf der Telekom. Solchen Anrufen könnt ihr widersprechen, wir verraten euch auch, wie das geht.

116 116

Unter der echten Nummer 116 116 könnt ihr eure Bank- oder Kreditkarte sperren lassen. Diese Nummer würde euch aber nie anrufen!

0031658976588

Betrüger geben sich als Verbraucherzentrale aus und wollen euch in ein Gewinnspiel- oder Lotto-Abo drängen.

015739789548

Bandansage behauptet, dass ihr bei den Kosten für die Krankenkasse sparen könnt. Die Betrüger wollen euch eine neue Krankenkasse andrehen.

017688800103

Unter dieser echten Nummer kündigt euch DHL-Express Paketzustellungen an.

0891247113728

Meinungsforschung: Infratest befragt euch zu eurem TV-Verhalten.

051171109027

Echte Nummer der Telekom, die euch irgendetwas Neues anbieten will.

015739788086

Bandansage: Ihr sollt eine Taste drücken, wenn ihr Krankenkassen-Kosten sparen wollt und bekommt dann Zusatzversicherungen angedreht.

072191140799

Ein Callcenter versucht, vermutlich im Auftrag von 1&1, euch neue Verträge zu verkaufen.

+31657100939

Mobilfunknummer aus Holland: Ein angeblicher Verbraucherschutz will euch helfen, ein Gewinnspiel-Abo zu kündigen und drängt euch in Wirklichkeit eins auf.

+4367762016973

Handynummer aus Österreich gibt sich als "Kündigungsabteilung" oder Verbraucherschutz aus und will euch angeblich helfen, einen Gewinnspielvertrag zu kündigen.

020915704540 + 020915704542

Diese Nummer ruft im Auftrag der Telekom an. Es handelt sich um Werbung und die Anrufe können im Telekom-Kundencenter abgestellt werden.

0404606623390

Seriöser Anruf der Techniker Krankenkasse

030499189792

Marktforschung, die Anrufe könnt ihr ganz einfach für die Zukunft verhindern lassen.

040855995180

Angeblich ruft euch euer Stromversorger an, um Daten zu prüfen und euch einen günstigeren Tarif anzubieten.

+4367762016967

Betrüger mit österreichischer Nummer, die sich als deutscher Verbraucherschutz ausgeben - Kostenfalle.

03046690016

Marktforschung - seriöse Firma die eure Nummer auf Wunsch sofort blockiert.

01636480728

Ein vermutlich ausländisches Callcenter versteckt sich hinter einer deutschen Handynummer. Ziel sind Termine zu einer Photovoltaik-Beratung.

022818499067

Legale Meinungsforschung, respektiert euren Wunsch, aus der Liste gelöscht zu werden.

015170294729

Angebliches Gewinnspiel, aber eigentlich wollen sie euch ein Abo aufzwingen.

022818499050

Seriöse Nummer, Meinungsforschung, löscht auf Wunsch eure Nummer.

015215992032

Betrugsmasche, die darauf abzielt, euch eine neue Krankenkasse unterzuschieben.

089839311818

Anrufer geben sich als PayPal aus und wollen euch die Möglichkeit geben, die Überweisung eines hohen Betrags zu stornieren.

030300159209

Ausländische Kriminelle geben sich als Makler aus und wollen euch um viel geld betrügen.

01627503362

Man will euch über einen Geldgewinn informieren, aber am Ende habt ihr höchstens ein ungewolltes Zeitungs-Abo abgeschlossen.

021195589320

Angebliche Immobilienmakler mit veralteten Daten. Dahinter steckt vermutlich eine hochgefährliche Betrugsmasche, bei der die Täter auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.

015170294729

Wieder mal habt angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen, aber vor dem Hauptgewinn müsst ihr noch ein Abo abschließen.

015170294736

Alte Masche, bekannte Ziffernfolge, neue Endziffer: Ihr habt Geld gewonnen und sollt die „1“ drücken, wenn ihr es haben wollt. Dann war es doch nur eine „Chance auf einen Gewinn“ und die wird größer, wenn ihr ein Abo abschließt.

015226938208

Blockiert diese Nummer. Betrüger geben sich als euer Stromanbieter aus und wollen eure Daten.

08971676000

Das ist eine echte Servicenummer von O2, aber in der Regel geht es da nur um „Kundenrückgewinnung“ oder „Datenabgleich“.

0540734410

Die Nummer gehört zu „MARKET phone“, einem Marktforschungs-Institut. Auf Verlangen werden eure Nummern gesperrt.

+31647901046

Betrüger erzählen etwas von einem Gewinn, um an eure Daten und Kontonummer zu kommen.

021732654340

Die seriöse Nummer gehört zu einem „SMS-Vorlesedienst“, der euch z.B. Sicherheitscodes am Telefon vorliest, wenn ihr eine Festnetz- statt einer Handynummer angegeben habt.

021195588441

Fake-Verbraucherzentrale versucht an eure Daten zu kommen, um euch letztlich ein Lotto-Abo anzudrehen.

015218052664

Callcenter mit Handynummer, Bandansage, „1“ drücken, wenn man bei der Krankenkasse sparen will.

08004974528

Gefälschte Meinungsumfrage, bei der es eigentlich um den Verkauf geht.

021195588439

Angebliche Verbraucherzentrale Düsseldorf will beim Beenden eines Lotto-Abos helfen. Am Ende geht es aber darum, ein kurzes Abo abzuschließen.

015217248891

Callcenter mit Fake-Handynummer will euch eine neue Krankenkasse andrehen.

015210343975

Und wieder das Callcenter mit Bandansage: Gleich auflegen und blockieren.

015211566397

Callcenter mit gefälschter Handynummer und Bandansage. Nicht die „1“ drücken und keine Angaben machen!

01739754716

Angeblich habt ihr gewonnen und deswegen fragen sie euch nach Immobilien. Schließlich sollt ihr noch ein Abo abschließen.

01789256059

Eher lustlose Callcenter-Mitarbeiter versuchen, euch einen Beratungstermin für eine Solaranlage anzudrehen.

015211210617

Wieder einmal die „Krankenkassen-Masche“: Bandansage, man soll 1 drücken, wenn man sparen will.

08989679862

Callcenter mit echter Nummer gibt sich als Meinungsumfrage zu Wein aus - nicht lange danach ruft euch ein Weinhändler an.

+33377206173

Ein italienischer Delikatessen-Shop nutzt ein französisches Callcenter, um potentielle Kunden in Deutschland illegal zu belästigen.

08009507501

Kostenlose 0800-Nummer, die man sogar zurückrufen kann. Trotzdem ist Betrug mehr als wahrscheinlich.

00436607332958 (+436607332958)

Diese Österreichische Nummergibt sich als PayPal aus und warnt mit einer Bandansage vor einer Abbuchung von 600 Euro. Dann fordert man euch euch auf, die Taste „1“ zu drücken.

091188185889

Meldet sich als Meinungsumfrage der GfK und vieles deutet darauf hin, dass das stimmt.

030407074410

Identitätsdiebstahl: Mit euren Daten wird ein neuer Stromvertrag abgeschlossen.

015213560964

Bandansage, bei der man die „1“ drücken soll und dann mit einem Telefonverkäufer verbunden wird.

00447784550371

Anruf vom Kundendienst von „Gewinnarena22“: Wenn man nicht kostenpflichtig weiterspielen will, müssen die Daten gelöscht werden und dazu wollen sie eure Daten „abgleichen“. Deutsche Anrufer, englische Postadresse, türkische Firma...

0541200720 und 054073439999

Die Nummer gehört zu einer Firma für Meinungsumfragen. einige Berichte reden allerdings von Verkaufsangeboten, etwa für Stromtarife. Möglicherweise Missbrauch der Nummer.

015219707244

Handynummer mit Bandansage. Nicht die „1“ drücken!

01632392810

Betrügerisches Callcenter mit Handynummer wil Beratungstermine für Solaranlagen vermitteln.

00447547393284

Englische Telefonnummer mit deutschem Callcenter will für Gewinnspiel-Abo kassieren.

01744366754

Variation der Gewinnspiel-Abo-Masche: Dieses Mal gehts um einen „Portemonnaie-Schutz“.

015231490413

Enkeltrick als SMS:

Hallo mama das ist meine neue nummer +4915231490413, kannst du diese Nummer speichern und mir eine nachtricht auf Whatsapp schicken?

015223363960

Callcenter hinter einer Handynummer. Angeblich habt ihr Geld gewonnen... und ein vergünstigtes Zeitungsabo.

015253018528

Enkeltrick:

Hallo mam, das ist meine neue Nummer , kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken 015253018528 wenn du das siehst

01721279198

Die Anrufer melden sich als Vodafone-Hotline und wissen viel über euch, aber einiges daran ist sehr verdächtig. Die Nummer ähnelt anderen, die einen Betrug versuchen.

01742878360

Enkeltrick-Betrüger mit Rechtschreibproblemen:

Hallo Mama & Papa, ich Schicke eine Testnacricht mit meiner neue nummer. Kannst du diese nummer speichern und mir auf Wha'tsApp schreiben, wenn du das siehst?

01779352276

Callcenter mit gefakter Handynummer. Sehr aufdringlich, die Anrufer bauen Druck auf und werden bei Ablehnung beleidigend.

040756748005

Sehr aktives Callcenter, das sich als Stromversorger ausgibt und Opfer beleidigt. Existente Nummer kann angezeigt werden!

030255554660

Betrügerisches Callcenter mit echter Telefonnummer: Bei Anruf gleich bei der Bundesnetzagentur beschweren und anzeigen!

022818499071

Erscheint vielen seltsam, ist aber seriös und relativ eingfach für immer abzustellen: Umfrage zur Marktforschung.

040299969990 und 040299969991

Die Anrufer geben sich als Mahnabteilung aus und machen Druck, um euch ein Lotto-Abo anzudrehen.

015228212021

Gewinnspiel-Masche: Ihr habt angeblich schon gewonnen, aber für die Chance auf den Hauptgewinn müsst ihr ein Zeitschriften-Abo abschließen.

01627361698

Anrufer meklden sich als Stromanbieter Mivolta. Berichte schwanken zwischen „guter Service“ und „Cold Call“.

01632210203

Kostenfalle, gefakte Handynummer, Callcenter mit „Gewinnbenachrichtigung“.

01784652080

Betrugs-Callcenter mit Handynummer. Keine Geschenkangebote annehmen!

030499189778

Berliner Marktforschung, hält sich an die Regeln und sperrt eure Nummer auf Wunsch.

040853753599

Telefonnummer einer Hamburger Marktforschungsfirma. Die Anrufe wird man recht einfach los.

034521973030

Kundendeinstnummer der Advanzia-Bank. Das Callcenter der luxemburgischen Bank befindet sich in Halle/Saale. Es ruft etwa an, wenn ihr den Vertrag gekündigt habt und noch Fragen bestehen.

04023831933

Angeblich rufen die Stadtwerke an und wollen Daten abgleichen, damit ihr die Strompreisbremse bekommt.

015214434794

Ein Callcenter mit Handynummer gibt sich als Kassenärztliche Vereinigung aus und bietet euch einen Bonus an – eine kostenlose Zahnzusatzversicherung... die dann doch nicht so ganz kostenlos ist.

03025555459

Die „Gewinnspiel-Masche“: Angeblich wird ein bislang kostenloses Lotto-Abo nun teuer und ihr sollt als Ersatz ein Kurzabo abschließen.

+31850665000

Holländische Anrufer geben sich als deutsche Energieberatung aus.

021136189059 und 021136189051

Existentes Callcenter in Düsseldorf, das sich als Stromanbieter ausgibt. Betroffene sollten eine eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einreichen.

08948402073

Erst werden Meinungsfragen gestellt, aber dann geht es plötzlich um Vertragsschulden. Sehr aggressive Anrufer.

071197803020

Gefälschte Nummer. Die Anrufe kommen wahrscheinlich aus dem Ausland und die Gauner versuchen es mal wieder mit der Gewinnspielmasche.

015215497132 & 015219279870

Die Täter geben sich als Krankenkasse aus, für die ihr zuviel bezahlt habt, weshalb sie euch eine Zahnzusatzversicherung anbieten. Am Ende ist die aber doch nicht gratis.

08948402035

Vermutlich gefälschte Münchener Nummer, die von einem ausländischen Callcenter (Türkei?) genutzt wird, um an Stromzähler- und Kontonummer zu kommen.

01783854742

Angebliche Meinungsumfrage mit Fake-Handynummer, dier sich schnell in ein Verkaufsgespräch verwandelt. Unhöfliche Anrufer!

0698700511

Hier sollte man die ganze Rufnummerngasse blockieren, denn sonst rufen die Verbrecher einfach mit einer anderen Endziffer an.

021332463886

Inkasso-Firma, die am Telefon Druck machen will, eine offene Rechnung zu bezahlen. Doch manchmal ist da gar keine offene Rechnung...

017688854940

Das ist tatsächlich eine von mehreren Nummern, mit denen O2 die Kundendaten abgleicht, wenn sie unlogisch erscheinen.

022166951485

Angebliche Stromanbieter: Wollen Kontodaten und Zählernummern. Gefährlich, weil sie euch aus eurem aktuellen Vertrag drängen können!

01722270333

Falls ihr eine SMS dieser Nummer bekommt: Das ist die „Kurzmitteilungszentrale“ von Vodafone - also seriös. SMS mit seltsamen Links, die zu Netflix und Co. gehen sollen sind allerdings gefährlich.

030257709946

Angeblicher Gewinn, der dazu dient, euch ein Abo anzudrehen. Nummer ist gefälscht.

04365753788179

Gefälschte Telefonnummer: Angeblich Vodafone, die euch eine Vertragsverlängerung zu günstigen Konditionen anbieten.

015215194384

Angeblich habt ihr zuviel in die Krankenkasse gezahlt und das wäre doch eine gute Gelegenheit, diese „Überschüsse“ in eine Zusatzversicherung zu installieren, oder?

061579149288

Vermutlich gefälschte Nummer, die großen Druck aufbaut, indem sie mit Pfändung droht. Fordert sofortige Geldüberweisung.

022166951484

Gibt sich als Stromanbieter aus und will einen günstigeren Tarif verkaufen. Anrufer haben viele der persönlichen Daten.

01721279193

Es kann nicht bestätigt werden, dass es sich hierbei um eine echte Vodafone-Hotline handelt. Auf jeden Fall will man euch etwas verkaufen und hat jede Menge eurer Daten.

022166951483

Ein Callcenter will euch zum Stromanbieter-Wechsel bringen und tut das im Auftrag eines Unternehmens, das bereits dafür eine Strafe zahlen musste.

02018395880

Marktforschungsanrufe, die ihr aber einfach loswerden könnt.

061289854100

Meinungsforschung zu jeder Tageszeit und auch am Wochenende.

09118818590

Nicht ganz so schlimm, wie vielleicht befürchtet: Eine seriöse Umfrage zum Medienverhalten.

024198090463

Eine „Medienagentur“ klappert mit gestohlenen Telefonlisten Firmenkunden ab, um ihnen dubiose Instagram- oder Facebookwerbung zu verkaufen.

015212000519

Anrufer haben eure Daten und versuchen, an eure Kontonummer zu kommen, um euch ein Lotto-Abo anzudrehen.

040573091292

Versucht an eure Kontonummer zu kommen und droht mit der kostenpflichtigen Verlängerung eines Lotto-Abos, das ihr angeblich abgeschlossen habt.

01637875622

Ein Callcenter mit gefälschter Handynummer will euch ein Lotto-Abo andrehen und schreckt auch vor Drohungen nicht zurück.

015217593730

Gefälschte Nummer, die verschiedene Betrugsmethoden versucht.

071141016060

„Rechtsanwalt Albrecht König“ ruft an, um mit einer Bandansage Geld für Firmen einzutreiben. Anwälte im ganzen Land raten, das nicht einfach so hinzunehmen.

032211076735

Extrem viele Anrufe, VoIP-Nummer, Beschwerde bei der Bundesnetzagentur könnte sich lohnen. Fake-Lotto-Masche, will Kontonummer.

053120970053

Die Anrufer unter dieser Nummer erzählen viele verschiedene Lügengeschichten. Von Europol bis Geldgewinn ist alles dabei.

072191140928

Echte 1&1-Kundendienst-Nummer. Wir erklären, wie ihr diese 1&1-Anrufe abschaltet.

015210923002

Gefälschte Nummer, vermutlich aus dem Ausland. Angeblich nicht bezahltes Lotto-Abo.

01632331438

Wieder mal ein Callcenter, das es mit der alten „Lotto-Masche“ versucht. Teilweise sehr unhöfliche Anrufer mit osteuropäischem Akzent.

06924437540

Ein bereits bekanntes Callcenter versucht wieder, seine Opfer zu neuen Strom- und Gasverträgen zu manipulieren.

089541955280

Mal wieder die alte Leier: Ihr habt etwas gewonnen, aber eigentlich doch nicht und sollt jetzt ein Zeitschriftenabo abschließen.

01724148371

Eine Betrugsfirma mit illegaler Webseite versucht, sich deutschen Verbrauchern mit Beratungen zu Solardächern aufzudrängen.

08005459953

Diese Telefonnummer gehört dem Telekom-Infoservice: Damit wird man angerufen, wenn man der Telekom-Werbung nicht widersprochen hat. Wir erklären, wie das geht.

+420234280629 & +420255719018

Angebliche Makler rufen aus Prag an und interessieren sich für Immobilien. Vermutlich steckt dahinter wieder mal ein „Rip-Deal“.

015215173526

Gefälschte Telefonnummer: Da hinter steckt vermutlich ein ausländisches Callcenter, das euch einreden will, euer kostenloses Lottoabo wäre abgelaufen und nun müsst ihr zahlen.

015218442706

Hinter der Nummer steckt ein „Rip-Deal“: Erst sind die Anrufer angeblich an einer Immobilie interessiert, dann soll Schwarzgeld getauscht werden. Am Ende steht das Opfer ohne Geld da und hat eine Straftat begangen.

07434800580

Betrugsmasche mit englischer Bandansage: Angeblich die „Federal Police“.

032212249269

Seriöse Rückrufnummer von Doctolib, unter der ihr einen Verifizierungscode für eine Terminvergabe bekommt.

030555741455

Sehr aggressive Anrufer beleidigen ihre Opfer, wenn sie nicht auf die Geschichten vom Reisegewinn hereinfallen.

01746226201

Callcenter mit Handynummer? Mal wieder die Lotto-Masche.

029416606820

Gefälschte Nummer, dahinter ein Callcenter, das euch persönliche Daten und die IBAN entlocken will.

03046690014

Die Nummer eines seriösen Instituts zur Meinungsforschung. Es ist möglich, die eigene Nummer sperren zu lassen.

01721279188

Betrüger geben sich als Vodafone-Mitarbeiter aus, die euch einen besseren Vertrag anbieten. So versuchen sie, an euer Kundenkennwort zu kommen.

06920091655

Existierende Telefonnummer! Gibt sich als „Bundeszentrale Strom und Gas“ aus, die eine Energieberatung anbietet und dafür die Zählernummer haben will.

01735848055

Gefälschte Handynummer will euch weismachen, ihr hättet ein kostenpflichtiges Lotto-Abo abgeschlossen.

040607739321 und 040607739322

Anscheinend hat sich ein Hamburger Callcenter eine Liste von Telefonnummern gekauft und versucht jetzt, den Besitzern neue Stromverträge aufzuschwatzen.

03072778687

Gefälschte Nummer, die mit dem alten Trick „Sie haben ein Gewinnspiel nicht gekündigt und jetzt wirds teuer“ arbeitet.

03046690015

Legale Telefonnummer einer seriösen Meinungsumfrage, die auf Wunsch sofort eure Nummer sperrt.

099414009999

„Sie haben 1.300 Euro gewonnen, drücken Sie die 1“. Eine Bandansage soll dazu verleiten, den Kriminellen die Erlaubnis zu einem Anruf zu geben. Sofort auflegen und blockieren!

088612569977

„Lotto-Masche“: Angeblich hat man kostenlos bei einem Lotto-Abo mitgespielt, das nun kostenpflichtig wird. Um die Kosten für 1 Jahr abzuwenden, soll man ein Kurz-Abo abschließen.

030439729067 + 030439729061

„Energieberater“, die günstige Stromtarife versprechen und dafür IBAN und Zählernummer wollen.

0163385385

Angeblich ein Anruf von Europol, der euch mit einer englischen Bandansage von einer deutschen Handynummer vor einem Identitätsdiebstahl warnt.

06987001-2291 und 2292

Gibt sich als Energieberatung aus, um den Opfern einen neuen Stromvertrag unterzujubeln. Der vermutlich dahintersteckenden Firma wurde durch die Bundesnetzagentur bereits ein Bußgeld auferlegt.

07117490814

Gefälschte Nummer, die euch einen gewonnenen Gutschein verspricht und dafür eure Kontonummer haben will.

01521611716

Sehr gefährliche Trickbetrüger, die ihre Opfern mit „Rip-Deals“ teilweise um Hunderttausende Euro erleichtern.

03025545839

„Energieberatung“, die euch teure Stromverträge andrehen will.

061965780836

Fake-Telefonnummer, die angeblich Meinungsumfragen fürs Gesundheitsamt macht.

061968772790 (außerdem 061965736685 und 061965679828)

Angeblich macht ein „Bundesamt für Gesundheit“ eine Umfrage. Datendiebstahl.

08921093375

Gefälschte Telefonnummer eines gefälschten Meinungsforschungsinstituts. Datendiebstahl, eventuell Abofalle.

030439729064 (außerdem auch 030439729061)

Gefälschte Telefonnummer, Callcenter – will Stromverträge verkaufen.

03318859003456

Eine „Energieberatung“ will euch neue Stromtarife andrehen.

040607739320

Sehr hartnäckige und aggressive Telefonverkäufer, die euch Stromverträge unterjubeln wollen.

016371908654

Callcenter ruft mit gefälschter Handynummer an. Angeblich habt ihr etwas im Internet gewonnen, aber jetzt müsst ihr noch ein Abo abschließen.

Telefonbetrug am Telefon blockieren

Je nachdem, wo euch der Anruf erreicht hat, könnt ihr mit verschiedenen Maßnahmen solche Nummern blockieren. Am einfachsten ist das im Handy – da sind es nur ein paar Klicks. Aber auch im Festnetz der Telekom oder in einem Fritzbox-Router lassen sich Anrufe sperren. Wir haben ein paar Anleitungen für euch geschrieben:

Wenn ihr wissen wollt, ob die Nummer eures Anrufers echt ist, könnt ihr eure Rufnummer unterdrücken und sie anrufen. Sollte sich dann tatsächlich jemand melden, könnt ihr im Falle eines Telefonbetrugs oder unerlaubter Werbung die Nummer bei der Bundesnetzagentur melden. Das kann dann dazu führen, dass Nummern gesperrt und sogar Geldstrafen verhängt werden.

