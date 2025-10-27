Mit dieser Weihnachtsdeko von Aldi bringt ihr Kinderaugen zum Leuchten

Dieser kletternde Santa ist der heimliche Star eurer Weihnachtsdeko.
Aldi Nord verkauft kletternden Weihnachtsmann mit Beleuchtung
Egal ob Balkon, Fenster oder Garten – mit dem kletternden Weihnachtsmann von Aldi Nord zieht bei euch ab dem 6. November weihnachtliche Stimmung ein. Der witzige Deko-Santa ist in zwei Varianten erhältlich: Entweder erklimmt er ein LED-Seil oder eine LED-Leiter. Beide Modelle leuchten mit 30 Mikro-LEDs, die wahlweise in warmweiß oder RGB-Farben erstrahlen. Der Preis liegt bei 17,99 Euro.
Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:
Wollt ihr eine deutlich längere LED-Leiter haben, könnt ihr bei Amazon reinschauen:
Für wen lohnt sich der Kauf?
- Für Familien mit Kindern: Der Weihnachtsmann sorgt für Staunen und Weihnachtsstimmung bei Groß und Klein.
- Für Deko-Fans mit Sinn für Humor: Ideal, um euer Zuhause mit einer witzigen, auffälligen Weihnachtsidee aufzuwerten.
- Weniger geeignet für Minimalisten: Wer es lieber schlicht und dezent mag, wird mit dieser leuchtenden Figur wahrscheinlich weniger glücklich.
Neben dem charmanten Look punktet der Weihnachtsmann mit praktischen Features: Dank Timerfunktion schaltet sich die Beleuchtung automatisch nach 6 Stunden aus und bleibt für 18 Stunden deaktiviert, bevor sie am nächsten Abend wieder leuchtet – ganz ohne manuelles Einschalten. Auch an alles andere ist gedacht: Batterien sind inklusive, ebenso wie eine Befestigungsschlaufe für einfaches Anbringen an Geländer, Fenster oder Fassade.
Mit seiner IP44-Schutzart trotzt der kletternde Santa auch Wind und leichtem Regen – ideal also für den Außeneinsatz. Die Kombination aus 8 Leuchtprogrammen, mehrfarbigen LEDs und dem originellen Design macht ihn zu einer Deko, die sofort auffällt. Und dank der 3 Jahre Herstellergarantie ist er auch eine sichere Investition für mehrere Weihnachtsfeste.
Ob ihr euer Zuhause in eine Mini-Nordpol-Szenerie verwandeln oder einfach einen verspielten Akzent setzen wollt: Dieser Santa sorgt für strahlende Gesichter – nicht nur bei den Kindern.
