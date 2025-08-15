Mit einem Android-Handy könnt ihr euch auf Reisen viel Nerverei ersparen

Die Praktikabilität von Google Wallet nimmt immer mehr zu. Ihr habt die Möglichkeit, Kredit- und Debitkarten zu hinterlegen. Auch können Treue- und Bonuskarten sowie Flugtickets abgespeichert werden, sofern es von den entsprechenden Unternehmen offeriert wird.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Deutschland-Ticket in Google Wallet hinzufügen

Damit das Deutschland-Ticket in der „Google Wallet“ gespeichert werden kann, muss das Feature vom jeweiligen Verkehrsbetreiber unterstützt werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man den Fahrausweis in der digitalen Variante bei der Berliner BVG abonniert hat (Deutschland-Ticket bei BVG ansehen). Ist das Deutschland-Ticket oder ein anderes Ticket im Wallet gespeichert, kann man bei einer Kontrolle schnell darauf zugreifen und benötigt dafür nicht zusätzlich die App des jeweiligen Verkehrsanbieters.

Um ein Ticket in der Google-Wallet-App hinzuzufügen, geht ihr so vor:

Wird der Ausweis unterstützt, reicht es, ein Foto davon zu machen. Auf der Karte sollte ein Barcode oder ein QR-Code zu sehen sein. Anschließend öffnet man die „Google Fotos“-App. Hier findet man die Option zum Hinzufügen des jeweiligen Passes in die Wallet.

Anzeige

Alternativ findet man die Option auch in der App, in der man das Ticket bestellt hat. Findet man dort die Funktion „in Google Wallet speichern“, lässt sich der digitale Ausweis im Google-Dienst ablegen.

Google Wallet: Tickets, Ausweise, Pässe & mehr speichern

Wird der „Rich Communication Service“ unterstützt, kann man Pässe auch über Messenger-Apps speichern. Erhält man zum Beispiel eine Nachricht mit einem Zug- oder Flugticket, kann man die Daten daraus direkt in einem digitalen Ausweis für die Google Wallet speichern. Das funktioniert jedoch nur bei Anbietern, mit denen Google zusammenarbeitet. Deutsche Teilnehmer sind nicht dabei.

Google will die Wallet-App noch ausbauen und weitere Ausweise unterstützen, etwa Krankenkassenkarten. In den USA ist es zudem bereits möglich, die eigene ID und den Führerschein in der Wallet-App zu sichern. In Deutschland gibt es diese Option nicht.