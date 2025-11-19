Mit einem Klick zum fertigen Haus: Amazon verkauft jetzt sogar fertige Tiny Houses

Mit ein paar Klicks zum eigenen Traumhaus? Was wie Zukunftsmusik klingt, ist bei Amazon längst Realität, zumindest für Nutzer aus den USA. Das Angebot: Ein- oder zweistöckige modulare Häuser mit bis zu zwei Schlafzimmern, gemütlichem Wohnzimmer, voll ausgestatteter Küche und komfortablem Bad.
In unserer Bilderstrecke stellen wir euch sechs Tiny Houses auf Amazon vor, die zeigen, wie vielseitig der Traum vom Eigenheim sein kann.
#1 Modulares Fertighaus von Gearonic
Klein, aber fein: Dieses modulare Fertighaus von Gearonic ist ein echtes Schnäppchen. Für nur 28.999 Dollar bietet es auf wenig Raum alles, was man zum Wohnen braucht: Küche, Bad und Schlafzimmer. Das Tiny House besteht aus nachhaltigen Materialien und überzeugt mit effizienter Wärmedämmung, Klimaanlage und Schallschutz.
Dank vorinstallierter Verkabelungen, Beleuchtung, Sanitär- und Entwässerungsanlagen sowie den wichtigsten Elektrogeräten ist das Haus bei Lieferung sofort bezugsfertig. Es fehlen nur noch ein paar Möbel, damit aus dem kleinen Modulhaus ein gemütliches Zuhause wird.
#2 Erweiterbares Containerhaus von S.E.Q quick.simple.easy
Zwei Etagen voller Wohnkomfort: Das Containerhaus von S.E.Q quick.simple.easy verbindet clevere Raumnutzung mit modernem Design. Zwei Schlafzimmer, ein gemütliches Wohnzimmer, ein voll ausgestattetes Bad und eine kleine Küche bieten alles, was man braucht.
Durch die großen Fenster strömt viel Licht, dadurch wirkt das Tiny House offen und einladend. Terrasse und Balkon laden dazu ein, sonnige Tage draußen zu verbringen.
Das Modulhaus lässt sich individuell erweitern und bis ins kleinste Detail anpassen. Ob zusätzliche Zimmer, eine hellere Fassade oder ein besonderer Bodenbelag, hier entscheidet jeder selbst über sein perfektes Zuhause. Kostenpunkt? 40.477 Dollar.
#3 2-stöckiges Luxus-Containerhaus von SLW IMPEX
Zwei Etagen, zwei Schlafzimmer, eine offene Wohnküche und ein stilvolles Bad: Dieses Containerhaus von SLW IMPEX kostet gerade einmal 33.250 Dollar und besticht durch sein elegantes Design.
Die hölzerne Fassadenverkleidung verleiht dem Stahlgerüst eine natürliche, warme Note. Außerdem laden gleich drei großzügige Balkone dazu ein, die Natur in vollen Zügen zu genießen.
#4 Apartment-Container von AMGUI
Ein Luxus-Apartment für Singles oder Paare gefällig? Das kompakte, vorgefertigte Containerhaus von AMGUI bietet auf 34 m² ausreichend Platz für zwei Schlafzimmer, eine offene Wohnküche und ein modernes Bad. Der Preis? 39.999 Dollar.
#5 Tiny-House aus Holz von Generic
Für dieses elegante Tiny House müssen Käufer zwar etwas tiefer in die Tasche greifen, doch für 59.999 Dollar bekommen sie ein stilvolles, modulares Containerhaus mit robuster Stahlrahmenkonstruktion, hochwertiger Holzverkleidung und großzügigen Glasfronten, die viel Tageslicht hereinlassen.
Die Holzterrasse erweitert den nutzbaren Wohnbereich und lädt in den warmen Monaten zu entspannten Stunden im Freien ein. Gleichzeitig verleiht sie dem Zuhause eine gemütliche und offene Atmosphäre.
#6 A-Frame Tiny House von Generic
Ein Minihaus der absoluten Luxusklasse: Mit seiner ikonischen Dreiecksform (A-Frame) verbindet dieses Tiny House minimalistisches Design mit maximalem Wohnkomfort. Das hat seinen Preis, und zwar satte 115.000 Dollar.
Auf zwei Ebenen bietet das moderne Modulhaus eine Wohnfläche von 18,6 m², die durch bodentiefe Fenster und kleine Seitenfenster mit reichlich Tageslicht geflutet wird. So entsteht ein offenes, luftiges Wohnambiente.
Die erhöhte, umlaufende Terrasse lädt dazu ein, die Natur zu genießen. Der perfekte Ort für das Häuschen? Am Ufer eines Sees mit ungetrübtem Blick auf das glitzernde Wasser.
Ihr sucht selbst nach einem Tiny House?
Auf Amazon findet ihr in Deutschland aktuell noch keine Angebote. Dafür haben aber andere Händler spannende Produkte: Unser Kollege Felix Gräber ist zum Beispiel bei Tchibo über ein Häuschen gestolpert. Schaut selbst im Artikel.