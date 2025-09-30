Mit einem Trick könnt ihr bald sparen: So verpasst ihr keine Rabatte auf AirPods und Co

Die Prime Deal Days 2025 am 7. und 8. Oktober stehen bevor. Mit einem Trick sind Schnäppchenjäger noch erfolgreicher.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So sparen Amazon-Prime-Kunden im Oktober

Vom 7. bis 8. Oktober können Amazon-Prime-Kunden sparen. An zwei Tagen bietet der Versandriese zahlreiche Angebote. Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir einen Trick für euch: Legt euch Wunschlisten mit all euren Must-haves an, denn dann seht ihr auf einen Blick, was bei solchen Aktionen im Angebot ist.

30 Tage Amazon Prime kostenlos testen

Anzeige

Apple AirPods Pro 2: Kabellose In-Ears mit Geräuschunterdrückung

Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 04:46 Uhr

Wenn ihr schon länger neue Apple AirPods braucht oder euch überhaupt mal welche holen wollt, packt sie jetzt auf die Wunschliste (auf Amazon ansehen). Mit etwas Glück gibt es sie an den Prime Deal Days günstiger.

Die Geräuschunterdrückung schirmt lästigen Lärm von außen ab, der H2-Chip ermöglicht euch Hi-Fi-Sound in bester Qualität. Um die Kopfhörer aufzuladen, packt ihr sie ins Case und ladet sie per USB-C.

Anzeige

Die intelligente Geräuschsteuerung blendet in der Umgebung bis zu zweimal so viele Hintergrundgeräusche aus wie gewohnt. Ihr hört euer Umfeld, der Transparenzmodus überblendet Geräusche, die nicht gewünscht sind.

4K UHD-Smart TV: Die Neuheit aus der Amazon Fire TV-4-Serie

4K-UHD-Smart-TV Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 23:19 Uhr

Mit dem 43 Zoll (1,09 Meter) großen 4K UHD-Smart-TV der Amazon Fire TV-4-Serie holt ihr euch zuverlässige Qualität ins Haus (auf Amazon ansehen). Ihr streamt lineares TV ganz bequem, ohne dass ihr einen digitalen Kabelanschluss benötigt. Perfekt, wenn ihr dafür kein Geld ausgeben wollt.

Anzeige

Auf Wunsch bekommt ihr den Fernseher auch in 55 Zoll und 50 Zoll, ganz nach eurem Bedarf. Bei Amazon könnt ihr die Wandmontage für weniger als 100 Euro einfach dazubuchen.

Zu den Highlights des Produkts gehören:

4K Ultra HD-Bild

Dolby Digital Plus

Gestochen scharfe Bildübertragung

Alexa Sprachfernbedienung

Geeignet für Streamingdienste wie Netflix und Co.

Viele Alexa-Skills für die Fernbedienung

In der 43-Zoll-Größe eignet sich der Fernseher perfekt fürs kleinere Low-Board oder als Zweitgerät im Schlafzimmer.

DJI Mini 4K-Drohne: Der Bestseller Nummer eins bei Amazon

DJI Mini 4K Drohne mit 4K UHD Kamera Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 00:34 Uhr

Wenn ihr an den kleinen Fluggeräten interessiert seid, haltet die DJI Mini 4K Drohne im Auge (auf Amazon ansehen). Mit etwas Glück bekommt ihr sie während der Prime Deal Days günstiger. Sie ist mit einer 4K-UHD-Kamera ausgestattet und bietet euch zehn Kilometer Videoübertragung bei automatischer Rückkehr.

Anzeige

Der vollgeladene Akku liefert 31 Minuten Flugzeit. Das Beste ist, dass ihr für diese Drohne keine Prüfung braucht, denn sie wiegt unter 249 Gramm. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, sie in den Kategorien A1 und A3 zu fliegen, ohne Prüfung.

Das perfekte Gerät, wenn ihr den Sonnenaufgang aufzeichnen wollt oder nachts spektakuläre Mondaufnahmen macht. Bei Amazon findet ihr weitere Sets, mit denen ihr bis zu 93 Minuten aufzeichnen könnt. Wir sagen: Ab auf die Wunschliste, mit etwas Glück gibt es die DJI Mini 4K-Drohne noch günstiger.

Enders Gasgrill Urban II: Schnappt euch den Tischgrill für Balkon und Garten

Enders Gasgrill Urban II Tischgrill Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 04:19 Uhr

Mit dem Enders Gasgrill Urban II grillt ihr ohne lästigen Qualm auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten (auf Amazon ansehen). Der Edelstahlbrenner sorgt für eine gleichmäßige Temperatur, die ihr mit dem integrierten Grill-Thermometer jederzeit prüfen könnt. Ein zweiter Edelstrahlbrenner ermöglicht indirektes Grillen und Garen.

Anzeige

Die Marke Endes wurde zu 95 Prozent positiv bewertet und gehört daher zu den Top-Brands bei Amazon. Im Lieferumfang sind Garhaube, Fettauffangschale und Topfroste enthalten. Das schwarze Gerät hat eine Gesamtgröße von 95 x 42 x 34,5 Zentimeter.