Mit einem Trick könnt ihr Netflix im Auto schauen – solltet es euch aber zweimal überlegen

Durch Android Auto wird die Bedienung von Smartphone-Apps direkt im Auto möglich, was für Navigation oder Musikwiedergabe sehr praktisch ist. Doch bleibt die Frage offen, ob Netflix während längerer Autofahrten eine Nutzung erlaubt.

Warum Netflix in Android Auto standardmäßig nicht geht

Android Auto blockiert Netflix aus Sicherheitsgründen, schließlich sollen Fahrer ihre Aufmerksamkeit der Straße widmen und nicht einer spannenden Serie oder einem Action-geladenen Film. Das Sperren von Netflix ist somit sinnvoll und entspricht der StVO §1 und §23. Verstöße können mit Bußgeldern und im Falle eines Unfalls mit schweren Strafen geahndet werden. Zusätzlich könntet ihr auch den Versicherungsschutz verlieren. Das gilt sowohl, wenn man Filme über das Infotainment-System als auch über den Smartphone-Bildschirm anschaut.

Netflix im Auto: Möglichkeiten und Sicherheitshinweise

Es gibt allerdings Situationen, in denen das Ansehen eines Films über Android Auto weniger kritisch wäre. Zum Beispiel bei längeren Pausen oder um sich die Wartezeit beim Ladevorgang seines E-Autos zu verkürzen. Für solche Fälle kann man Netflix über Umwege mit Android Auto abspielen.

Welche Alternativen gibt es?

Eine Alternative ist die Anwendung „Android Auto Store“, die man bei Github herunterladen kann. Darüber lässt sich die „Custom App“ installieren, die es wiederum ermöglicht, verschiedene URLs anzusteuern. Damit kann man zum Beispiel Netflix-Filme über die Web-Adresse anschauen.

Neuere Adapter unterstützen mittlerweile auch Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video oder Disney+. Die Voraussetzung, dass es funktioniert ist, dass das Auto steht.

Über die normalen Infotainment-Systeme ist es in der Regel nicht vorgesehen, Netflix abzuspielen. Die App wird nicht unterstützt. Screen-Mirroring auf das Infotainment-System wäre technisch auch möglich, ist aber während der Fahrt verboten und gefährlich.

Welche Hardware-Lösungen gibt es?

Mit zusätzlicher Hardware kann allerdings Netflix-Videos auf dem Bildschirm im Auto wiedergeben. Das funktioniert mit einigen Boxen, die mit einem eigenständigen Android-System laufen. Darüber lassen sich Apps wie Netflix herunterladen.

Die Box muss auf das Internet zugreifen, um die Apps herunterzuladen und Video-Inhalte zu streamen. Dafür gibt es einen SIM-Kartensteckplatz in dem Adapter. Boxen, die man für Netflix im Auto verwenden kann, sind zum Beispiel diese hier:

Vor der Anschaffung des Zubehörs sollte man sicherstellen, dass es mit dem eigenen Fahrzeug kompatibel ist.

Ganz gleich für welche Lösung man sich entscheidet, bei der Wiedergabe von Netflix sollte man vorsichtig sein. Filme dürfen nicht über das Infotainment-System abgespielt werden, wenn der Fahrer sie sehen kann und somit abgelenkt wird.