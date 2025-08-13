Mit einem Zwangsumstieg auf eSIM drohen euch fiese Stolperfallen

Immer mehr Smartphone-Hersteller setzen auf eSIM-Technik. Eine physische SIM-Karte müsst ihr dann nicht mehr einsetzen. Doch auch wenn das praktisch klingt: Die Umstellung bringt nicht nur Vorteile und wir erklären euch, was ihr vor einer möglichen Zwangsumstellung wissen solltet.

Eine eSIM („embedded SIM“) ist in eurem Gerät integriert. Sie wird über einen QR-Code auf dem Smartphone aktiviert. Alternativ gibt man in den Einstellungen die Daten ein, die man vom Mobilfunkanbieter zur Verfügung gestellt bekommen hat.

Vorteile der eSIM

Handhabung: Ein großer Vorteil der eSIM ist, dass man keine SIM-Karten mehr in kleine Schächte im Gerät stecken muss.

Schnellere Bereitstellung: Die Aktivierung geht oft schneller, als auf den Versand der physischen Karte zu warten.

Nachhaltigkeit: Ihr spart euch das Plastik der physischen SIM-Karte.

Flexibleres Roaming: Lokale Datentarife im Ausland können schneller gebucht werden, sofern vor Ort eSIM unterstützt wird.

Mittlerweile verzichten aber immer mehr Hersteller auf einen SIM-Schacht und bieten nur noch die digitale Lösung an. Doch welche Nachteile könnten sich dadurch ergeben?

Nachteile der eSIM im Detail

Abhängigkeit von Gerät und Anbieter: Ihr braucht zum einen ein Smartphone, das diese Technologie unterstützt und zum anderen muss der Mobilfunkbetreiber eine entsprechende eSIM anbieten. Inzwischen bieten zwar fast alle großen Anbieter in Deutschland eSIM auch für Prepaid an, doch bei manchen kleinen Discountern ist das Angebot noch eingeschränkt. Hier findet ihr die Ihr braucht zum einen ein Smartphone, das diese Technologie unterstützt und zum anderen muss der Mobilfunkbetreiber eine entsprechende eSIM anbieten. Inzwischen bieten zwar fast alle großen Anbieter in Deutschland eSIM auch für Prepaid an, doch bei manchen kleinen Discountern ist das Angebot noch eingeschränkt. Hier findet ihr die Liste aller Anbieter in Deutschland für eSim

Komplizierter Gerätewechsel: Der Umzug auf ein neues Smartphone ist oft etwas komplizierter als bei einer physischen SIM. Viele Hersteller erleichtern den Transfer mittlerweile, aber nicht alle.

Verlust bei defektem Gerät: Geht euch das eSIM betriebene Smartphone kaputt, ist euer Profil weg. Das eSIM-Profil ist an das Gerät gebunden und muss vom Mobilfunkanbieter neu ausgestellt werden.

Tarifnutzung auf mehreren Geräten: Da es sich bei der eSIM um eine eingebaute SIM-Karte handelt, könnt ihr sie nicht mehr in andere Geräte umstecken und nutzen. Eine eSIM lässt sich allerdings auf mehreren eSIM-fähigen Geräten registrieren. Betreiber könnten das aber einschränken oder für die gleichzeitige Nutzung Gebühren verlangen.

Netzprobleme: Auch die Auch die Fehlersuche bei Netzproblemen wird schwieriger. Verbindet sich ein Gerät nicht mit dem Datennetz, kann man die SIM-Karte nicht einfach in ein anderes Gerät stecken, um zu überprüfen, ob sie dort funktioniert.

Bei der eSIM ist aber längst nicht alles schlecht:

Hinweise zum Datenschutz und Sicherheit

Wer es mit dem Datenschutz sehr genau nimmt, kann die SIM-Karte nicht mehr aus dem Gerät entfernen, um die Handy-Ortung zu erschweren. Betrügern könnte es mit der eSIM leichter gemacht werden, fremde Tarife zu kapern. Die Mobilfunkdaten sind schließlich nicht auf einer echten Karte, sondern rein digital gespeichert.

Gelingt es, den QR-Code oder die Anmeldedaten abzugreifen, kann man theoretisch Zugang zu Mobilfunktarifen von anderen erhalten. Das wird vor allem problematisch, wenn man die Zwei-Faktor-Authentifizierung für das Online-Banking und andere Dienste nutzt, um Logins per SMS freizugeben.