Mit LED-Strips zur Designer-Wohnung: 4 Ideen für ein modernes Zuhause

Ihr liebt es gemütlich und kuschelig? Mit LED-Strips könnt ihr einzelne Akzente setzen und Bereiche individuell beleuchten. Erfahrt bei uns die kuscheligsten Ideen für jeden Raum.

#1 TV-Hintergrundbeleuchtung für kuschelige Kinoabende

Mit unsichtbar angebrachten LED-Strips hinter dem Fernseher taucht ihr euren Raum in sanftes, warmes Licht. Das schont die Augen und lässt das TV-Bild noch intensiver wirken. Damit holt ihr euch das typische Kino-Feeling in die eigenen vier Wände, ohne dass ihr das Haus verlassen müsst.

Mit den farbigen LED-Strips zum Selbstkleben (auf Amazon ansehen) könnt ihr das Licht sogar an den Film anpassen. So entsteht immer das richtige Ambiente, wenn ihr euch gruselt, einen Liebesfilm schaut oder einfach nur bei eurer Lieblingsserie entspannen wollt.

#2 Unter dem Bett für gemütliche Abende

Unter dem Bett sorgen LED-Strips für eine stimmungsvolle Rückzugsecke. Das sanfte Licht breitet sich vom Boden aus und erzeugt eine angenehme Ruhe im Raum. Damit könnt ihr perfekt entspannen, lesen oder einfach nur euren Abend ausklingen lassen. Wenn ihr nachts häufiger mal aus dem Bett müsst, weist euch das Licht den Weg, ohne euch zu blenden.

Im Schlafzimmer sind warmweiße LED-Streifen (auf Amazon ansehen) perfekt, denn das Licht ist angenehm warm und gemütlich. Bringt die Streifen einfach unter dem Rahmen eures Betts oder hinter einer Kommode an und schon könnt ihr euren Raum auf Knopfdruck individuell und indirekt beleuchten.

#3 Akzentuiert eure Küchenzeile mit LED-Strips

In der Küche sind geschickt platzierte LED-Strips nicht nur praktisch, sondern sorgen auch für stylische Akzente. Bringt sie unter Hängeschränken an und leuchtet eure Arbeitsfläche gleichmäßig aus. Nebenbei verleiht ihr eurer Küchenzeile einen modernen Look, der was hermacht.

Ihr könnt die Farbe bei LEDs mit Farbwechslern individuell anpassen und so von hellem Arbeitslicht zu gemütlicher Abendstimmung wechseln. Wenn ihr gern Besuch in eurer Küche empfangt, wirkt euer Raum sofort einladender.

#4 Indirektes Licht durch LEDs hinter Schränken und Spiegeln

Verteilt ihr eure LED-Strips hinter Schränken oder auch einem großen Spiegel, generiert ihr damit einen Stimmungsmacher. Das Licht fällt nicht direkt ins Auge, sondern leuchtet sanft an der Wand entlang. Das sieht besonders schön aus, wenn der Rest des Raums dunkler ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit dem Dimmer spielen und durch Farbwechsler das Ambiente im Raum an eure Stimmung anpassen.

LED-Strips sind ein recht günstiges Tool, um euer Zuhause individuell zu verschönern und zu gestalten. Der Installation ist ohne Hilfe möglich, zu zweit klappt es noch besser. Für maximalen Komfort entscheidet euch für LED-Strips mit Fernbedienung, denn dann könnt ihr sogar vom Sofa aus schalten.