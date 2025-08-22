Mit o2 umziehen: Was Mobilfunk- und DSL-Kunden beachten müssen

Ihr seid o2-Kunde und plant einen Umzug? Dann müsst ihr rechtzeitig ein paar Dinge hinsichtlich eures Mobilfunk- oder DSL- und Festnetztarifs beachten.

Wichtig ist, dass ihr rechtzeitig die Adresse ändert, um Unterbrechungen bei Telefon, Internet oder Rechnungszustellung zu vermeiden. Bei Festnetz/DSL kann ein Umzug auch einen Technikertermin oder eine neue Anschlussbuchung erfordern.

Adressänderung für Mobilfunk

Wenn ihr nur o2-Mobilfunk nutzt, müsst ihr lediglich eure Adresse in den Kundendaten ändern. Das solltet ihr auch tun, wenn ihr einen Prepaid-Tarif nutzt. Die Änderung der Adresse ist recht unkompliziert:

Online : Meldet euch in eurem o2-Kundencenter oder in der o2-App an. Dort findet ihr die Option „ Adresse ändern “.

: Meldet euch in eurem o2-Kundencenter oder in der o2-App an. Dort findet ihr die Option „ “. Telefonisch : Ihr könnt auch den Kundenservice unter 089 78 79 79 400 kontaktieren (Festnetz/Mobilfunk aus Deutschland) und die neue Adresse mitteilen.

: Ihr könnt auch den Kundenservice unter kontaktieren (Festnetz/Mobilfunk aus Deutschland) und die neue Adresse mitteilen. Schriftlich: Alternativ per Brief oder E-Mail an o2, mit Angabe von Name, Kundennummer, neuer Adresse und Umzugsdatum.

Gebt unbedingt das Umzugsdatum an, damit o2 sicherstellt, dass Rechnungen und SIM-Karten an die richtige Adresse geschickt werden.

Umzug des Festnetz-/DSL-Anschlusses

Hier ist etwas mehr zu beachten. Normalerweise bleibt der Internetvertrag nach einem Umzug bestehen. Allerdings ist nicht jeder o2-Anschluss an jedem Ort verfügbar. Überprüft online oder telefonisch, ob der Anschluss am neuen Wohnort möglich ist. Ist das der Fall, beantragt ihr den Umzug im Kundencenter. Bei DSL- und Kabelverträgen geht das über „Mein o2“. Dort findet ihr die Option „Umzug melden / Anschluss umziehen“. Wählt hier das neue Anschlussdatum aus. Habt ihr einen Internetanschluss über Glasfaser oder LTE/5G, kontaktiert das Service-Team, um den Umzug mitzuteilen. Das geht hier.

Manchmal ist ein Techniker notwendig, besonders bei neuen Leitungen. o2 informiert euch rechtzeitig über Termine. Je nach Vertrag kann ein Umzug kostenpflichtig sein. Typisch sind Gebühren zwischen 30 und 60 €, manche Tarife bieten aber auch einen kostenlosen Umzug an. Ihr erhaltet eine schriftliche Bestätigung mit allen Details zum Anschluss am neuen Wohnort.

Wichtige Hinweise

Frühzeitig informieren : O₂ empfiehlt, den Umzug mindestens 2–4 Wochen vorher zu melden.

: O₂ empfiehlt, den Umzug zu melden. Rechnungsadresse vs. Anschlussadresse : Diese können unterschiedlich sein. Achtet darauf, dass beides korrekt angepasst wird.

: Diese können unterschiedlich sein. Achtet darauf, dass beides korrekt angepasst wird. Geräte mitnehmen : Der Router oder andere Hardware kann oft weiterverwendet werden. Prüft vorher, ob ein neuer Router benötigt wird.

: Der Router oder andere Hardware kann oft weiterverwendet werden. Prüft vorher, ob ein neuer Router benötigt wird. Telefonnummer behalten: Normalerweise behaltet ihr eure Festnetznummer nach dem Umzug.

