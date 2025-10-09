Mit Perplexity Bilder generieren: Wie geht das?

Perplexity ist dafür bekannt, Output mit Quellenangabe zu liefern und ersetzt für Viele bereits die Suchmaschine. Wir verraten euch, wie ihr mit der KI auch Bilder generiert.

Kann Perplexity AI Bilder generieren?

Nutzt ihr die Pro-Version von Perplexity, könnt ihr mit der KI Bilder nach Prompt generieren. Bis vor einigen Wochen musstet ihr dafür einen speziellen Tab öffnen, nun könnt ihr euren Prompt einfach ins Chatfenster der KI eingeben.

Nachdem ihr euren Prompt eingegeben habt, erscheint zunächst ein Platzhalter für das Bild. Die Generierung dauert je nach Komplexität eures Wunsches in der Regel ein bis fünf Minuten.

Als Pro-Nutzer könnt ihr bis zu 50 Bilder pro Tag generieren. Die Überarbeitung eines bereits erstellten Bildes zählt dabei jedes Mal als ein Bild.

So sieht das in der Praxis aus:

Perplexity realisiert den Prompt. (© KI-Bild erstellt mit Perplexity / GIGA Screenshot)

Funktioniert die Bildererstellung bei Perplexity ohne Pro-Version?

Laut Help-Center von Perplexity bekommt ihr mit dem „Free Plan“-Zugang zu einer limitierten Anzahl an Bildern, es gibt jedoch keine klaren Hinweise, wie hoch diese Anzahl ausfällt.

In unserem Selbsttest haben wir uns mit einem zweiten Account angemeldet und in der Free-Version versucht, ein Bild zu erstellen. Perplexity wies uns darauf hin, dass wir die maximale Anzahl an Bildern erreicht hätten, obwohl wir über diesen Account bislang kein Bild erstellt hatten.

Auf Nachfrage gab Perplexity an, dass fünf Bilder pro Basis-Nutzer und Tag erstellt werden können. Als wir einen weiteren Prompt eingaben, funktionierte die Bilderstellung dann. Es lohnt sich also, einen zweiten Versuch zu starten, wenn ihr den Hinweis auf Erreichen des Maximalkontingents bekommt (ihn aber noch nicht erreicht habt).

Der richtige Prompt für Bilder mit Perplexity

Um ein aussagekräftiges und euren Wünschen entsprechendes Bild zu generieren, müsst ihr clever prompten.

Gebt Perplexity genaue Angaben, was ihr sehen wollt. Seit dabei möglichst präzise, um Überarbeitungen zu vermeiden. Anhand des obigen Screenshots seht ihr, was Perplexity aus einem einfachen Prompt generiert.

Perplexity setzt einen Prompt detailliert um. (© KI-Bild erstellt mit Perplexity / GIGA Screenshot)

Der Output entspricht sehr genau dem Prompt. Die Dauer der Bilderstellung war bei unserem zweiten Prompt deutlich länger. Das erste Bild hat weniger als eine Minute gedauert, bei Bild zwei waren es ungefähr zwei bis drei Minuten. Bei allen erstellten Bildern habt ihr die Möglichkeit sie zu teilen, herunterzuladen oder mit demselben Prompt zu regenerieren.