Modellnummern bei FritzBox: Diese geheime Bedeutung versteckt sich darin

FritzBoxen regen zum Rätseln an

FritzBoxen gehören zu den in Deutschland am weitesten verbreiteten Routern. Während schon der Name alleine zu verwunderten Nachfragen führen kann – warum nennt sich die Firma ausgerechnet Fritz? – kommt mit der darauf abgebildeten vierstelligen Zahl weiteres Nachfragepotential zustande.

FritzBox Modellnummer: Was bedeuten die Tausender in der Nummernfolge?

Auch die Nummern, mit denen die unterschiedlichen FritzBox-Modelle benannt werden, wirken bei einem genaueren Blick nicht mehr willkürlich, sondern logisch zugeordnet. Generell lässt sich sagen, dass die erste Nummer darstellt, wie der Zugang zum Internet gestaltet wird.

Die nicht mehr verfügbare 3000er-Reihe bestand aus DSL-Modems, die 4000er-Reihe sind WAN-Router, bei der 5000er-Reihe handelt es sich um Glasfaser-Modems, die 6000er bestehen aus Kabelmodems. Allerdings gibt es hier eine Ausnahme: bei 6800er FritzBoxen handelt es sich um LTE-Modems. Die 7000er sind eine moderne Version der DSL-Modems.

Die Bedeutung der weiteren Zahlen

Auch bei der zweiten Zahl hält sich das Unternehmen grundsätzlich an eine logische Ordnung, mit wenigen Ausnahmen etwa bei LTE-Modems. Die Hunderter stehen für den WLAN-Standard, den der Router umsetzen kann. Während der neueste Standard, das 2024 veröffentlichte WiFi 7 die Sieben trägt, gilt für den ersten WiFi-Standard aus dem Jahr 1999 entsprechend eine Eins.

Für die weiteren Zahlen gibt es keine klare Kommunikation hinsichtlich ihrer Bedeutung. Stellenweise wird vermutet, dass es sich um Ausstattungsmerkmale handelt (via refbox). Während die niedrigeren Zahlen eher Einsteigermodelle sind, gibt es mit steigenden Zahlen mehr Funktionen.

Die letzte Zahl könnte die Versionsnummer der FritzBox darstellen, also ob es sich um eine aktualisierte Version handelt.

