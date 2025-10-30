Monatlich kündbar: Unlimited-Max-Tarif aktuell zum halben Preis – aber nur kurz

Bei o2 bekommt ihr den Tarif „Unlimited Max Flex“ mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen derzeit für weniger als 30 Euro im Monat. Das Angebot läuft jedoch nur für kurze Zeit. Hier die Details.

Für nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro Grundgebühr könnt ihr euch den Tarif jetzt sichern (Angebot bei o2 ansehen). Das Beste daran: Die Aktion läuft in der flexiblen Variante, sodass ihr monatlich kündigen könnt. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis 4. November 2025.

Die Anschlussgebühr wurde zudem von 39,99 Euro auf nur 9,99 Euro reduziert. Das ist gerade im Vergleich zu anderen Tarifen ein echtes Argument, wenn ihr auf der Suche nach einem Vertrag ohne langfristige Bindung seid. Dank der monatlichen Kündbarkeit bleibt ihr außerdem maximal flexibel, falls sich eure Bedürfnisse ändern sollten.

Die Tarif-Details auf einen Blick

Netz: o2

Tarif: Mobile Unlimited Max Flex

Allnet- und SMS-Flat

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Anschlusspreis nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro

Für wen lohnt sich der Unlimited-Tarif von o2?

Mit dem „Unlimited Max“-Tarif surft ihr ohne Einschränkungen im LTE- und 5G-Netz von o2. Unbegrenztes Datenvolumen bedeutet hier tatsächlich, dass ihr weder über euer Nutzungsverhalten nachdenken noch auf Volumenlimits achten müsst. Besonders sinnvoll ist das für alle, die oft unterwegs streamen, große Datenmengen laden oder ihr Smartphone als Hotspot nutzen. Der Unterschied zu den meisten anderen Tarifen: Hier müsst ihr euch keine Sorgen über gedrosselte Geschwindigkeiten machen.

Die Aktion läuft allerdings nur für wenige Tage. Wer mit dem Gedanken spielt, auf einen Tarif mit unlimitiertem Datenvolumen umzusteigen, sollte also nicht zu lange überlegen. Zumal der Preis von 29,99 Euro im Monat im Vergleich zu ähnlichen Angeboten auf dem Markt wirklich attraktiv ist.

Warum ich den Tarif empfehle Ich nutze diesen Tarif selbst als DSL-Ersatz und für mobiles Arbeiten. Das unbegrenzte Datenvolumen und die stabile Geschwindigkeit machen ihn perfekt, um unterwegs produktiv zu sein oder zu Hause ohne Einschränkungen zu surfen – ganz ohne festen Internetanschluss. Vorher solltet ihr in eurer Gegend das o2-Netz aber schon mal ausprobiert haben. Martin Bosse

