Motorola möchte Samsung und Apple mit neuem Smartphone noch stärker treffen

Das nächste Motorola-Flaggschiff will zeigen, dass Eleganz und Power keine Gegensätze mehr sind.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Motorola will weiter nachlegen. Nach dem starken Auftritt des schlanken Edge 70 bereitet der Hersteller laut neuesten Informationen nun eine Ultra-Version vor, die den großen Namen im Smartphone-Geschäft – Apple und Samsung – richtig gefährlich werden könnte.

Anzeige

Motorola Edge 70 Ultra kommt

Das bisherige Edge 70 sorgte mit seiner Bauweise bereits für Staunen: Nur 5,99 Millimeter dünn, 159 Gramm leicht, aber mit einem 4.800-mAh-Akku, 120-Hz-OLED-Display und drei 50-Megapixel-Kameras ausgestattet. Das neue Edge 70 Ultra soll diese Basis deutlich erweitern. Im Inneren soll Qualcomms stärkster Snapdragon 8 Gen 5 arbeiten – ein Chip, der doppelt so leistungsstark sein soll wie der bisher verbaute Snapdragon 7s Gen 4. Damit rückt Motorola in die Leistungsregion aktueller Spitzenmodelle von Samsung und Apple vor.

Neben der deutlich stärkeren Rechenleistung ist von einer neuen Periskop-Telekamera die Rede, die das erste Mal in einem Motorola-Smartphone zum Einsatz kommen könnte. Sie soll den größten Schwachpunkt des bisherigen Modells beseitigen und für echten optischen Zoom sorgen – ein Feature, das bislang Premiumgeräten wie dem Galaxy S25 Ultra oder iPhone 16 Pro Max vorbehalten ist. Trotz der neuen Technik will Motorola das schlanke Design erhalten.

Motorola will keine Kompromisse machen

Auch beim Display will der Hersteller aufrüsten: Ein höher auflösendes 1,5K-OLED-Panel soll für noch schärfere Darstellung sorgen. Gewicht, Gehäusedicke oder Marktstart sind noch nicht bekannt, doch das Ultra dürfte spürbar teurer werden als das Edge 70, das derzeit für rund 799 Euro erhältlich ist (Quelle: Notebookcheck).

Anzeige

Mit dem Edge 70 Ultra könnte Motorola zeigen, dass das Unternehmen mit den Marktführern mithalten kann. Die Kombination aus schlankem Design, High-End-Chip und Zoom-Kamera klingt nach einer richtig starken Kombination. Samsung und Apple haben den Trend zu dünnen Smartphones zwar eingeläutet, dominieren könnte am Ende aber Motorola, weil keine Kompromisse gemacht werden.