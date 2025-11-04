Motorola schafft mit neuem Handy, woran Samsung und Apple gescheitert sind

Motorola hat ein Smartphone gebaut, das nur 5,99 Millimeter schmal ist, aber trotzdem keine Kompromisse beim Akku macht.

Motorola steigt in den Wettbewerb um das dünnste Smartphone ein und präsentiert das neue Moto Edge 70. Mit einer Bautiefe von nur 5,99 Millimetern positioniert es sich direkt gegen die schlanke Konkurrenz von Apple und Samsung. Das Besondere an Motorolas Ansatz ist das Versprechen, diese schlanke Form ohne die üblichen technischen Kompromisse zu erreichen, insbesondere bei der Akkulaufzeit.

Motorola Moto Edge 70 mit anständigem Akku

Im direkten Vergleich ist das Moto Edge 70 zwar einen Hauch dicker als das iPhone Air mit 5,64 Millimetern oder das Samsung Galaxy S25 Edge mit 5,84 Millimetern. Diesen minimalen Unterschied nutzt Motorola jedoch für einen entscheidenden Vorteil – einen großen Akku. Während ultradünne Smartphones oft mit einer geringeren Akkukapazität einhergehen, iPhone Air (3.149 mAh) und Samsung Galaxy S25 Edge (3.900 mAh), verbaut Motorola einen 4.800-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku. Geladen wird dieser mit schnellen 68 Watt per Kabel oder mit bis zu 15 Watt kabellos.

Natürlich unterstützt das Motorola Moto Edge 70 auch KI-Funktionen. (© Motorola)

Auch die restliche Ausstattung des Moto Edge 70 zeigt, dass an keiner wichtigen Stelle gespart wurde. Das Smartphone ist laut Hersteller das einzige, das mit drei 50-Megapixel-Kameras ausgestattet ist. Zwei davon befinden sich auf der Rückseite für Weitwinkel- und Ultraweitwinkelaufnahmen, während die dritte als Frontkamera für Selfies dient.

Das 6,67 Zoll große OLED-Display liefert mit 120 Hertz eine flüssige Darstellung und erreicht eine beeindruckende Spitzenhelligkeit von bis zu 4.500 Nits. Als Chip kommt der Snapdragon 7 4. Gen. zum Einsatz. Das Smartphone bewegt sich also in der Ober- und nicht High-End-Klasse wie bei Samsung oder Apple.

Motorola mit langer Update-Garantie

Ein weiteres starkes Argument für die Langlebigkeit des Geräts ist das Software-Versprechen von Motorola. Das Moto Edge 70 wird mit Android 16 ausgeliefert und soll bis Juni 2031 regelmäßig mit Sicherheitsupdates versorgt werden (Quelle: Motorola-Support). Damit schließt Motorola zu anderen Herstellern auf, die einen langen Software-Support als wichtiges Kaufargument etabliert haben und Nutzern mehr Planungssicherheit geben.

Für einen Preis von 799,99 Euro bietet Motorola das Moto Edge 70 direkt in einer einzigen, dafür aber sehr gut ausgestatteten Variante an. Ihr bekommt ab Werk 512 Gigabyte Speicherplatz und habt die Wahl zwischen den drei Pantone-Farben „Gadget Grey“, „Lily Pad“ und „Bronze Green“ (bei Motorola anschauen).