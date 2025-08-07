Mouse Jiggler: Funktionsweise, Risiken und Rechtslage

Was macht ein Mouse Jiggler? Meist werden sie im Homeoffice eingesetzt, um PC-Arbeit vorzutäuschen. Aber diese Tools bergen auch Gefahren und dabei geht es nicht nur darum, eventuell wegen Arbeitszeitbetrugs entlassen zu werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wofür werden Mouse Jiggler eingesetzt und wie funktionieren sie?

Mouse Jiggler, die man auch als Maus-Wackler oder Maus-Beweger bezeichnen kann, sollen die Arbeit einer Person an ihrem Computer simulieren. Ursprünglich sollten sie mal dafür sorgen, dass ein Computer nicht in den Ruhemodus wechselt, während er eigentlich Filme rendern oder Software kompilieren sollte.

Anzeige

Der coronabedingte Wechsel vieler Arbeitnehmer ins Homeoffice führte dazu, dass diese Geräte oder Programme Arbeitsaktivität vortäuschen sollten, während sich die Angestellten eine Ruhepause gönnten. Hervorgerufen wurde das, weil viele Unternehmen den Studien nicht glauben, dass Homeoffice-Arbeit die Produktivität nicht verringert. Also überwachen sie ihre Mitarbeiter durch spezielle Software.

Um in diesem Fall den Anschein zu erwecken, dass sie vor dem Computer sitzen und arbeiten, setzen einige Angestellte Mouse Jiggler ein. Die sollen eine regelmäßige Bewegung der Maus an die Überwachungssoftware senden.

Dazu gibt es Hardwarelösungen, die beispielsweise unter die Maus gesetzt werden und durch kleine Drehscheiben oder Vibrationen die Maus aktiv halten.

VAYDEER Ultra Slim Mouse Jiggler Mover mit einstellbarem Intervall-Timer ist EIN lautloser und Nicht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 15:08 Uhr

Andere Geräte werden in einen USB-Slot eingesteckt, identifizieren sich selbst als „Maus“ und bewegen den Cursor alle paar Sekunden um wenige Pixel.

Rii Mouse Jiggler USB Nicht Nachweisbar - Maus Jiggler, Wackelmaus, Mausbeweger, Verhindert Bildschi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 15:05 Uhr

Nicht immer wird so ein Werkzeug in Betrugsabsicht eingesetzt. Jeder PC-Arbeiter weiß, dass es Tätigkeitsphasen gibt, während denen man nichts am Computer macht, aber trotzdem fleißig ist. Beispielsweise während man dienstlich telefoniert oder sich von einem Video etwas erklären lässt. Die Überwachungssoftware könnte ein halbstündiges Telefonat als Pause bewerten und von der Arbeitszeit abziehen.

Anzeige

Welches Risiko birgt ihre Nutzung?

Während ein Mouse Jiggler läuft, bleibt der Computer aktiv und das ist ja auch die Absicht. Gleichzeitig bleiben aber auch viele Zugänge offen, die sonst nach einer gewissen Zeit der Inaktivität geschlossen werden, weil der PC automatisch gesperrt wird.

Wenn also während dieser Pausen jemand an den ungesicherten Computer kommt, hat er vollen Zugriff auf alle Daten. Auch für Hacks von außen ist der PC in dieser Zeit zugänglich und kann für Angriffe genutzt werden.

Davon abgesehen besteht natürlich das Risiko, dass man „erwischt“ wird. Viele Spezialprogramme, die von Arbeitgebern eingesetzt werden, blockieren nicht nur den Zugang zu bestimmten Aktionen und Diensten, sondern können auch erkennen, ob ein Mouse Jiggler eingesetzt wird.

Dazu überwachen sie beispielsweise die USB-Ports und melden jedes angeschlossene Gerät. Sie tracken Software im Hintergrund und können teilweise erkennen, ob sie als Mouse Jiggler dient. Davon abgesehen wird aber zum Beispiel auch überwacht, ob irgendein Programm auffällig lange genutzt wird. Wenn also ein Mouse Jiggler Aktivität vortäuscht, aber die ganze Zeit nur ein Browser offen ist, wirkt das verdächtig.

Anzeige

Die rechtliche Seite bei Mouse Jigglern

Was in den USA üblich ist, darf in Deutschland nicht gemacht werden: Die nahtlose Überwachung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder am Computer durch Spähsoftware unterliegt hier strengen Gesetzen.

Beispielsweise dürfen Keylogger, mit denen Tastenanschläge protokolliert werden, nur zum Einsatz kommen, wenn ein konkreter Straftatverdacht besteht. Ansonsten werten Gerichte die dadurch erlangen Protokolle als starken Eingriff in Persönlichkeitsrechte und lassen sie nicht als Beweis zu. (BAG, Ur­teil vom 27.07.2017, 2 AZR 681/16)

Während inzwischen Arbeitgeber sogar gesetzlich verpflichtet sind (Bundesministerium Arbeit und Soziales), die Arbeitszeit ihrer Angestellten auch im Homeoffice zu erfassen, sind die meisten zusätzlichen Überwachungen der Mitarbeiter nur beim Verdacht auf schwerwiegende Pflichtverletzungen oder Straftaten gestattet.

Arbeitgeber dürfen allerdings an den zur Verfügung gestellten Arbeitsrechnern bestimmte Aktionen unterbinden. Viele Mitarbeiter sind daran gewöhnt, selbst keine Software installieren zu können. Auch der Zugriff auf die USB-Anschlüsse oder der Upload von Daten dürfen untersagt werden. Das dient der Datensicherheit und nicht der Kontrolle.

Meine Meinung zum Thema Mouse Jiggler Es gibt zwei Gründe für den Einsatz dieser Tools: Entweder will man seinen Arbeitgeber betrügen und Aktivität vortäuschen, während man auf Firmenkosten andere Dinge tut oder man will den PC aktiv halten, während man sonstige Arbeiten für die Firma durchführt. Im ersten Fall liegt nach meiner Meinung ein Betrug vor. Man lässt sich für nicht getane Arbeit bezahlen. Wer dann ertappt wird, sollte sich nicht auf Persönlichkeitsrechte herausreden dürfen. Im zweiten Fall sollte man ein dringendes Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen, um ihm die Besonderheiten der Arbeit zu erklären. Ein ausgeloggter Computer bedeutet nämlich eben nicht in jedem Fall einen untätigen Mitarbeiter. Falls die Firma das nicht akzeptiert, liegt kein echtes Vertrauen in die Mitarbeiter vor. Diese sollten sich dann möglicherweise besser nach einer neuen Stelle umschauen. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.