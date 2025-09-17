Musik ohne Limit: So bekommt ihr Apple Music gerade völlig umsonst

Musik kann ein Begleiter für den ganzen Tag sein. Ob aktuelle Hits, Klassiker oder versteckte Perlen – mit dem richtigen Streamingdienst habt ihr sie überall dabei. Passend dazu gibt es Apple Music im Family-Abo gerade drei Monate gratis.

Mit dem Abo bekommen bis zu sechs Personen drei Monate kostenlos Zugriff auf über 100 Millionen Songs, exklusive Inhalte, höchste Audioqualität und werbefreies Hören (Angebot bei Apple ansehen). Öffnet dafür einfach die Apple-Music-App auf eurem iPhone, iPad oder Mac und meldet euch mit eurem Apple-Account an.

Erscheint das Angebot nicht direkt, seht ihr es im Startseiten-Tab der App. Tippt dort auf die Familienabo-Kachel und wählt „kostenlos testen“. Apple Music funktioniert nicht nur auf Apple-Geräten, sondern auch auf vielen Smart-TVs, Spielkonsolen und anderen Streaminggeräten mit App-Unterstützung. Achtet darauf, dass eure Geräte auf dem neuesten Stand sind, damit alles reibungslos läuft.

Für wen lohnt sich Apple Music im Family-Abo?

Apple Music lohnt sich für alle, die häufig und gerne Musik hören und dabei Wert auf eine große Auswahl sowie hohe Klangqualität legen. Besonders attraktiv ist das Family-Abo, weil dabei bis zu sechs Personen gleichzeitig profitieren können.

Wer auf Werbung verzichten möchte, exklusive Inhalte schätzt und flexibel auf unterschiedlichsten Geräten – ob iPhone, iPad, Mac, Smart-TV oder Spielekonsole – Musik streamen will, findet hier ein passendes Angebot. Durch die aktuell drei kostenlosen Probemonate könnt ihr den Dienst ausgiebig nutzen, bevor ihr euch für eine längere Nutzung entscheidet.

Fazit: 3 Monate geschenkt für die ganze Familie

Mit dem Apple-Music-Angebot bekommt ihr Zugriff auf eine riesige, werbefreie Musiksammlung. Ihr hört neue Songs, genießt exklusive Inhalte und das Ganze in höchster Audioqualität. Es gibt keine Verpflichtungen – ihr testet Apple Music ganz ohne Risiko. Beachtet, dass das Angebot nur für neue Abonnent:innen gilt, die bisher weder Apple Music noch Apple One genutzt haben und aktuell keinen Familienzugang besitzen. Es steht euch bis zum 24. September 2025 zur Verfügung.

