Musikliebhaber aufgepasst: MediaMarkt verkauft Bose-Kopfhörer mit Noise Cancelling zum Knüllerpreis

Wer gerade einen hochwertigen Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling sucht, wird bei MediaMarkt fündig, denn dort gibt es ein entsprechendes Modell des Herstellers Bose zum stark reduzierten Preis. Wir haben die Details für euch.

Der Bluetooth-Kopfhörer Bose QuietComfort SC unterstützt Noise Cancelling, weist eine Akku-Laufzeit von bis zu 24 Stunden auf und kommt mi einem Soft-Case zur Aufbewahrung. Bei MediaMarkt bekommt ihr den Over-Ear-Kopfhörer zum Preis von nur 159 Euro statt 359,95 Euro UVP (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Was zeichnet den Bose QuietComfort SC aus?

Der Kopfhörer QuietComfort SC von Bose verfügt über eine angenehme Polsterung und bietet euch mit "Quiet" und "Aware" zwei Hörmodi, mit welchen ihr zwischen vollständigem Noise Cancelling und Umgebungswahrnehmung umschalten könnt. Über die anpassbaren EQ-Einstellungen habt ihr die Möglichkeit, die Kontrolle über Bässe, Mitten und Höhen zu erlangen und so euren perfekten, individuellen Sound zu mixen.

Mit einer Aufladung des Akkus bekommt ihr bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit, eine 15-minütige Aufladung reicht bereits für bis zu 2,5 Stunden. Mit dem mitgelieferten Audiokabel inklusive integriertem Mikrofon habt ihr die Möglichkeit, den Kopfhörer ohne Bluetooth-Verbindung zu verwenden. Über Multipoint-Schalter könnt ihr außerdem zwischen verschiedenen, per Bluetooth verbundenen Geräten umschalten, ohne diese jedes Mal neu koppeln zu müssen. Das mitgelieferte Transportetui ist aus verdichtetem Schaumstoff angefertigt und verfügt über einen Reisverschluss sowie ein Innenfach für Zubehörkabel.

Für wen lohnt sich der Bluetooth-Kopfhörer von Bose?

Besonders zum derzeit günstigen Preis ist der QuietComfort SC von Bose sicher eine lohnenswerte Anschaffung für alle, die Bedarf an einem Bluetooth-Kopfhörer mit sehr gutem Klang und Noise Cancelling sowie einer langen Akkulaufzeit haben. Trotz des derzeitigen Sparpreises hat der Over-Ear-Hörer von Bose aufgrund der hohen Qualität aber natürlich trotzdem noch seinen Preis.

