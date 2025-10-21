Musikvideos mit KI erstellen: Die besten Apps, Tipps und Möglichkeiten

Selbst erstellte KI-Musikvideos erobern soziale Netzwerke wie TikTok. Meist sind sie nur wenige Sekunden lang, sie zeigen aber, was KI bereits kann. Wir verraten euch, wie ihr euer eigenes Musikvideo generieren könnt.

So nutzt ihr KI-Tools für eigene Musikvideos

Es gibt bereits eine Menge spezifischer Tools, mit denen ihr KI-generierte Musikvideos erstellen könnt. Wir verraten euch später noch, welche ihr ausprobieren solltet. Grundsätzlich müsst ihr aber vorher überlegen, welche Möglichkeiten der KI-Nutzung ihr bevorzugt. Hier gibt es drei verschiedene Optionen, die euch zur Verfügung stehen.

Image-to-Video-Generierung

Wenn ihr schon ein Musikvideo gedreht habt, könnt ihr es mit verschiedenen Schnittbildern bereichern. Ihr nutzt ein KI-Tool zur Bildergenerierung von Motiven, die ihr anschließend ins Video einbauen lasst. Auf Wunsch könnt ihr die generierten Fotos in bewegte Bilder umwandeln. Tools wie Sora sind dazu mittlerweile in der Lage.

Text-to-Video-Generierung

Habt ihr noch kein eigenes Video erstellt, könnt ihr KI-Tools zur Erstellung vollständiger Szenen oder Videos nutzen. Ihr müsst hier clever prompten, um ein gutes Resultat zu bekommen. Als Alternative könnt ihr der KI die Lyrics des Songs geben und eine eigene Interpretation erstellen lassen.

Bei tiefgründigen Songs mit vielen Metaphern geht das aber meistens schief, denn mit Kontext hat es die KI (noch) nicht so. Besser ist es, wenn ihr eure Wunschdarstellung per Prompt eingebt und die KI darauf basierend arbeiten lasst.

Video-to-Video-Generierung

Für diese Option braucht ihr wieder ein eigenes Video, das euch als Vorlage dient. Ihr gebt es der KI und befehlt dann eine Transformation. Damit könnt ihr den Stil ändern, gewisse Szenen anpassen oder auch Figuren austauschen und verändern.

Im nachfolgenden Video seht ihr ein mit Bing erstelltes KI-Video.

Vollständige Videos mit Plazmapunk generieren

Eines der beliebtesten Tools für vollständig KI-generierte Musikvideos ist Plazmapunk. Ihr könnt das Tool als Webversion oder App nutzen. Das Tool bietet euch die Möglichkeit, eure eigene Musik aufzunehmen oder hochzuladen und passend dazu ein Video zu generieren. Euch stehen verschiedene visuelle Stile für euer Video zur Verfügung, außerdem wirbt das KI-System mit professionellen Ergebnissen in kürzester Zeit.

Habt ihr bereits Videos generiert, könnt ihr sie bearbeiten und dank Magic-Style-Funktion einzelne Bilder verbessern. Als Entwickler steht euch eine Entwickler-API zur Verfügung, wenn ihr regelmäßig Musikvideos generiert.

Plazmapunk bietet euch verschiedene Premium-Produkte, ihr könnt die ersten 20 Sekunden aber kostenlos generieren.

Anschließend könnt ihr zwischen folgenden Optionen wählen:

Plazma Pioneer für 4,99 Euro pro Monat (100 Sekunden Video pro Tag)

(100 Sekunden Video pro Tag) Plazma Punk für 12,00 Euro pro Monat (300 Sekunden Video pro Tag)

(300 Sekunden Video pro Tag) Plazma Produzent für 79,99 Euro pro Monat (3000 Sekunden Video pro Tag)

Text-to-Video Musikvideos mit artlist.io erstellen

Artlist ist ein Text-to-Video-Generator, der aus eurem Prompts Videos erstellt. Das fortschrittliche Videotool Sora 2 ist hier mit an Bord, zudem könnt ihr auf Veo3 zugreifen. Ihr gebt eure Eingabe ein, entscheidet euch für Kamera- und Bewegungseffekte und die KI generiert euer Video.

Auf Wunsch könnt ihr eure eigenen Bilder hochladen und sie animieren. Darüber hinaus bietet euch Artlist die Möglichkeit, Dialoge, Sounds, Effekte und Lippen-Synchronisationen zu integrieren. Hierfür benötigt ihr allerdings mindestens das Standard-Modell.

Auch bei Artlist habt ihr verschiedene Premium-Möglichkeiten, für hochwertige Videoergebnisse:

Musik & SFX kostet euch 9,99 Euro pro Monat und bietet euch die Möglichkeit, eigene Sounds zu generieren. Für Videos ist die Option ungeeignet.

und bietet euch die Möglichkeit, eigene Sounds zu generieren. Für Videos ist die Option ungeeignet. Mit KI-Suite für 11,99 Euro pro Monat könnt ihr KI-Bilder und Videos mit Sora 2 oder Veo 3 erstellen. Ihr nutzt Guthaben, um Videos zu generieren. Sind eure Coins verbraucht, könnt ihr keine weiteren Clips mehr erstellen.

könnt ihr KI-Bilder und Videos mit Sora 2 oder Veo 3 erstellen. Ihr nutzt Guthaben, um Videos zu generieren. Sind eure Coins verbraucht, könnt ihr keine weiteren Clips mehr erstellen. Für 31,99 Euro pro Monat bekommt ihr Zugang zu Filmmaterial und Vorlagen. Ihr könnt Videovorlagen auswählen, Filmmaterial überarbeiten und eure eigenen Clips erstellen.

bekommt ihr Zugang zu Filmmaterial und Vorlagen. Ihr könnt Videovorlagen auswählen, Filmmaterial überarbeiten und eure eigenen Clips erstellen. Die teuerste Version ist Artlist Max für 39,99 Euro pro Monat. Hier habt ihr Zugang zu KI-Videos, KI-Bildern, Voiceover, Soundeffekten, Filmmaterial, Musik und vielem mehr. Für professionelle Videos ist diese Option am besten geeignet.

So generiert ihr Videos mit Higgsfield AI

Mit Higgsfield AI habt ihr eine dritte, leistungsstarke Plattform, um Musikvideos zu erstellen. Das Tool ist in der Lage, natürliche Bewegungen und Ausdrücke zu generieren und greift dabei auf Bilder zurück. Ihr gebt hier keinen geschriebenen Prompt ein, sondern stellt der KI eure Bilder zur Verfügung. Anschließend könnt ihr angeben, was daraus gemacht werden soll.

Higgsfield arbeitet mit Sora 2 und ermöglicht euch somit besonders authentische Ergebnisse. Sonderfunktionen wie „Sketch to Video“ ermöglichen euch individuelle Videos für eure Musik. Seid ihr grafisch versiert, könnt ihr eure eigenen Vorlagen nicht nur fotografieren, sondern sogar mit dem Grafiktablett zeichnen und dann zum Leben erwecken.

Um Videos zu erstellen, benötigt ihr einen Premium-Account. Dabei wählt ihr selbst, ob ihr monatlich oder jährlich buchen und zahlen wollt.

Diese vier Optionen stehen euch zur Verfügung:

Basic für etwa 7,80 Euro pro Monat gibt euch Zugang zu 150 Credits, Video-Modellen und maximal zwei Generationen.

gibt euch Zugang zu 150 Credits, Video-Modellen und maximal zwei Generationen. Pro für etwa 15,00 Euro pro Monat gibt euch drei freie Generationen, 600 Credits und Zugang zu Sora 2 und weiteren Funktionen.

gibt euch drei freie Generationen, 600 Credits und Zugang zu Sora 2 und weiteren Funktionen. Ultimate für etwa 25,40 Euro pro Monat stellt euch 1.200 Credits und vier Video-Generationen zur Verfügung. Ihr habt zahlreiche Edit-Möglichkeiten und Zugang zu den neuesten Tools.

stellt euch 1.200 Credits und vier Video-Generationen zur Verfügung. Ihr habt zahlreiche Edit-Möglichkeiten und Zugang zu den neuesten Tools. Creator ist das teuerste Modell mit Kosten von etwa 128 Euro pro Monat. Ihr bekommt 6.000 Credits, könnt acht Videos generieren und alle verfügbaren Tools zur Bearbeitung nutzen.

Wichtig: Alle Preise basieren auf dem Stand Oktober 2025 und können durch die Anbieter angepasst werden. Die Kosten wurden nach dem aktuellen Kurs von Dollar in Euro umgerechnet.

Musikvideo mit KI kostenlos erstellen

Ihr könnt einige Tools zwar kostenlos testen, ein vollständiges Musikvideo werdet ihr damit aber nicht generieren. Bringt ihr genug eigene Kreativität mit und wollt auf Stock-Videos zurückgreifen, ist der Generator von Canva eine Option für euch.

Ihr greift auf die professionellen Vorlagen zurück und erstellt daraus eure eigenen Inhalte mit KI-Unterstützung. Auf Wunsch könnt ihr eigene Bilder hochladen und dann mithilfe der Vorlagen anpassen und verwandeln.

Tipps für die Erstellung von Musikvideos mit KI

Um mit KI ein Musikvideo zu erstellen, müsst ihr wissen, was ihr wollt. Je exakter eure Vorstellungen sind, desto besser wird das Ergebnis sein. Entscheidet im Vorfeld, ob ihr einen Prompt erstellen oder lieber auf Basis vorhandener Bilder und Videos ein Resultat erzielen wollt. Erstellt ihr eure eigenen Prompts, nutzt einen Prompt-Generator, um wirklich gute Ergebnisse zu bekommen.

Verwendet vorhandene Features, um einzigartige Videos zu erstellen. Wollt ihr beispielsweise mehrmals den gleichen Charakter sehen, haltet nach Funktionen wie „Character Consistency“ Ausschau. Features wie Motion Control verbessern die Kamerafahrt.

Ihr könnt die KI mehrere Clips zur Auswahl generieren lassen (je nach eurer Mitgliedschaft) und dann auf Basis eines bereits erzeugten Videos Verbesserungen umsetzen.

Ob ihr einen Premium-Account benötigt oder euch eine einfache Version wie Canva reicht, hängt von eurer Professionalität und euren Ansprüchen ab. Die meisten Video-Generatoren sind nicht nur für Musikvideos geeignet, sondern auch zur Erstellung von Clips für Social-Media, Marketing und mehr. Probiert es aus und erstellt eure ersten bewegten Bilder mit KI.