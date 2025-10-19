Muss jeder Ikea-Kunde kennen: Genialer Service spart bares Geld, kostet keinen Cent

Ein verbummelter Dübel und schon hat sich der Aufbau des schönsten Möbelstücks erledigt – dabei bietet Ikea einen kostenlosen Service, der allen Kunden offen steht.

Fehlen beim Aufbau eures neuen Ikea-Möbels wichtige Schrauben oder Beschläge? Sind nach dem Umzug plötzlich Teile verschwunden? Der schwedische Möbelriese bietet einen praktischen – und völlig kostenlosen – Ersatzteilservice an. Das Besondere: Ihr müsst nicht einmal nachweisen, dass ihr das entsprechende Möbelstück besitzt. Den Kassenzettel oder Ähnliches braucht ihr also nicht vorzulegen.

So funktioniert der kostenlose Ikea-Service

Über den Ersatzteilservice könnt ihr unkompliziert Montageteile wie Schrauben, Dübel, Beschläge oder Knöpfe nachbestellen – und zwar für eine gigantische Auswahl an Ikea-Möbeln. Die Lieferung erfolgt innerhalb weniger Werktage kostenlos zu euch nach Hause.

Der Service ist besonders praktisch für:

Fehlende oder beschädigte Teile beim Neuaufbau

Verluste nach Umzügen

Gebraucht gekaufte Ikea-Möbel

Reparaturen und Optimierungen

Über 4.000 verschiedene Ersatzteile hält Ikea für seine Kunden bereit. Der Service wird zwar kaum beworben, steht aber allen offen – auch Jahre nach dem Möbelkauf. Die Bestellung erfolgt online über die Ikea-Website.

Um das passende Ersatzteil zu kommen, müssen Kunden nur die sechs- oder achtteilige Ersatzteilnummer auf der Webseite eingeben, die sie in der Montageanleitung des Möbelstücks finden können. Diese ist auch online auf der Produktseite des jeweiligen Artikels einsehbar – unter Produktinformationen & Materialien → Montage & Dokumente → Montageanleitung.

Ersatzteile gibt’s auch für Elektrogeräte

Für Elektrogeräte arbeitet Ikea mit seinem Servicepartner ASCI Service GmbH zusammen, die Originalersatzteile anbieten – vom Geschirrspülkorb bis zum neuen Kühlschrankeinlegeboden.

Im Gegensatz zu den Montagekleinteilen müssen Ikea-Kunden für diese Ersatzteile jedoch ihre Brieftasche zücken. Der Versand dieser Produkte soll innerhalb von ein bis zwei Tagen erfolgen.

Wer zusätzlich Geld sparen will, sollte sich übrigens auf jeden Fall eine Ikea Family Card zulegen – für Mitglieder des Bonus-Programms gibt es immer wieder Rabatte auf viele Produkte.