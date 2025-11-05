Mysteriöse Anrufe: Hinter der Vorwahl 0034 lauert Gefahr

Einige Nutzer erhalten immer wieder Anrufe mit der Ländervorwahl 0034 (+34) oder WhatsApp-Nachrichten von Unbekannten. Mit den Nummern kann man auf den ersten Blick nichts anfangen. Welches Land steckt hinter der Vorwahl und was sollen diese Anrufe?

Werdet ihr unbekannterweise von einer Nummer mit der Ländervorwahl 0034 angerufen, solltet ihr lieber nicht drangehen. In der Regel handelt es sich um Betrugsversuche. Die Vorwahl 0034 stammt aus Spanien.

Vorwahl 0034: Anrufe & WhatsApp-Nachrichten aus Spanien? Das steckt dahinter

Kennt ihr jemanden, der in Spanien wohnt oder Urlaub macht, gehört die Nummer möglicherweise zu dem Bekannten. Falls ihr aber gar keine Verbindungen zu dem südeuropäischen Land habt, sind solche Anrufe oder Nachrichten verdächtig. Oft stecken böse Absichten dahinter. Konkrete Ursachen gibt es für solche Nummern nicht, das steckt aber oft dahinter:

Oft wollen euch Anrufer dazu bringen, in einem zunächst beliebigen Gesprächsverlauf „Ja“ zu sagen. Dieses „Ja“ von euch kann in ein anderes Gespräch hineingeschnitten werden, in dem ihr zum Beispiel plötzlich einen Vertrag bestätigt.

Andere Anrufer weisen euch auf eine vermeintlich offene Rechnung hin, zum Beispiel für ein Gewinnspiel-Abo. Um ein teures, langfristiges Abo zu vermeiden, sollt ihr einen niedrigen Betrag überweisen. In der Regel gibt es aber dazu gar keine gültigen Abo-Vertrag und es bestehen keine offenen Zahlungen.

entstehen. Bei WhatsApp-Nachrichten und SMS mit der Vorwahl werdet ihr dazu aufgefordert, einem Link zu folgen. Dabei handelt es sich meist um Betrugsversuche, bei denen per Phishing private Daten wie Passwörter oder Kreditkarteninformationen gestohlen werden.

Ihr habt ein Job-Angebot per WhatsApp bekommen? Dann solltet ihr auch aufpassen:

0034: Spam-Anrufe und -Nachrichten blockieren

Vielfach wird in Foren gemeldet, dass angeblich Microsoft mit spanischer Vorwahl anruft. Im Namen von „Windows Security“ soll man den Anrufern Zugriff auf den eigenen Rechner geben, da angeblich ein Sicherheitsproblem vorliegt. Es handelt sich dabei aber um Fake-Anrufe, mit denen Betrüger fremde Daten ausspähen wollen. Wenn ihr solche Anrufe oder Nachrichten bekommt, gilt:

Nicht zurückrufen

Keine Links in Nachrichten anklicken

Nummer blockieren

Auf Nummer prüfen

Webseiten wie tellows.de oder cleverdialer.de bieten eine Rückwärtssuche für Telefonnummern. Dort gibt es auch Bewertungen anderer Nutzer zu exakten Nummern.

Kennt ihr niemanden in Spanien, solltet ihr die Anrufe mit der Vorwahl 0034 / +34 ignorieren. Ihr könnt sie auch gleich komplett blockieren, wenn ihr dadurch gestört werdet. Wie das bei Android-Smartphones und iPhones funktioniert, erfahrt ihr im Video:

Bei einem Festnetztelefon geht ihr vor, wie hier beschrieben:

Was tun, wenn ihr auf einen Betrug hereingefallen seid?

Falls ihr auf einen Link geklickt, persönliche Daten herausgegeben oder Geld überwiesen habt, solltet ihr schnell handeln:

Passwörter ändern

Bank kontaktieren und ggf. Zahlungen rückgängig machen

Polizei informieren

Gerät auf Malware scannen (z. B. mit Antivirus-App)

Auch mit der Vorwahl 0033 werden Betrügereien versucht. Die spanische Vorwahl +34 bedeutet nicht automatisch Betrug, aber wenn euch ein unbekannter Kontakt anruft oder per WhatsApp schreibt, solltet ihr genau hinsehen. Besonders dann, wenn euch ein Angebot, eine Rechnung oder ein angeblicher Microsoft-Support begegnet, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Nutzt Spam-Schutzfunktionen eures Smartphones, meldet auffällige Nummern und redet auch mit Freunden oder Verwandten über solche Betrugsmaschen. So schützt ihr euch und andere.