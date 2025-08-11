Mythos BMW-Logo: Was es wirklich symbolisiert

Das BMW-Logo ist Kult. Mit den Jahren hat es sich verändert. Begonnen hat alles mit einem Werbegag. Was bedeutet es wirklich?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Start ohne Logo

Die Historie der Bayerischen Motorenwerke geht auf das Jahr 1917 zurück. Hervorgegangen ist BMW aus den Rapp-Motorenwerken, einem Hersteller für Flugzeugmotoren mit Sitz in München. Damals gab es kein Logo.

Anzeige

Es war nicht notwendig und es fehlte auch das öffentliche Interesse an einem derartigen Markenauftritt. Da BMW hauptsächlich Flugmotoren für die deutsche Luftwaffe produzierte, fehlte es an Endkunden, die beworben werden mussten.

Markenzeichen auf Bayerisch

Das erste Logo fand im Herbst 1917 seinen Eintrag in das kaiserliche Markenverzeichnis. Pate stand die runde Form des alten Rapp-Logos. Hinzu kamen zwei goldene Linien als Begrenzung und der Schriftzug BMW.

Der Markenauftritt sollte das Bayerische widerspiegeln. Daher wurden die Viertelkreise im Inneren in den bayerischen Landesfarben Weiß-Blau gestaltet.

So sah das BMW-Logo mal aus. (© IMAGO / imageBROKER / Heinz-Dieter Falkens)

Anzeige

Was ist am Propeller-Mythos dran?

Wahrscheinlich habt ihr auch gedacht, das BMW-Logo soll einen Propeller darstellen. Eigentlich wurde das Markenzeichen nicht als Propeller entworfen. Die Bedeutung liegt allein in den bayerischen Nationalfarben Weiß und Blau.

Dass viele im BMW-Logo einen Propeller vermuten, kommt nicht von ungefähr. Befeuert hat die Idee BMW selbst. So tauchte 1929 eine Werbung auf, die das Emblem in einem rotierenden Flugzeugpropeller zeigte.

Auch in den „Flugzeug-Nachrichten“ von 1942 hielt BMW daran fest und veröffentlichte eine illustrierte Story mit dem Foto des Logos im sich drehenden Rotor.

Die Legende hat überlebt

Das BMW-Logo lebt von einer Legende. Wie Fred Jakobs von der BMW Group Classic zugibt, habe sich die Firma auch wenige Mühe gegeben, den Propeller-Mythos aus der Welt zu schaffen (via BMW).

Seit 2020 gibt es einen neuen Markenauftritt: Das BMW-Logo hat seinen schwarzen Rand eingebüßt. BMW möchte Klarheit und Offenheit repräsentieren. Die transparente Variante soll Menschen zusammenbringen und den Markenauftritt flexibler für die Möglichkeiten der Digitalisierung machen.