Nach 12 Jahren: Google korrigiert peinliche Lücke

Eine neue Suchfunktion bei Google ist in Sicht – und lange überfällig.

Manche Funktionen wirken so selbstverständlich, dass es kaum vorstellbar ist, dass sie fehlen. Genau das passiert jedoch gerade bei Google Notizen: Eine einfache Suchfunktion innerhalb einzelner Notizen soll kommen – und das fast zehn Jahre nach dem Start der App.

Google: interne Suche für einzelne Notizen

Google will die längst überfällige Funktion „In Notiz suchen“ in die hauseigene Notizen-App integrieren. Bisher können Nutzer nämlich nur in allen gespeicherten Notizen gleichzeitig suchen. Innerhalb einer bestimmten, langen Notiz fehlt diese Möglichkeit komplett. Besonders bei umfangreichen Listen oder detaillierten Notizen stößt man da schnell an Grenzen.

Die neue Option soll sich künftig über das Drei-Punkte-Menü am unteren rechten Bildschirmrand öffnen lassen. Erste Spuren davon wurden bereits in der App-Version 5.25.282.00.90 entdeckt. Dort taucht der Punkt „In Notiz suchen“ direkt über den bekannten Funktionen wie „Löschen“ oder „Kopieren“ auf.

Die Funktion befindet sich offenbar noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Wer jetzt schon versucht, sie zu verwenden, bringt die App zum Absturz. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Google noch daran arbeitet (Quelle: Android Authority).

Andere Apps bieten Suchfunktion längst

Dass Google diese eigentlich grundlegende Funktion bei Google Notizen erst nach all den Jahren nachrüstet, ist überraschend. Konkurrenz-Apps wie Apple Notes oder Samsung Notes bieten die Suche innerhalb einzelner Notizen schon lange an. Teilweise funktioniert das sogar mit handschriftlichen Einträgen, bei Google ist das nicht möglich.

Wann die Funktion für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist unklar. Auch ob sie überhaupt offiziell veröffentlicht wird, ist derzeit nicht garantiert. Bei App-Teardowns zeigt sich oft lediglich, woran Unternehmen gerade arbeiten. Ob die Suche den Sprung in die finale Version schafft, ist eine andere Frage – zu begrüßen wäre es allerdings.