Nach 22 Jahren: ADAC macht Diesel-Mythos zunichte

Wer sich für einen Diesel entscheidet, will bares Geld sparen – doch so einfach ist nicht mehr.

Sparen durch steuerlich künstlich günstigen Diesel – wer sich einen Diesel-Pkw zulegt, zielt in aller Regel genau darauf ab. Einer Preis- und Modellanalyse des ADAC zufolge können sich Autofahrer heute aber nicht mehr darauf verlassen, dass diese Rechnung aufgeht. Je nach Modell kann die Entscheidung für einen Diesel euch sogar teurer zustehen kommen.

Diesel-Preis zerstört Spar-Bilanz

Seit im Jahr 2003 der Steuervorteil für Dieselkraftstoff eingeführt wurde, werden rund 20 Cent Abgaben pro Liter weniger verlangt als für Benzin. Schwankungen der Literpreise sind normal, der Abstand entsprach also in der Realität nur selten diesem Wert. Zwischen 2012 und 2021, so die Analyse des ADAC, war der Liter Diesel im Schnitt trotzdem rund 15,4 Cent günstiger als der Literpreis für E10. Der künstliche Preisvorteil von Diesel ist damit rund 22 Jahre alt geworden.

„Diesen Unterschied sehen wir an den Tankstellen aber schon lange nicht mehr“, stellt Christian Laberer, Kraftstoffmarktexperte des Automobilclubs, fest (Quelle: dpa via Welt). Zuletzt stellte der ADAC nur noch einen Preisunterschied von etwa 5 Cent zugunsten von Dieselkraftstoff fest. Gründe für die Preissteigerungen beim Diesel sind unter anderem, dass große Teile des deutschen Bedarfs vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine direkt aus Russland bezogen wurden.

Heute kommt der Kraftstoff auf Umwegen, was die Preise in die Höhe treibt. Der Preisvorteil von Dieselfahrzeugen, die bei der Anschaffung meist teurer sind, wird so erheblich verzögert – in manchen Fällen sogar komplett zerstört.

Diesel nur noch selten günstiger als Benziner

„In der Vergangenheit galt oftmals die Faustregel, dass sich ein Diesel ab etwa 15.000 Kilometern Fahrleistung im Jahr finanziell lohnt“, heißt es vom ADAC. So pauschal lasse sich das nicht mehr aufrecht halten. Es komme viel mehr auf Hersteller und Modellwahl an. Der ADAC hält fest, „dass immer öfter große Jahresfahrleistungen – teilweise jenseits von 20.000 Kilometern – nötig sind, um einen Diesel günstiger zu fahren als einen Benziner.“

In der jüngsten Stichprobe stößt der Autoclub daher auf eine erschreckende Trendumkehr: Fünf beliebte Modelle wurden untersucht, zum aktuellen Stand im Vergleich mit der Kostenanalyse von 2019. Waren vor sechs Jahren noch 13 von 20 Angeboten mit Dieselmotor günstiger, sind heute die Benziner bei den Langzeitkosten im Vorteil. 12 Benziner sind günstiger, in einem Fall liege die Kosten etwa gleich auf. Nur in sieben Fällen kommen die Diesel auch heute günstiger davon.

Neben der Stichprobe bietet der ADAC für interessierte Käufer auch einen Langzeitkostenvergleich mit hunderten Pkw-Modellen (beim ADAC anschauen).

