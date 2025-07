Nach 24 Monaten ist Schluss: Lukrativer Handyvertrags-Trick ist illegal

Für einen längeren Vertrag 20 Euro zu kassieren, ist nicht drin.

Anbieter dürfen Handyverträge nicht einfach über die gesetzliche Grenze von 24 Monaten hinaus verlängern. Das hat der Bundesgerichtshof jetzt klargestellt – unabhängig davon, ob Kunden dafür Geld erhalten.

Handyvertrag: Gericht stoppt Extra-Laufzeit

Auch nach 24 Monaten noch an den Anbieter gebunden? Genau das hatte Primacall mit einer eher fragwürdigen Methode versucht. Wer als Kunde gleich nach Vertragsabschluss eine 20-Euro-Prämie annahm, steckte plötzlich in einem neuen, doppelt so langen Vertrag. Dem hat der Bundesgerichtshof jetzt einen Riegel vorgeschoben. Unabhängig von Prämien enden Handyverträge mit zwei Jahren Laufzeit.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hatte gegen die Praxis von Primacall geklagt. Das Urteil: Eine solche vorzeitige Verlängerung verstößt gegen das Telekommunikationsgesetz. Anbieter dürfen ihre Kunden also nicht mit kleinen Geldbeträgen zu langfristigen Verträgen verleiten, die über die gesetzliche Maximaldauer von 24 Monaten hinausgehen.

Nach Ansicht der Richter zählt zur „anfänglichen Mindestvertragslaufzeit” nämlich nicht nur der ursprüngliche Vertrag, sondern auch jede vereinbarte Verlängerung. Anbieter dürfen also keine Kunden durch scheinbar attraktive Prämien zu überlangen Verträgen bewegen.

„Das ist ein wichtiges Signal für mehr Verbraucherschutz im Telekommunikationsmarkt“, sagt Wolfgang Schuldzinski von der Verbraucherzentrale. Die gesetzliche Grenze gelte ohne Ausnahmen, auch bei einer freiwilligen Verlängerung (Quelle: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen).

Handyverträge: BGH-Urteil hat Folgen

Das Urteil betrifft direkt den Fall Primacall, hat aber weitreichende Folgen für den gesamten Markt. Wer einen Vertrag mit einer Laufzeit von mehr als 24 Monaten abgeschlossen hat, etwa durch eine vorzeitige Verlängerung gegen Prämie, kann sich auf das Urteil berufen und den Vertrag kündigen. Die Verbraucherzentrale rät Betroffenen deshalb, ihre Verträge zu überprüfen.